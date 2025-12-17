Букмекерская компания «Бет-М» обновила приветственное предложение

БК «Бет-М» обновила приветственное предложение в рамках акции «Приветственный фрибет». Новым игрокам предлагается получить бонус после выполнения нескольких несложных условий.
Условия участия
- Регистрация и идентификация на сайте букмекерской компании.
- Внесение первого депозита на сумму от 1000 рублей.
- В течение 7 дней после внесения первого депозита необходимо заключить пари на всю сумму первого депозита и активировать фрибет в личном кабинете
- Минимальный коэффициент события — 1.5.
- Учитываются пари типов ординар и экспресс.
Получение и активация фрибета
После заключения пари игрок получает возможность активировать фрибет в личном кабинете.
- Размер фрибета составляет 100% от суммы первого депозита,
но не более 5000 RUB.
- Сумма фрибета может быть увеличена при использовании специальных промокодов на этапе регистрации,
но в любом случае — не более 9000 RUB.
Порядок отыгрыша фрибета
Полученный фрибет необходимо использовать одним пари в течение 7 дней с момента активации.
- Допустимые коэффициенты: от 1.1 до 3.5.
- Разрешенные типы пари: ординар, экспресс.
- Для отыгрыша учитываются события только следующих турниров:
Футбол
- Чемпионат Англии 2025/2026 (АПЛ)
- Чемпионат Испании 2025/2026 (Ла Лига, Примера)
- Чемпионат Италии 2025/2026 (Серия А)
- Чемпионат Франции 2025/2026 (Лига 1)
- Чемпионат Германии 2025/2026 (Бундеслига)
- Чемпионат России 2025/2026 (РПЛ)
- Лига чемпионов УЕФА 2025/2026
- Лига Европы УЕФА 2025/2026
Хоккей
- Континентальная хоккейная лига (КХЛ) 2025/2026
Баскетбол
- Чемпионат Единой лиги ВТБ 2025/2026
* В акции не участвуют пари, заключенные на вид спорта «Нарды».
Срок проведения акции «Приветственный фрибет»:
с 24.11.2025 00:00 (UTC+3) до 31.01.2026 23:59 (UTC+3).
Полные условия акции «Приветственный фрибет» можно узнать по ссылке.