Клиенты букмекеров ставят на победу «ПСЖ» над «Фламенго» в матче за Межконтинентальный кубок

17 декабря в матче за Межконтинентальный кубок сойдутся французский «Пари Сен-Жермен» и бразильский «Фламенго». Встреча победителя Лиги чемпионов с обладателем Кубка Либертадорес состоится в городе Эр-Райян в Катаре и начнется в 20:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на сегодняшнюю игру.

В преддверии встречи букмекеры считают парижан явными фаворитами. На победу «ПСЖ» в основное время можно поставить по коэффициенту 1.60, что соответствует примерно 61% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 4.10 (около 23%). Котировки на успех «Фламенго» по итогам 90 минут составляют 5.60 (приблизительно 16%).

Шансы «ПСЖ» на победу с учетом вероятности дополнительного времени и серии пенальти оцениваются в 1.30 (примерно 75%), аналогичное пари на «Фламенго» будет рассчитано за 3.60 (около 25%).

Клиенты PARI склоняются к тому, что успеха добьется французский клуб. На победу «ПСЖ» в основное время приходится 98% от общего объема ставок на исход игры. Во всем объеме пари на победителя с учетом дополнительного времени и серии пенальти соотношение 83% на 17% в пользу парижан.

Эксперты ждут от команд Луиса Энрике и Филипе Луиса результативной игры. По оценкам аналитиков PARI, соперники способны забить на двоих более двух мячей. Этому событию в линии PARI соответствует коэффициент 1.87. Противоположный вариант доступен за 1.95.

Букмекеры считают, что ни одной из команд не удастся провести этот матч «на ноль». Вероятность того, что оба соперника поразят ворота друг друга, оценивается коэффициентом 1.80. Котировки на обратный исход составляют 1.95. Если «ПСЖ», в воротах которого может выйти россиянин Матвей Сафонов, не пропустит, сыграет ставка за 2.30.

В линии на точный счет наиболее вероятные варианты — ничья 1:1, а также 1:0 и 2:0 в пользу «ПСЖ». Спрогнозировать эти результаты можно за 8.00. Из игроков с наибольшей долей вероятности отличиться смогут лидеры атаки «ПСЖ» Усман Дембеле (2.40), Гонсалу Рамуш (2.70) и Хвича Кварацхелия (2.80).

Самая крупная ставка на предстоящую игру среди клиентов PARI — 160 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из пяти событий, включив в него прогноз на общую победу «Фламенго» за 3.65. Общий коэффициент экспресса — 11.81. В случае успеха чистый выигрыш по этому пари превысит 1 700 000 рублей.

«ПСЖ» в 2025 году собрал впечатляющую коллекцию из пяти трофеев, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Для «Фламенго» 2025 год также был успешным. Клуб из Рио-де-Жанейро стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес.

Межконтинентальный кубок не проводился с 2004 года. Турнир возродили после реформы Клубного чемпионата мира. За 43 розыгрыша Межконтинентального кубка южноамериканские клубы выигрывали трофей 22 раза, а европейские — 21.