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28 мая 11:41ГлавнаяНовости

ДоброFON и благотворительный фонд «Память поколений» помогли «Сызранскому геронтопсихиатрическому центру» в рамках проекта «Города Героев»

C 2015 года 221 ветеран из Самарской области получил адресную медицинскую помощь на сумму 32 млн рублей
Руслан Ипполитов

Всероссийский проект «Города Героев» – это инициатива благотворительной программы ДоброFON компании FONBET и благотворительного фонда «Память поколений». Масштабный проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В течение 2025 года в 18-ти городах воинской славы и трудовой доблести будет осуществлено оснащение социальных учреждений и объектов городской инфраструктуры на общую сумму около 30 млн рублей. Сызрань – пятый город на карте «Городов Героев». 

«Сызранский геронтопсихиатрический центр» получил новое реабилитационное оборудование на общую сумму более 1 млн рублей. Теперь в учреждении появились несколько тренажёров, аппараты для ультразвуковой и магнитотерапии.


Торжественная церемония передачи оборудования прошла в учреждении 27 мая. В ней приняли участие главный консультант управления организации социального обслуживания Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Галина Евсеева, заместитель главы Сызрани по социальным вопросам Татьяна Журкина, директор «Сызранского геронтопсихиатрического центра» Марина Неборская, а также представители благотворительной программы ДоброFON и благотворительного фонда «Память поколений».

Галина Евсеева, главный консультант управления организации социального обслуживания Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области: «Сызранский геронтопсихиатрический центр» – флагман среди стационарных учреждений социального обслуживания региона, и полученное оборудование поможет улучшить качество жизни подопечных центра. Благодарю ДоброFON и «Память поколений» за предоставленную помощь!».

«Очень здорово, что помощь учреждению пришла именно в том, в чём учреждение нуждается, чтобы делать свою ежедневную работу ещё лучше!», – рассказала заместитель главы Сызрани по социальным вопросам Татьяна Журкина. Действительно, особенность проекта «Города Героев» – в индивидуальном подходе к помощи каждому учреждению: специалисты на местах сами формируют запрос на оборудование, исходя из актуальных потребностей на данный момент

«Сызранский геронтопсихиатрический центр» работает уже более 50 лет – с 1967 года. Центр состоит из двух структурных подразделений, в Сызрани и Октябрьске, в которых находятся граждане пожилого возраста и инвалиды старше 18 лет. На данный момент в центре проживает 458 человек, из них – 58 ветеранов Великой Отечественной войны. В учреждении активно внедряется система долговременного ухода – это комплексный, индивидуальный подход к каждому подопечному с целью сохранения и укрепления функций организма, утраченных в силу состояния здоровья. Для этого используются медикаментозное лечение, реабилитационные и культурно-досуговые мероприятия.

По словам директора центра Марины Неборской, среди проживающих наиболее распространены заболевания опорно-двигательного аппарата, органов сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, кровообращения, ЖКТ, центральной нервной системы: «Медицинские аппараты ультразвуковой и магнитной терапии, аппарат для активной механотерапии конечностей, реабилитационный тренажер для рук и другое полученное оборудование помогут улучшить эффективность лечения этих заболеваний, а также реабилитации проживающих!». 

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Это не первая помощь региону от фонда «Память поколений» – с 2015 года 221 ветеран из Самарской области получил адресную медицинскую помощь на сумму 32 млн рублей. Также реабилитационное оборудование от фонда получал «Самарский областной геронтологический центр» – в 2017 и 2019 годах на общую сумму более 2,5 млн рублей, а в 2023 году – Хворостянский дом-интернат на сумму 1,2 млн рублей. В 2018 году фонд предоставил «Самарскому областному клиническому госпиталю для ветеранов войн» медицинское оборудование для эндо- и колоноскопии на сумму 7,3 млн рублей.

Валентин Голованов, управляющий акционер компании FONBET:

«Совсем недавно наша страна масштабно отметила большой праздник — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мы рады, что наш социально-значимый проект «Города Героев», посвящённый этому событию, шагает по стране. Благотворительная программа ДоброFON совместно с фондом «Память поколений» ведут активную работу, благодаря которой социальные учреждения в разных городах воинской славы и трудовой доблести уже получили и далее будут получать помощь. В Сызрань мы передали именно то оборудование, которое было им необходимо для улучшения жизни и реабилитации подопечных».

Сызрань – пятый город, получивший поддержку в рамках проекта «Города Героев». Новое реабилитационное оборудование уже работает в учреждениях в Орске, Саратове, Калаче-на-Дону и Старой Руссе, а до конца года помощь планируется оказать в Старом Осколе, Зеленодольске, Великих Луках, Астрахани, Кургане и других городах воинской славы и трудовой доблести.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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