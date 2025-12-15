ПСЖ - Фламенго, 17 декабря: где смотреть финальный матч Межконтинентального кубка ФИФА, прогноз, составы

Меньше месяца назад «Фламенго» с двумя недавними московскими динамовцами в основе Гильермо Варелой и Хорхе Карраскалем выиграл Кубок Либертадорес - южноамериканский аналог Лиги чемпионов. В финале красно-черные минимально обыграли земляков из «Палмейраса» - 1:0. После триумфа в Лиме «Фла» практически без раскачки включился в борьбу еще за один международный трофей.

Согласно формуле мини-турнира, сильнейший клуб Европы избавлен от предварительных матчей, а вот бразильцам их пришлось провести целых два. Во втором раунде «Фламенго» сломил сопротивление мексиканского «Крус Асуль» (2:1), а в третьем - забил два безответных мяча в ворота египетского «Пирамидз».

«ПСЖ» перед путешествием в Катар с приключениями - с двумя пропущенными мячами - обыграл в Меце одноименный клуб в Лиге 1.

Между собой представители Парижа и Рио встретятся впервые.

У парижан есть определенные проблемы в обороне. Внезапно возникшая неопределенность с первым номером не добавляет ей уверенности. Сафонов после двух «сухарей» пропустил два мяча в Меце, и перед Луисом Энрике снова возникла дилемма: кого отправить в «раму». Тем более Шевалье залечил травму.

При таких вводных обмен голами в основное время представляется вполне реальным исходом. В PARI этот вариант идет с коэффициентом 1.77.