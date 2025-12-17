Ведомости
Team Spirit — фаворит в матче с Xtreme в четвертьфинале DreamLeague Season 27 по Dota 2

Коэффициенты букмекеров и крупнейшая ставка на игру
Валентин Васильев

17 декабря на турнире DreamLeague Season 27 по Dota 2 стартует стадия плей-офф. В одном из четвертьфиналов сойдутся Xtreme Gaming и Team Spirit. Серия в формате best-of-3 стартует в 17:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч. 

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет Team Spirit, которая завершила групповую стадию со статистикой 5:1, уступив только OG. Поставить на победу состава из СНГ можно с котировкой 1.28. На точный счет 2:0 в пользу Spirit аналитики дают 1.94. Коэффициент на ростер Yatoro с форой по фрагам (-19.5) составляет 1.83. Поставить на то, что общий тотал фрагов в серии составит больше 102.5, можно с котировкой 1.90. Обратный исход идет за 1.80

Xtreme завершила групповой этап со статистикой 4:2. При этом китайский клуб пять раз встречался именно с командами из СНГ — ростер Ame победил Runa Team, Team Yandex и NAVI, но уступил BB Team и VP. Поставить на то, что китайцы вновь победят команду из СНГ, можно с котировкой 3.70. Коэффициент на Xtreme с форой по картам (+1.5) составляет 1.76, а с форой (-1.5) — 6.80. Вероятность того, что в матче будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 2.15. Обратный исход идет за 1.62

Клиенты PARI не сомневаются в успехе команды из СНГ. На победу Spirit приходится около 98% от общего оборота пари на исход матча.

Самая крупная ставка на матч — 148 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из двух матчей плей-офф DreamLeague, включив в него ставку на победу Spirit за 1.22. Общий коэффициент экспресса составил 2.59

Spirit, по оценкам аналитиков, занимает второе месте в списке главных фаворитов турнира. Поставить на чемпионство состава Yatoro можно с котировкой 4.00.  Вероятность того, что последний трофей в уходящем году завоюет китайская команда, оценивается коэффициентом 15.00

