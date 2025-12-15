ПСЖ - Фламенго, 17 декабря: где смотреть финальный матч Межконтинентального кубка ФИФА, прогноз, составы

Партнерский проект
В среду, 17 декабря, в Эр‑Райяне (Катар) определится победитель последнего крупного турнира клубов в 2025 году. В решающем матче за Межконтинентальный кубок ФИФА сойдутся французский «ПСЖ» и бразильский «Фламенго». Крупнейшие легальные БК сформировали широкие линии на это интригующее противостояние - выбираем интересные варианты для пари.
Турнир: Межконтинентальный кубок ФИФА, финал
Стадион: «Ахмед бин Али» (Эр-Райян, Катар)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«ПСЖ»
|0
|0
|0
|0-0
|«Фламенго»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «ПСЖ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.12.2025
|«Мец»
2:3
«ПСЖ»
Лига 1
|10.12.2025
|«Атлетик»
0:0
«ПСЖ»
Лига чемпионов
|06.12.2025
|«ПСЖ»
5:0
«Ренн»
Лига 1
|29.11.2025
|«Монако»
1:0
«ПСЖ»
Лига 1
|26.11.2025
|«ПСЖ»
5:3
«Тоттенхэм»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Фламенго»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.12.2025
|«Фламенго»
2:0
«Пирамидз»
Межконтинентальный кубок
|10.12.2025
|«Крус Асуль»
1:2
«Фламенго»
Межконтинентальный кубок
|07.12.2025
|«Мирасол»
3:3
«Фламенго»
Серия А
|04.12.2025
|«Фламенго»
1:0
«Сеара»
Серия А
|30.11.2025
|«Пайлмейрас»
0:1
«Фламенго»
Кубок Либертадорес
Меньше месяца назад «Фламенго» с двумя недавними московскими динамовцами в основе Гильермо Варелой и Хорхе Карраскалем выиграл Кубок Либертадорес - южноамериканский аналог Лиги чемпионов. В финале красно-черные минимально обыграли земляков из «Палмейраса» - 1:0. После триумфа в Лиме «Фла» практически без раскачки включился в борьбу еще за один международный трофей.
Согласно формуле мини-турнира, сильнейший клуб Европы избавлен от предварительных матчей, а вот бразильцам их пришлось провести целых два. Во втором раунде «Фламенго» сломил сопротивление мексиканского «Крус Асуль» (2:1), а в третьем - забил два безответных мяча в ворота египетского «Пирамидз».
«ПСЖ» перед путешествием в Катар с приключениями - с двумя пропущенными мячами - обыграл в Меце одноименный клуб в Лиге 1.
Между собой представители Парижа и Рио встретятся впервые.
У парижан есть определенные проблемы в обороне. Внезапно возникшая неопределенность с первым номером не добавляет ей уверенности. Сафонов после двух «сухарей» пропустил два мяча в Меце, и перед Луисом Энрике снова возникла дилемма: кого отправить в «раму». Тем более Шевалье залечил травму.
При таких вводных обмен голами в основное время представляется вполне реальным исходом. В PARI этот вариант идет с коэффициентом 1.77.
Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.
Потери
«ПСЖ»: Хакими (травма), Дембеле (болезнь)
«Фламенго»: Аллан (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «ПСЖ» - «Фламенго»:
|Позиция
|«ПСЖ»
|«Фламенго»
|Позиция
|Вратарь
|39. Сафонов
|1. Росси
|Вратарь
|Защитник
|33. Заир-Эмери
|2. Варела
|Защитник
|Защитник
|4. Беральдо
|13. Данило
|Защитник
|Защитник
|5. Маркиньос
|4. Перейра
|Защитник
|Защитник
|25. Мендеш
|26. Сандро
|Защитник
|Полузащитник
|17. Витинья
|21. Жоржиньо
|Полузащитник
|Полузащитник
|87. Невеш
|5. Пульгар
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Маюлю
|15. Карраскаль
|Полузащитник
|Полузащитник
|29. Барколя
|Де Арраскаэта
|Нападающий
|Полузащитник
|7. Кварацхелия
|11. Эвертон
|Нападающий
|Нападающий
|14. Дуэ
|27. Энрике
|Нападающий
|Главный тренер
|Луис Энрике
|Филипе Луис
|Главный тренер
Аналитики БК WINLINE дают высокие коэффициенты на два из трех основных исходов встречи. Поставить на победу «Атлетика» можно с котировкой 5.60, а на ничью - за 4.20. Успех гостей идет в конторе за 1.59.
PARI установила коэффициент 1.65 на победу представителя Европы. Успех бразильцев котируется более чем в три раза выше - за 5.20. На ничью можно поставить за 3.95.
Согласно расчетам трейдеров, наиболее вероятным счетом в этой паре является 1:1. Этот вариант котируется в PARI за 7.50.
Онлайн-трансляцию из Катара предложат своим клиентам крупнейшие букмекерские компании России.
Три последних матча ворота парижан защищал Сафонов, но выпустит ли его тренер в Эр-Райяне, неизвестно. Во-первых, Матвей пропустил два мяча в Меце, а во-вторых, полностью поправился после повреждения его французский конкурент Шевалье.