Эксперты считают, что Team Yandex победит Virtus.pro в четвертьфинале DreamLeague Season 27 по Dota 2

Полный предматчевый расклад от аналитиков PARI
Валентин Васильев

18 декабря на турнире DreamLeague Season 27 по Dota 2 состоится заключительный четвертьфинальный поединок. В нем сойдутся два клуба из СНГ — Virtus.pro и Team Yandex. Команды уже встречались друг с другом в первом туре групповой стадии ивента — тогда сильнее оказался состав Watson. Грядущая серия в формате best-of-3 стартует в 14:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч. 

По оценкам аналитиков, фаворитом матча вновь будет Team Yandex. Поставить на победу состава Watson можно с котировкой 1.43. Предыдущий очный матч команд завершился победой Team Yandex со счетом 2:0. На аналогичный исход в грядущем поединке аналитики дают 2.30. Коэффициент на ростер Watson с форой по фрагам (-15.5) составляет 1.87. Поставить на то, что общий тотал фрагов в серии составит больше 108.5, можно с котировкой 1.85. Обратный исход идет также за 1.85

Для VP это первый турнир в обновленном составе. Коллектив по ходу групповой стадии смог добиться сенсационных побед над MOUZ и Team Liquid, а также обыграл китайцев из Tidebound и Xtreme. Поставить на успех VP в четвертьфинале можно с котировкой 2.83. Коэффициент на ростер Fly с форой по картам (+1.5) составляет 1.55, а с форой (-1.5) — 5.30. Вероятность того, что в матче будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 2.00. Обратный исход идет за 1.72

Клиенты PARI также отдают предпочтение составу Watson. На победу Team Yandex приходится около 70% от общего оборота пари на исход матча.

Team Yandex стала финалистом предыдущего тир-1 чемпионата. Однако в этот раз команда не входит в список фаворитов. На чемпионство состава Watson можно поставить с котировкой 12.00. Вероятность того, что Team Yandex дойдет до финала, оценивается коэффициентом 6.00. VP, по оценкам аналитиков, — главный аутсайдер плей-офф. Котировка на чемпионство коллектива Fly составляет 20.00, а на выход в финал — 10.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

