Клиенты PARI уверены в победе Tundra над OG в четвертьфинале DreamLeague Season 27 по Dota 2

Пошла игра на выбывание
Валентин Васильев

17 декабря на турнире DreamLeague Season 27 по Dota 2 стартует стадия плей-офф. В одном из четвертьфиналов сойдутся OG и Tundra Esports. Серия в формате best-of-3 стартует в 21:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч. 

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет Tundra которая завершила групповую стадию со статистикой 4:2, завоевав путевку в плей-офф только в последнем туре. Поставить на победу состава Pure можно с котировкой 1.60. На точный счет 2:0 в пользу Tundra аналитики дают 2.70. Коэффициент на ростер Pure с форой по фрагам (-9.5) составляет 1.83. Поставить на то, что общий тотал фрагов в серии составит больше 108.5, можно с котировкой 1.83. Обратный исход идет за 1.87

OG стала одним из лидеров группового этапа — ростер выиграл пять матчей, уступив только Falcons. Причем в четырех случаях коллектив из ЮВА заканчивал матчи со счетом 2:0. Поставить на успех OG в четвертьфинале можно с котировкой 2.35. Коэффициент на ростер из ЮВА с форой по картам (+1.5) составляет 1.40, а с форой (-1.5) — 4.40. Вероятность того, что в матче будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 1.90. Обратный исход идет за 1.80

Клиенты PARI также больше верят в успех состава Pure. На победу Tundra приходится около 78% от общего оборота пари на исход матча.

Обе команды сейчас не входят в топ основных фаворитов ивента. На чемпионство Tundra, которая уже выиграла два турнира в новом сезоне, аналитики дают котировку 5.20. Вероятность того, что трофей завоюет OG, оценивается коэффициентом 9.50

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

