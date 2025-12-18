Ведомости
БК BetBoomАкции
logo

Интеллектуальная прожарка от БК BetBoom: розыгрыш фрибетов на 1 000 000 рублей

1000000 ₽
Бонус
13 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Проверьте свою эрудицию и заберите часть призового фонда!

БК BetBoom запустила онлайн-проект «Интеллектуальная прожарка», в котором формат викторины сочетается с розыгрышем фрибетов. Призовой фонд в размере 1 000 000 рублей распределяется между всеми игроками, давшими 10 верных ответов в квизе.

Как получить бонус BetBoom до 1 000 000 рублей за участие в викторине

Свернуть

Игроку необходимо последовательно выполнить ряд обязательных условий:

1. Авторизоваться на сайте BetBoom или пройти процедуру регистрации.

2. Активировать участие на странице промо.

3. До старта квиза нажать кнопку запуска и подключиться к просмотру видео.

4. Последовательно пройти все раунды викторины, ответив на 10 заданных вопросов.


Игрок может сделать ставку от 1000 рублей с коэффициентом от 1.30 и получить право на 1 ошибку. Вопросы викторины охватывают спортивную и киберспортивную тематики, включая события, команды, игроков и популярные мемы из индустрии. 

В рамках квиза разыгрывается 1 000 000 рублей фрибетами. Их получат все участники с безошибочным результатом. Викторина рассчитана на широкий круг участников, поэтому стартовые вопросы не требуют специальной подготовки. По мере прохождения раундов уровень сложности постепенно возрастает, и к десятому вопросу задания становятся заметно сложнее.

Как отыграть бонус BetBoom до 1 000 000 рублей в рамках акции Интеллектуальная прожарка

Свернуть

Фрибет предназначен для одной ставки и остается активным 168 часов после начисления. Применение возможно исключительно к исходам с кэфами в диапазоне 1.30-3.50 — это могут быть экспрессы и ординары.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1 000 000 рублей от BetBoom

Свернуть

Основные данные о промоакции.

Максимальный размер бонуса

1 000 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽ (при желание получить право на ошибку)

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

31.12.2025 (23:59 МСК)

Обновление вопросов в викторине происходит еженедельно.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Интерактивный формат участия➖ Индивидуальный выигрыш неизвестен заранее
➕ Возможность получить право на ошибку 

Заключение

Свернуть

В «Интеллектуальной прожарке» уже принимали участие знаменитые спортсмены и блогеры, включая Павла Погребняка, Федора Смолова, Влада Раговского и ACOOLBEK. Участие доступно без обязательного депозита. Оформление дополнительной ставки открывает игроку право на 1 ошибку в квизе.

Валентин Васильев

