В Кисловодске при поддержке ДоброFON завершился УТС по футболу ампутантов для ветеранов СВО

С 1 по 9 декабря на базе филиала Южного федерального центра спортивной подготовки ФГБУ «Юг Спорт» в Кисловодске прошло учебно-тренировочное мероприятие по футболу ампутантов спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата для ветеранов боевых действий, получивших тяжёлые ранения и инвалидность в ходе специальной военной операции, совместно со спортсменами, тренерами и специалистами спортивной сборной команды России по футболу ампутантов.

Тренировочный сбор был организован Паралимпийским комитетом России при поддержке благотворительной программы ДоброFON, а также Всероссийской федерации спорта лиц с ПОДА и Российского футбольного союза.

В тренировочном мероприятии приняли участие 12 ветеранов СВО из шести регионов страны, показавших высокие спортивные результаты на турнирах «Лига героев» в рамках этапов Всероссийских соревнований «Стальная воля» по футболу ампутантов, проводимых Паралимпийским комитетом России совместно с Российским футбольным союзом.

В рамках тренировочного сбора состоялись практические и теоретические тренировки, занятия по общей физической подготовке, реабилитационно-восстановительные мероприятия и культурная программа. В заключительный день сбора состоялись контрольные соревнования.

В подведении итогов приняли участие заместитель руководителя Аппарата ПКР, президент Всероссийской Федерации футбола лиц с заболеванием церебральным параличом, чемпион Паралимпийских игр Иван Потехин, министр физической культуры и спорта Ставропольского края Вероника Тайдакова, заместитель председателя Правительства Ставропольского края Иван Нифонтов, главный федеральный инспектор по Ставропольскому краю Игорь Дральщиков, директор филиала ФГБУ «Юг Спорт» в Кисловодске Азамат Юшаев, заместитель генерального директора по связям с общественностью компании FONBET Никита Иванов, руководитель проектов благотворительной программы ДоброFON Павел Мушихин, заместитель директора Департамента устойчивого развития и социальной ответственности Российского Футбольного союза Игорь Принь, а также врио первого заместителя командующего Северо-Кавказским ордена Жукова округом Росгвардии, полковник Антон Зуев.