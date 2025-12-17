Ведомости
FONBET вошел в рейтинг топ-50 штаб‑квартир российских компаний от Forbes и Pridex

В лонг-листе 300 крупнейших компаний по объему выручки
Валентин Васильев

Третий год подряд FONBET вошел в ежегодный рейтинг топ-50 штаб-квартир, подготовленный FResearch (спецпроекты Forbes) и Pridex. 

Методология оценки включает шесть критериев: качество здания, локация, эргономичность, человекоцентричность, технологичность и экологичность. В лонг-лист федерального исследования вошли 300 крупнейших компаний по объему выручки за 2024 год.

В этом году штаб-квартиры с наивысшей совокупной оценкой были распределены по отраслевому принципу. FONBET вошел в категорию «IT и коммуникации» наряду с компаниями Авито, Яндекс, VK, Т2, МегаФон и МТС. 

Офис FONBET выдержан в спортивной стилистике и оснащен переговорными комнатами, названными в честь футбольных стадионов. Есть свой спортзал, библиотека, столовая, игровая зона, веранда, зоны отдыха с мягкой мебелью и кофе-пойнты на каждом этаже.

Ранее по теме:FONBET - лауреат Премии СБК 2024

