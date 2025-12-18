Интеллектуальная прожарка от БК BetBoom: розыгрыш фрибетов на 1 000 000 рублей

Игроку необходимо последовательно выполнить ряд обязательных условий:

1. Авторизоваться на сайте BetBoom или пройти процедуру регистрации.

2. Активировать участие на странице промо.

3. До старта квиза нажать кнопку запуска и подключиться к просмотру видео.

4. Последовательно пройти все раунды викторины, ответив на 10 заданных вопросов.



Игрок может сделать ставку от 1000 рублей с коэффициентом от 1.30 и получить право на 1 ошибку. Вопросы викторины охватывают спортивную и киберспортивную тематики, включая события, команды, игроков и популярные мемы из индустрии.

В рамках квиза разыгрывается 1 000 000 рублей фрибетами. Их получат все участники с безошибочным результатом. Викторина рассчитана на широкий круг участников, поэтому стартовые вопросы не требуют специальной подготовки. По мере прохождения раундов уровень сложности постепенно возрастает, и к десятому вопросу задания становятся заметно сложнее.