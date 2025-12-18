Ведомости
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче КХЛ с ЦСКА

Аналитики не ждут обилия заброшенных шайб
Валентин Васильев

18 декабря в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют «Локомотив» и ЦСКА. Игра пройдет в Ярославле и начнется в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

По оценке букмекеров, у хозяев больше шансов одержать победу в этом матче. На успех «Локомотива» в основное время можно поставить за 1.90, что составляет примерно 51% вероятности. Коэффициент на победу ЦСКА по итогам трех периодов составляет 3.65 (около 26%). Вероятность ничейного исхода оценивают коэффициентом 4.20 (23%).

Котировки на победу ярославцев с учетом овертайма составляют 1.50. На итоговый успех «армейцев» можно сделать ставку с коэффициентом 2.55.

Клиенты PARI верят в победу «Локомотива». На триумф команды Боба Хартли по итогам 60 минут приходится около 72% от объема ставок на исход основного времени матча. Примерно 17% сделано на ЦСКА, еще приблизительно 11% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 90% на 10% в пользу ярославцев.

По оценке аналитиков, матч не будет результативным. Поставить на ТБ 5.5 шайбы можно с коэффициентом 2.20, а ставка на низовой характер встречи доступна за 1.65

У «Локомотива» 23 победы в 37 играх и первая строчка в турнирной таблице Западной конференции. Команда Боба Хартли выиграла три последних матча. Поставить на то, что ярославцы снова завоюют Кубок Гагарина, можно за 2.70. На то, что «железнодорожники» станут первыми на Западе, предлагают котировку 2.00.

ЦСКА одержал 17 побед в 36 матчах, москвичи занимают восьмое место на Западе. Букмекеры оценивают шансы команды Игоря Никитина выиграть Кубок Гагарина коэффициентом 16.00. На то, что «армейцы» станут лучшими на Западе, предлагают заключить пари за 20.00. Игорь Никитин в прошлом сезоне привел «Локомотив» к чемпионству, а в межсезонье перешел в ЦСКА. После этого команды сыграли два матча. Оба раза побеждали ярославцы — 5:1 и 4:1.

