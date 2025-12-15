Промокод БК Winline: фрибеты до 3000 рублей и PlayStation 5 за подписку на 14 Telegram-каналов

Условия промоакции требуют от участников внимательности. Пользователям нужно иметь активную подписку на все 14 телеграм-каналов из списка. Если не будет хватать хотя бы 1, то участие не принимается. Новичкам крайне важно ввести промокод TOPSPORT при регистрации. Только в таком случае можно надеяться на новогодний приз от БК.