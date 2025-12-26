Ведомости
БК BetBoomФрибеты без депозитаБездепозитные бонусы
logo

БК BetBoom: гаджеты, арканы и фрибеты до 2026 рублей за подписку на Telegram-канал

2026 ₽
Бонус
6 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Не упустите шанс получить MSI Katana 17, PlayStation 5 и другие призы!

Букмекер BetBoom запускает Telegram-акцию для поклонников Dota 2. Рандомно будут определены 26 счастливчиков, которые получат фрибеты, игровые арканы и различные девайсы. Чтобы участвовать, нужно подписаться на канал и поставить лайк под постом.

Как получить бонус BetBoom до 2026 рублей за участие в тг-розыгрыше

Свернуть

Чтобы стать участником конкурса, нужно пройти все этапы:

1. Создать аккаунт в БК BetBoom, если он еще не оформлен.

2. Подписаться на канал BetBoom Esports Dota 2 в Telegram.

3. Лайкнуть пост с розыгрышем.

4. Подтвердить участие нажатием кнопки «Хочу подгон на НГ».

Список победителей станет известен 1 января. Организатор раздает участникам следующие подарки.

Место 

Приз

Описание

1

MSI Katana 17

Мощный игровой ноутбук для комфортной игры в Dota 2 

2

PlayStation 5

Современная игровая консоль 

3

SteelSeries Apex 7 TKL

Механическая клавиатура с RGB-подсветкой и быстрым откликом для геймеров

4

HyperX Cloud

Комфортные наушники с чистым звуком для командной игры и стриминга

5

Logitech G304

Легкая игровая мышь с точным сенсором для быстрого реагирования

6-10

«Свитерок-браток»

Теплый и стильный свитер

11-16

Аркана

Уникальный косметический предмет для персонажей Dota 2

17-26

Фрибет 2026 ₽

 

Как отыграть бонус BetBoom до 2026 рублей за участие в конкурсе

Свернуть

Разрешены одиночные и множественные ставки с коэффициентами от 1.30 до 3.50. Фрибет действует 7 дней после начисления.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2026 рублей от BetBoom

Свернуть

Главные моменты, которые нужно учитывать для участия в розыгрыше.

Максимальный размер бонуса

2026 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

01.01.2026 (20:00 МСК)

Определение победителей происходит с помощью рандомайзера.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Участие доступно для всех клиентов БК➖ Розыгрыш рассчитан на 26 победителей
➕ Возможность выиграть гаджеты, фрибеты и арканы 

Заключение

Свернуть

Для поклонников Dota 2 подготовлены новейшие гаджеты и желанные арканы. Предлагаются фрибеты с удобными правилами использования.

Валентин Васильев

