17 декабря

БК «Уралмаш» отметит десятилетие своего возрождения

Болельщиков в Екатеринбурге ждут приятные сюрпризы
Валентин Васильев

17 декабря в Екатеринбурге пройдет матч Единой лиги ВТБ по баскетболу между «Уралмашем» и московским ЦСКА. Эта встреча будет праздничной для хозяев — ведь они отметят десятилетие с момента возрождения клуба.

Мужской баскетбольный «Уралмаш» возродили в 2015 году. За девять лет клуб прошел путь от чемпионата Свердловской области до главной лиги в России — Единой лиги ВТБ. В первый же год участия в этом соревновании в сезоне-2023/24 «Уралмаш» вышел в плей-офф и завоевал бронзовые медали Кубка России — историческое событие для клуба, болельщиков и города. В год десятилетия с момента возрождения клуб завоевал Кубок России. Букмекерская компания PARI стала партнером екатеринбуржцев в 2023 году. 

В матче с одним из лучших клубов Европы — ЦСКА — «Уралмаш» отметит юбилей на домашней арене ДИВС. Всех болельщиков ждет праздничная атмосфера в фойе и на протяжении всего матча. Фотовыставка поможет вспомнить и еще раз пережить достижения и яркие моменты «Уралмаша» за последние 10 лет. Каждый поклонник клуба может оставить видеопоздравление и войти в историю, а также сделать снимок на память в специальной праздничной фотозоне. 

Как и полагается, в день рождения всех будет ждать большой и вкусный торт, а самые юные поклонники «Уралмаша» получат бесплатное мороженое. Кроме того, на арене под своды дворца поднимут юбилейную майку. Всех любителей баскетбола также ждут активности и розыгрыш призов от клуба и его партнеров. 

