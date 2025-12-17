Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



17 декабря 12:07ГлавнаяНовости

Клиенты букмекеров ставят на победу «ПСЖ» над «Фламенго» в матче за Межконтинентальный кубок

Все самые интересные варианты для пари на главный матч недели
Валентин Васильев

17 декабря в матче за Межконтинентальный кубок сойдутся французский «Пари Сен-Жермен» и бразильский «Фламенго». Встреча победителя Лиги чемпионов с обладателем Кубка Либертадорес состоится в городе Эр-Райян в Катаре и начнется в 20:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на сегодняшнюю игру.

В преддверии встречи букмекеры считают парижан явными фаворитами. На победу «ПСЖ» в основное время можно поставить по коэффициенту 1.60, что соответствует примерно 61% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 4.10 (около 23%). Котировки на успех «Фламенго» по итогам 90 минут составляют 5.60 (приблизительно 16%).

Получить до 25 000 рублей от PARI

Шансы «ПСЖ» на победу с учетом вероятности дополнительного времени и серии пенальти оцениваются в 1.30 (примерно 75%), аналогичное пари на «Фламенго» будет рассчитано за 3.60 (около 25%).

Клиенты PARI склоняются к тому, что успеха добьется французский клуб. На победу «ПСЖ» в основное время приходится 98% от общего объема ставок на исход игры. Во всем объеме пари на победителя с учетом дополнительного времени и серии пенальти соотношение 83% на 17% в пользу парижан.

Эксперты ждут от команд Луиса Энрике и Филипе Луиса результативной игры. По оценкам аналитиков PARI, соперники способны забить на двоих более двух мячей. Этому событию в линии PARI соответствует коэффициент 1.87. Противоположный вариант доступен за 1.95.

Букмекеры считают, что ни одной из команд не удастся провести этот матч «на ноль». Вероятность того, что оба соперника поразят ворота друг друга, оценивается коэффициентом 1.80. Котировки на обратный исход составляют 1.95. Если «ПСЖ», в воротах которого может выйти россиянин Матвей Сафонов, не пропустит, сыграет ставка за 2.30.

В линии на точный счет наиболее вероятные варианты — ничья 1:1, а также 1:0 и 2:0 в пользу «ПСЖ». Спрогнозировать эти результаты можно за 8.00. Из игроков с наибольшей долей вероятности отличиться смогут лидеры атаки «ПСЖ» Усман Дембеле (2.40), Гонсалу Рамуш (2.70) и Хвича Кварацхелия (2.80).

Самая крупная ставка на предстоящую игру среди клиентов PARI — 160 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из пяти событий, включив в него прогноз на общую победу «Фламенго» за 3.65. Общий коэффициент экспресса — 11.81. В случае успеха чистый выигрыш по этому пари превысит 1 700 000 рублей.

Прогноз на матч «ПСЖ» - «Фламенго»

«ПСЖ» в 2025 году собрал впечатляющую коллекцию из пяти трофеев, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Для «Фламенго» 2025 год также был успешным. Клуб из Рио-де-Жанейро стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес.

Межконтинентальный кубок не проводился с 2004 года. Турнир возродили после реформы Клубного чемпионата мира. За 43 розыгрыша Межконтинентального кубка южноамериканские клубы выигрывали трофей 22 раза, а европейские — 21.

Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта».

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиенты букмекеров ставят на победу «ПСЖ» над «Фламенго» в матче за Межконтинентальный кубок
Клиенты букмекеров ставят на победу «ПСЖ» над «Фламенго» в матче за Межконтинентальный кубок
Новости
БК «Уралмаш» отметит десятилетие своего возрождения
БК «Уралмаш» отметит десятилетие своего возрождения
Новости
FONBET вошел в рейтинг топ-50 штаб‑квартир российских компаний от Forbes и Pridex
FONBET вошел в рейтинг топ-50 штаб‑квартир российских компаний от Forbes и Pridex
Новости
БК «БЕТСИТИ» отправила VIP-клиентов в Дубай на бой Гассиев - Пулев
БК «БЕТСИТИ» отправила VIP-клиентов в Дубай на бой Гассиев - Пулев
Новости
Falcons — фаворит в матче с Team Spirit в шестом туре DreamLeague Season 27 по Dota 2
Falcons — фаворит в матче с Team Spirit в шестом туре DreamLeague Season 27 по Dota 2
Новости
Многодетные семьи получат помощь по итогам баскетбольного матча «Уралмаш» — ЦСКА в Екатеринбурге
Многодетные семьи получат помощь по итогам баскетбольного матча «Уралмаш» — ЦСКА в Екатеринбурге
Новости
PARI: Vitality победит FaZe Clan в финале StarLadder Budapest Major 2025 по CS
PARI: Vitality победит FaZe Clan в финале StarLadder Budapest Major 2025 по CS
Новости
Букмекеры повысили коэффициент на победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов после ничьей с «Атлетиком»
Букмекеры повысили коэффициент на победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов после ничьей с «Атлетиком»
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «ПСЖ» над «Атлетиком» в Лиге чемпионов
Клиенты PARI уверены в победе «ПСЖ» над «Атлетиком» в Лиге чемпионов
Новости
Букмекеры повысили коэффициент на победу «Реала» над «Ман Сити» на фоне последних неудач команды Хаби Алонсо
Букмекеры повысили коэффициент на победу «Реала» над «Ман Сити» на фоне последних неудач команды Хаби Алонсо
Новости

Новое