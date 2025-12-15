Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



15 декабря 14:09ГлавнаяПрогнозыФутболМежконтинентальный кубок по футболу

ПСЖ - Фламенго, 17 декабря: где смотреть финальный матч Межконтинентального кубка ФИФА, прогноз, составы

«Пари Сен-Жермен» идет за пятым трофеем в 2025 году
Валентин Васильев

В среду, 17 декабря, в Эр‑Райяне (Катар) определится победитель последнего крупного турнира клубов в 2025 году. В решающем матче за Межконтинентальный кубок ФИФА сойдутся французский «ПСЖ» и бразильский «Фламенго». Крупнейшие легальные БК сформировали широкие линии на это интригующее противостояние - выбираем интересные варианты для пари. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«ПСЖ» (Париж, Франция)

17.12.2025, Ср

20:00 МСК

«Фламенго» (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

П1 - 1.65

Х - 3.95

П2 - 5.20

Турнир: Межконтинентальный кубок ФИФА, финал

Стадион:  «Ахмед бин Али» (Эр-Райян, Катар)

Главный судья: еще не назначен

Получить до 25 000 рублей от PARI

Форма команд

Свернуть

История матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«ПСЖ»0000-0
«Фламенго»0000-0

Последние пять матчей «ПСЖ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.12.2025«Мец»

2:3

«ПСЖ»

Лига 1

10.12.2025«Атлетик»

0:0

«ПСЖ»

Лига чемпионов

06.12.2025«ПСЖ»

5:0

«Ренн»

Лига 1

29.11.2025«Монако»

1:0

«ПСЖ»

Лига 1

26.11.2025«ПСЖ»

5:3

«Тоттенхэм»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Фламенго»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.12.2025«Фламенго»

2:0

«Пирамидз»

Межконтинентальный кубок

10.12.2025«Крус Асуль»

1:2

«Фламенго»

Межконтинентальный кубок

07.12.2025«Мирасол»

3:3

«Фламенго»

Серия А

04.12.2025«Фламенго»

1:0

«Сеара»

Серия А

30.11.2025«Пайлмейрас»

0:1

«Фламенго»

Кубок Либертадорес

Прогноз на матч

Свернуть

Меньше месяца назад «Фламенго» с двумя недавними московскими динамовцами в основе Гильермо Варелой и Хорхе Карраскалем выиграл Кубок Либертадорес - южноамериканский аналог Лиги чемпионов. В финале красно-черные минимально обыграли земляков из «Палмейраса» - 1:0. После триумфа в Лиме «Фла» практически без раскачки включился в борьбу еще за один международный трофей. 

Согласно формуле мини-турнира, сильнейший клуб Европы избавлен от предварительных матчей, а вот бразильцам их пришлось провести целых два. Во втором раунде «Фламенго» сломил сопротивление мексиканского «Крус Асуль» (2:1), а в третьем - забил два безответных мяча в ворота египетского «Пирамидз». 

«ПСЖ» перед путешествием в Катар с приключениями - с двумя пропущенными мячами - обыграл в Меце одноименный клуб в Лиге 1.

Между собой представители Парижа и Рио встретятся впервые. 

У парижан есть определенные проблемы в обороне. Внезапно возникшая неопределенность с первым номером не добавляет ей уверенности. Сафонов после двух «сухарей» пропустил два мяча в Меце, и перед Луисом Энрике снова возникла дилемма: кого отправить в «раму». Тем более Шевалье залечил травму.

При таких вводных обмен голами в основное время представляется вполне реальным исходом. В PARI этот вариант идет с коэффициентом 1.77. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«ПСЖ»: Хакими (травма), Дембеле (болезнь)

«Фламенго»: Аллан  (травма) 

Ориентировочные стартовые составы на матч «ПСЖ» - «Фламенго»:

Позиция«ПСЖ»«Фламенго»Позиция
Вратарь39. Сафонов1. РоссиВратарь
Защитник33. Заир-Эмери2. ВарелаЗащитник
Защитник4. Беральдо13. ДанилоЗащитник
Защитник5. Маркиньос4. ПерейраЗащитник
Защитник25. Мендеш26. СандроЗащитник
Полузащитник17. Витинья21. ЖоржиньоПолузащитник
Полузащитник 87. Невеш5. ПульгарПолузащитник 
Полузащитник24. Маюлю15. КарраскальПолузащитник
Полузащитник29. БарколяДе АрраскаэтаНападающий
Полузащитник7. Кварацхелия11. ЭвертонНападающий
Нападающий14. Дуэ27. ЭнрикеНападающий
Главный тренерЛуис ЭнрикеФилипе ЛуисГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК WINLINE дают высокие коэффициенты на два из трех основных исходов встречи. Поставить на победу «Атлетика» можно с котировкой 5.60, а на ничью - за 4.20. Успех гостей идет в конторе за 1.59.

 

PARI установила коэффициент 1.65 на победу представителя Европы. Успех бразильцев котируется более чем в три раза выше - за 5.20. На ничью можно поставить за 3.95.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «ПСЖ» - «Фламенго»?

Свернуть

Согласно расчетам трейдеров, наиболее вероятным счетом в этой паре является 1:1. Этот вариант котируется в PARI за 7.50.

Выберите лучшего букмекера, используя удобный рейтинг букмекерских контор на сайте «Советского спорта».

Где смотреть матч «ПСЖ» - «Фламенго»?

Свернуть

Онлайн-трансляцию из Катара предложат своим клиентам крупнейшие букмекерские компании России. 

Будет ли играть Матвей Сафонов?

Три последних матча ворота парижан защищал Сафонов, но выпустит ли его тренер в Эр-Райяне, неизвестно. Во-первых, Матвей пропустил два мяча в Меце, а во-вторых, полностью поправился после повреждения его французский конкурент Шевалье. 

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer15 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer46 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer380 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer15 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer15 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer15 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer1 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer15 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer380 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer15 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer15 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer15 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё