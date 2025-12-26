БК BetBoom: гаджеты, арканы и фрибеты до 2026 рублей за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
Букмекер BetBoom запускает Telegram-акцию для поклонников Dota 2. Рандомно будут определены 26 счастливчиков, которые получат фрибеты, игровые арканы и различные девайсы. Чтобы участвовать, нужно подписаться на канал и поставить лайк под постом.
Чтобы стать участником конкурса, нужно пройти все этапы:
1. Создать аккаунт в БК BetBoom, если он еще не оформлен.
2. Подписаться на канал BetBoom Esports Dota 2 в Telegram.
3. Лайкнуть пост с розыгрышем.
4. Подтвердить участие нажатием кнопки «Хочу подгон на НГ».
Список победителей станет известен 1 января. Организатор раздает участникам следующие подарки.
Место
Приз
Описание
1
MSI Katana 17
Мощный игровой ноутбук для комфортной игры в Dota 2
2
PlayStation 5
Современная игровая консоль
3
SteelSeries Apex 7 TKL
Механическая клавиатура с RGB-подсветкой и быстрым откликом для геймеров
4
HyperX Cloud
Комфортные наушники с чистым звуком для командной игры и стриминга
5
Logitech G304
Легкая игровая мышь с точным сенсором для быстрого реагирования
6-10
«Свитерок-браток»
Теплый и стильный свитер
11-16
Аркана
Уникальный косметический предмет для персонажей Dota 2
17-26
Фрибет 2026 ₽
Разрешены одиночные и множественные ставки с коэффициентами от 1.30 до 3.50. Фрибет действует 7 дней после начисления.
Главные моменты, которые нужно учитывать для участия в розыгрыше.
Максимальный размер бонуса
2026 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
01.01.2026 (20:00 МСК)
Определение победителей происходит с помощью рандомайзера.
Плюсы
Минусы
|➕ Участие доступно для всех клиентов БК
|➖ Розыгрыш рассчитан на 26 победителей
|➕ Возможность выиграть гаджеты, фрибеты и арканы
Для поклонников Dota 2 подготовлены новейшие гаджеты и желанные арканы. Предлагаются фрибеты с удобными правилами использования.