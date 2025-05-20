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20 мая 15:02ГлавнаяНовости

Клиенты PARI выделили главного фаворита Кубка Стэнли в сезоне-2024/25

Макдэвид и компания наконец-то доберутся до титула?
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

В плей-офф НХЛ осталось всего четыре участника. В конце мая и, возможно, начале июня им предстоит провести полуфинальные противостояния, по итогам которых определится пара участников решающего матча. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы претендентов на Кубок Стэнли и выделила основных фаворитов в борьбе за главный трофей НХЛ.

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В первом полуфинале встретятся лучшие клубы Восточной конференции «КаролинаХаррикейнз» и «Флорида Пантерз». Их серия до четырех побед стартует в ночь на 21 мая по московскому времени. Аналитики PARI считают шансы «Флориды» в этом противостоянииболее высокими. Поставить на триумф действующего обладателя Кубка Стэнли с российскими хоккеистами Сергеем Бобровским и Дмитрием Куликовым в составе можно за 1.75. Котировки на триумф «Каролины», за которую выступают россияне Петр Кочетков, Дмитрий Орлов, Александр Никишин и Андрей Свечников, составляют 2.07.

Вторую полуфинальную пару образовали сильнейшие клубы Запада «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз», противостояние между ними начнется в ночь на 22 мая. Шансы «Эдмонтона» с российским форвардом Василием Подколзиным на проход в финалсоставляют 1.82. Аналогичная ставка на «Даллас», где выступают защитник Илья Любушкин и форвард Евгений Дадонов, доступна за 2.00.

В преддверии полуфиналов «Эдмонтон», уступивший в финале «Флориде» в прошлом году, считается главным фаворитом турнира. Спрогнозировать триумф «нефтяников»в этом розыгрыше плей-офф НХЛ можно за 3.40. Следом по шансам идут «Флорида» (3.50), «Даллас» (3.90) и «Каролина» (4.60).

Клиенты PARI считают главным фаворитом Кубка Стэнли «Эдмонтон». На триумф Подколзина и его партнеров приходится 61% от общего оборота ставок на победителя турнира в этом сезоне. Следом по выбору игроков идут «Флорида» (22%) и «Каролина» (17%). Самая крупная ставка среди клиентов PARI на итоги Кубка Стэнли — 218 000 рублей на выход в финал «Флориды Пантерз» по коэффициенту 3.10.

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Источник: PARI

«Эдмонтон» — самый титулованный среди полуфиналистов Кубка Стэнли. Канадский клуб выигрывал главный трофей НХЛ пять раз (в последний раз — в 1990 году). На счету «Флориды», «Каролины» и «Далласа» по одной победе: в 2024, 2006 и 1999 годах соответственно.

Финальная серия Кубка Стэнли состоится в июне. В 2025 году трофей в десятый раз подряд выиграет команда, за которую выступает хотя бы один российский хоккеист.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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