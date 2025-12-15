Промокод БК Winline: фрибеты до 3000 рублей и PlayStation 5 за подписку на 14 Telegram-каналов

Партнерский проект
В канун Нового года букмекер Winline вместе с проектом «Весь Спорт» запускает праздничный розыгрыш с ценными призами. Игроков ждут гаджеты Apple, консоль PlayStation 5, фирменная экипировка топ-клубов и фрибеты номиналом 3000 рублей. Для участия нужно зарегистрироваться с промокодом TOPSPORT или войти в существующий аккаунт Winline и подтвердить участие через бот.
Доступ к участию открывается сразу после корректного выполнения всех требований:
1. Открыть учетную запись в Winline с применением промокода TOPSPORT (для новых пользователей).
2. Выполнить подписку на все 14 Telegram-каналов, указанных в условиях акции.
3. Запустить бота розыгрыша и пройти авторизацию.
4. Указать и подтвердить свой персональный WIN ID.
В рамках розыгрыша предусмотрено 15 призовых позиций. Букмекер определит счастливчиков с помощью генератора случайных чисел 5 января.
Место
Приз
1
Игровая приставка PlayStation 5
2
Умные часы Apple Watch SE
3
Беспроводные наушники Apple AirPods 4
4
Тренировочный лонгслив «Барселоны» в эксклюзивной расцветке
5
Футбольная джерси «Барселоны» от бренда Kobe Bryant
6
Футболка сборной Германии с чемпионата мира 2026
7-15
Фрибеты по 3000 ₽
Материальные призы для дальнейшего получения не требуют выполнения ставок. Фрибеты можно применить в течение 1 месяца без ограничений по событиям и коэффициентам.
В таблице вы найдете полный перечень важных нюансов участия.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
05.01.2026 (16:00 МСК)
Принять участие могут лица старше 18 лет, проживающие в России.
Плюсы
Минусы
|➕ Простая механика участия без необходимости делать ставки
|➖ Подписка на большое количество страниц в Telegram
|➕ Розыгрыш рассчитан на новичков и постоянных клиентов Winline
Условия промоакции требуют от участников внимательности. Пользователям нужно иметь активную подписку на все 14 телеграм-каналов из списка. Если не будет хватать хотя бы 1, то участие не принимается. Новичкам крайне важно ввести промокод TOPSPORT при регистрации. Только в таком случае можно надеяться на новогодний приз от БК.