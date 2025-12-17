Ведомости
Букмекерская компания «Бет-М» обновила приветственное предложение

Сумму фрибета можно увеличить почти вдвое
Валентин Васильев

БК «Бет-М» обновила приветственное предложение в рамках акции «Приветственный фрибет». Новым игрокам предлагается получить бонус после выполнения нескольких несложных условий.

Условия участия

  1. Регистрация и идентификация на сайте букмекерской компании.
  2. Внесение первого депозита на сумму от 1000 рублей.
  3. В течение 7 дней после внесения первого депозита необходимо заключить пари на всю сумму первого депозита и активировать фрибет в личном кабинете
    • Минимальный коэффициент события — 1.5.
    • Учитываются пари типов ординар и экспресс.

Получение и активация фрибета

После заключения пари игрок получает возможность активировать фрибет в личном кабинете.

  • Размер фрибета составляет 100% от суммы первого депозита,
    но не более 5000 RUB.
  • Сумма фрибета может быть увеличена при использовании специальных промокодов на этапе регистрации,
    но в любом случае — не более 9000 RUB.

Порядок отыгрыша фрибета

Полученный фрибет необходимо использовать одним пари в течение 7 дней с момента активации.

  • Допустимые коэффициенты: от 1.1 до 3.5.
  • Разрешенные типы пари: ординар, экспресс.
  • Для отыгрыша учитываются события только следующих турниров:

Футбол

  • Чемпионат Англии 2025/2026 (АПЛ)
  • Чемпионат Испании 2025/2026 (Ла Лига, Примера)
  • Чемпионат Италии 2025/2026 (Серия А)
  • Чемпионат Франции 2025/2026 (Лига 1)
  • Чемпионат Германии 2025/2026 (Бундеслига)
  • Чемпионат России 2025/2026 (РПЛ)
  • Лига чемпионов УЕФА 2025/2026
  • Лига Европы УЕФА 2025/2026

Хоккей

  • Континентальная хоккейная лига (КХЛ) 2025/2026

Баскетбол

  • Чемпионат Единой лиги ВТБ 2025/2026

* В акции не участвуют пари, заключенные на вид спорта «Нарды».

Срок проведения акции «Приветственный фрибет»:
с 24.11.2025 00:00 (UTC+3) до 31.01.2026 23:59 (UTC+3).

Полные условия акции «Приветственный фрибет» можно узнать по ссылке.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы Бет-М (Bet-M)

