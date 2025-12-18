Интеллектуальная прожарка от БК BetBoom: розыгрыш фрибетов на 1 000 000 рублей

Партнерский проект
БК BetBoom запустила онлайн-проект «Интеллектуальная прожарка», в котором формат викторины сочетается с розыгрышем фрибетов. Призовой фонд в размере 1 000 000 рублей распределяется между всеми игроками, давшими 10 верных ответов в квизе.
Игроку необходимо последовательно выполнить ряд обязательных условий:
1. Авторизоваться на сайте BetBoom или пройти процедуру регистрации.
2. Активировать участие на странице промо.
3. До старта квиза нажать кнопку запуска и подключиться к просмотру видео.
4. Последовательно пройти все раунды викторины, ответив на 10 заданных вопросов.
Игрок может сделать ставку от 1000 рублей с коэффициентом от 1.30 и получить право на 1 ошибку. Вопросы викторины охватывают спортивную и киберспортивную тематики, включая события, команды, игроков и популярные мемы из индустрии.
В рамках квиза разыгрывается 1 000 000 рублей фрибетами. Их получат все участники с безошибочным результатом. Викторина рассчитана на широкий круг участников, поэтому стартовые вопросы не требуют специальной подготовки. По мере прохождения раундов уровень сложности постепенно возрастает, и к десятому вопросу задания становятся заметно сложнее.
Фрибет предназначен для одной ставки и остается активным 168 часов после начисления. Применение возможно исключительно к исходам с кэфами в диапазоне 1.30-3.50 — это могут быть экспрессы и ординары.
Основные данные о промоакции.
Максимальный размер бонуса
1 000 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽ (при желание получить право на ошибку)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
31.12.2025 (23:59 МСК)
Обновление вопросов в викторине происходит еженедельно.
Плюсы
Минусы
|➕ Интерактивный формат участия
|➖ Индивидуальный выигрыш неизвестен заранее
|➕ Возможность получить право на ошибку
В «Интеллектуальной прожарке» уже принимали участие знаменитые спортсмены и блогеры, включая Павла Погребняка, Федора Смолова, Влада Раговского и ACOOLBEK. Участие доступно без обязательного депозита. Оформление дополнительной ставки открывает игроку право на 1 ошибку в квизе.