15 декабря 13:48
БК ВинлайнПромокодыПромокод Винлайн
logo

Промокод БК Winline: фрибеты до 3000 рублей и PlayStation 5 за подписку на 14 Telegram-каналов

3000 ₽
Бонус
20 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Начните Новый год с подарками от Винлайн!

В канун Нового года букмекер Winline вместе с проектом «Весь Спорт» запускает праздничный розыгрыш с ценными призами. Игроков ждут гаджеты Apple, консоль PlayStation 5, фирменная экипировка топ-клубов и фрибеты номиналом 3000 рублей. Для участия нужно зарегистрироваться с промокодом TOPSPORT или войти в существующий аккаунт Winline и подтвердить участие через бот.

Как получить промокод Winline до 3000 рублей за подписку на тг-каналы

Доступ к участию открывается сразу после корректного выполнения всех требований:

1. Открыть учетную запись в Winline с применением промокода TOPSPORT (для новых пользователей).

2. Выполнить подписку на все 14 Telegram-каналов, указанных в условиях акции.

3. Запустить бота розыгрыша и пройти авторизацию.

4. Указать и подтвердить свой персональный WIN ID.

В рамках розыгрыша предусмотрено 15 призовых позиций. Букмекер определит счастливчиков с помощью генератора случайных чисел 5 января.

Место

Приз

1

Игровая приставка PlayStation 5

2

Умные часы Apple Watch SE

3

Беспроводные наушники Apple AirPods 4

4

Тренировочный лонгслив «Барселоны» в эксклюзивной расцветке

5

Футбольная джерси «Барселоны» от бренда Kobe Bryant

6

Футболка сборной Германии с чемпионата мира 2026

7-15

Фрибеты по 3000 ₽

Как отыграть бонус Winline до 3000 рублей за подписку на каналы в Telegram

Материальные призы для дальнейшего получения не требуют выполнения ставок. Фрибеты можно применить в течение 1 месяца без ограничений по событиям и коэффициентам.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3000 рублей от Winline

В таблице вы найдете полный перечень важных нюансов участия.

 

Максимальный размер бонуса

3000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

05.01.2026 (16:00 МСК)

Принять участие могут лица старше 18 лет, проживающие в России.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Простая механика участия без необходимости делать ставки➖ Подписка на большое количество страниц в Telegram
➕ Розыгрыш рассчитан на новичков и постоянных клиентов Winline 

Заключение

Условия промоакции требуют от участников внимательности. Пользователям нужно иметь активную подписку на все 14 телеграм-каналов из списка. Если не будет хватать хотя бы 1, то участие не принимается. Новичкам крайне важно ввести промокод TOPSPORT при регистрации. Только в таком случае можно надеяться на новогодний приз от БК.

Валентин Васильев

