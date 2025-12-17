Клиенты PARI ставят на победу «Манчестер Сити» над «Брентфордом» в четвертьфинале Кубка лиги

17 декабря в рамках матча 1/4 финала Кубка английской лиги сыграют «Манчестер Сити» и «Брентфорд». Встреча пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 22:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на предстоящее событие.

По оценкам аналитиков, «Манчестер Сити» — фаворит матча. Сделать ставку на победу хозяев поля в основное время можно по коэффициенту 1.48, что соответствует примерно 65% вероятности. Шансы на успех «Брентфорда» оцениваются котировкой 6.20 (около 15%). Ничья в линии PARI идет за 4.70 (20%).

Что касается исхода противостояния с учетом возможной серии пенальти, то на «Манчестер Сити» установлен коэффициент 1.30, что эквивалентно 74% вероятности. Если же в полуфинал пройдет «Брентфорд», сыграет ставка за 3.65 (26%).

Клиенты PARI уверены в победе «Манчестер Сити». В общем обороте ставок на исход сегодняшнего матча в основное время более 99% приходится на команду Пепа Гвардиолы. Аналогичная ситуация и в распределении ставок на итоговый проход команд в полуфинал — почти 100% в пользу «горожан».

По оценке экспертов, в матче может быть забито не менее трех голов. Сделать соответствующую ставку можно по коэффициенту 1.60, противоположный вариант доступен за 2.35. Если же команды сумеют пробить тотал больше 3.5 голов, то сыграет ставка по коэффициенту 2.35. Вероятность обмена голами оценивается котировкой 1.72, обратный исход доступен за 2.05.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч среди клиентов PARI составляет 160 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из пяти событий с общим коэффициентом 11.81, куда включил и пари на то, что «Манчестер Сити» не проиграет в основное время матча. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.12.

В текущем сезоне «Манчестер Сити» и «Брентфорд» уже встречались между собой в рамках АПЛ. Октябрьский матч, сыгранный на поле «пчел», завершился победой команды Гвардиолы со счетом 1:0. Поставить на повторение этого результата в сегодняшнем матче можно по коэффициенту 9.00.

В текущем розыгрыше Кубка лиги обе команды демонстрируют уверенные результаты. «Манчестер Сити» в третьем раунде без проблем разобрался с «Хаддерсфилдом», после чего обыграл «Суонси». «Брентфорд» начал свой путь в кубке на один этап раньше и выиграл у «Борнмута», «Астон Виллы» и «Гримсби Тауна».