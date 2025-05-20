Клиенты PARI выделили главного фаворита Кубка Стэнли в сезоне-2024/25

В плей-офф НХЛ осталось всего четыре участника. В конце мая и, возможно, начале июня им предстоит провести полуфинальные противостояния, по итогам которых определится пара участников решающего матча. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы претендентов на Кубок Стэнли и выделила основных фаворитов в борьбе за главный трофей НХЛ.

В первом полуфинале встретятся лучшие клубы Восточной конференции «КаролинаХаррикейнз» и «Флорида Пантерз». Их серия до четырех побед стартует в ночь на 21 мая по московскому времени. Аналитики PARI считают шансы «Флориды» в этом противостоянииболее высокими. Поставить на триумф действующего обладателя Кубка Стэнли с российскими хоккеистами Сергеем Бобровским и Дмитрием Куликовым в составе можно за 1.75. Котировки на триумф «Каролины», за которую выступают россияне Петр Кочетков, Дмитрий Орлов, Александр Никишин и Андрей Свечников, составляют 2.07.

Вторую полуфинальную пару образовали сильнейшие клубы Запада «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз», противостояние между ними начнется в ночь на 22 мая. Шансы «Эдмонтона» с российским форвардом Василием Подколзиным на проход в финалсоставляют 1.82. Аналогичная ставка на «Даллас», где выступают защитник Илья Любушкин и форвард Евгений Дадонов, доступна за 2.00.

В преддверии полуфиналов «Эдмонтон», уступивший в финале «Флориде» в прошлом году, считается главным фаворитом турнира. Спрогнозировать триумф «нефтяников»в этом розыгрыше плей-офф НХЛ можно за 3.40. Следом по шансам идут «Флорида» (3.50), «Даллас» (3.90) и «Каролина» (4.60).

Клиенты PARI считают главным фаворитом Кубка Стэнли «Эдмонтон». На триумф Подколзина и его партнеров приходится 61% от общего оборота ставок на победителя турнира в этом сезоне. Следом по выбору игроков идут «Флорида» (22%) и «Каролина» (17%). Самая крупная ставка среди клиентов PARI на итоги Кубка Стэнли — 218 000 рублей на выход в финал «Флориды Пантерз» по коэффициенту 3.10.

Источник: PARI

«Эдмонтон» — самый титулованный среди полуфиналистов Кубка Стэнли. Канадский клуб выигрывал главный трофей НХЛ пять раз (в последний раз — в 1990 году). На счету «Флориды», «Каролины» и «Далласа» по одной победе: в 2024, 2006 и 1999 годах соответственно.

Финальная серия Кубка Стэнли состоится в июне. В 2025 году трофей в десятый раз подряд выиграет команда, за которую выступает хотя бы один российский хоккеист.