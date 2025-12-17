Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



17 декабря 7:12ГлавнаяНовости

В Кисловодске при поддержке ДоброFON завершился УТС по футболу ампутантов для ветеранов СВО

В мероприятии приняли участие 12 ветеранов из шести регионов страны
Источник: ПКР
Источник: ПКР

С 1 по 9 декабря на базе филиала Южного федерального центра спортивной подготовки ФГБУ «Юг Спорт» в Кисловодске прошло учебно-тренировочное мероприятие по футболу ампутантов спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата для ветеранов боевых действий, получивших тяжёлые ранения и инвалидность в ходе специальной военной операции, совместно со спортсменами, тренерами и специалистами спортивной сборной команды России по футболу ампутантов.

Тренировочный сбор был организован Паралимпийским комитетом России при поддержке благотворительной программы ДоброFON, а также Всероссийской федерации спорта лиц с ПОДА и Российского футбольного союза.

В тренировочном мероприятии приняли участие 12 ветеранов СВО из шести регионов страны, показавших высокие спортивные результаты на турнирах «Лига героев» в рамках этапов Всероссийских соревнований «Стальная воля» по футболу ампутантов, проводимых Паралимпийским комитетом России совместно с Российским футбольным союзом. 

В рамках тренировочного сбора состоялись практические и теоретические тренировки, занятия по общей физической подготовке, реабилитационно-восстановительные мероприятия и культурная программа. В заключительный день сбора состоялись контрольные соревнования.

В подведении итогов приняли участие заместитель руководителя Аппарата ПКР, президент Всероссийской Федерации футбола лиц с заболеванием церебральным параличом, чемпион Паралимпийских игр Иван Потехин, министр физической культуры и спорта Ставропольского края Вероника Тайдакова, заместитель председателя Правительства Ставропольского края Иван Нифонтов, главный федеральный инспектор по Ставропольскому краю Игорь Дральщиков, директор филиала ФГБУ «Юг Спорт» в Кисловодске Азамат Юшаев, заместитель генерального директора по связям с общественностью компании FONBET Никита Иванов, руководитель проектов благотворительной программы ДоброFON Павел Мушихин, заместитель директора Департамента устойчивого развития и социальной ответственности Российского Футбольного союза Игорь Принь, а также врио первого заместителя командующего Северо-Кавказским ордена Жукова округом Росгвардии, полковник Антон Зуев.

Ранее по теме: ДоброFON и благотворительный фонд «Память поколений» помогли «Сызранскому геронтопсихиатрическому центру» в рамках проекта «Города Героев»

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

FONBET вошел в рейтинг топ-50 штаб‑квартир российских компаний от Forbes и Pridex
FONBET вошел в рейтинг топ-50 штаб‑квартир российских компаний от Forbes и Pridex
Новости
БК «БЕТСИТИ» отправила VIP-клиентов в Дубай на бой Гассиев - Пулев
БК «БЕТСИТИ» отправила VIP-клиентов в Дубай на бой Гассиев - Пулев
Новости
Falcons — фаворит в матче с Team Spirit в шестом туре DreamLeague Season 27 по Dota 2
Falcons — фаворит в матче с Team Spirit в шестом туре DreamLeague Season 27 по Dota 2
Новости
Многодетные семьи получат помощь по итогам баскетбольного матча «Уралмаш» — ЦСКА в Екатеринбурге
Многодетные семьи получат помощь по итогам баскетбольного матча «Уралмаш» — ЦСКА в Екатеринбурге
Новости
PARI: Vitality победит FaZe Clan в финале StarLadder Budapest Major 2025 по CS
PARI: Vitality победит FaZe Clan в финале StarLadder Budapest Major 2025 по CS
Новости
Букмекеры повысили коэффициент на победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов после ничьей с «Атлетиком»
Букмекеры повысили коэффициент на победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов после ничьей с «Атлетиком»
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «ПСЖ» над «Атлетиком» в Лиге чемпионов
Клиенты PARI уверены в победе «ПСЖ» над «Атлетиком» в Лиге чемпионов
Новости
Букмекеры повысили коэффициент на победу «Реала» над «Ман Сити» на фоне последних неудач команды Хаби Алонсо
Букмекеры повысили коэффициент на победу «Реала» над «Ман Сити» на фоне последних неудач команды Хаби Алонсо
Новости
PARI подготовила персональные итоги года для своих игроков
PARI подготовила персональные итоги года для своих игроков
Новости
Плей-офф StarLadder Budapest Major 2025 по CS — последний шанс «Раскрутить удачу» и получить неограниченное количество фрибетов от PARI
Плей-офф StarLadder Budapest Major 2025 по CS — последний шанс «Раскрутить удачу» и получить неограниченное количество фрибетов от PARI
Новости

Новое