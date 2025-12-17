Ведомости
«Зенит» возьмет реванш у «Локомотива-Кубань» за недавнее поражение в Единой лиге, считают аналитики PARI

Полные расклады перед матчем
Валентин Васильев

17 декабря состоится матч регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ между петербургским «Зенитом» и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на предстоящую игру. 

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча сине-бело-голубых. Коэффициент на итоговый успех хозяев площадки — 1.34, что составляет 71% вероятности. Триумф «Локомотива-Кубани» котируется за 3.25 (или 29%).

Клиенты PARI верят в успех петербуржцев. На победу «Зенита» приходится около 99% от общего оборота ставок на исход матча.  

В предыдущем матче между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубанью» сильнее оказались краснодарцы — 89:80. Аналитики PARI считают, что вторая игра этих команд в текущем сезоне будет не менее результативной. Вероятность того, что обе команды наберут как минимум 171 очко, оценивается коэффициентом 1.70. Противоположный вариант (тотал меньше 170,5) котируется за 2.03

Если в одной из четвертей предстоящего матча случится ничья, сыграет ставка за 4.00. Событие, при котором каждая из команд наберет не менее 83 очков, оценивается в 2.32. Коэффициент на то, что фаворит этой встречи «Зенит» выиграет все четверти, — 6.50. А итоговая победа «Локомотива-Кубани» с разницей очков в 6-10 очков котируется за 8.00

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея на своем счету десять побед и 25 очков. «Локомотив-Кубань» идет на четвертой строчке с теми же десятью победами и 25-ю очками. Поставить сейчас на победу питерцев в текущем розыгрыше Единой лиги можно за 4.00. «Зенит» — третий фаворит турнира после ЦСКА (2.10) и УНИКСа (3.50). Чемпионство «Локомотива-Кубани» котируется за 12.00.

