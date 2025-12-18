Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



18 декабря 13:23ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 300 000 рублей на победу Team Spirit в матче с PARIVISION в полуфинале DreamLeague Season 27 по Dota 2

В четверг определится первый финалист
Валентин Васильев

18 декабря на турнире DreamLeague Season 27 по Dota 2 пройдет первый полуфинал. В нем зрителей ждет СНГ-дерби между PARIVISION и Team Spirit. Серия в формате best-of-3 стартует в 17:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч. 

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет Team Spirit. Поставить на победу состава Yatoro можно с котировкой 1.75. На точный счет 2:0 в пользу Spirit аналитики дают 3.00. Коэффициент на ростер Yatoro с форой по фрагам (-3.5) составляет 1.85. Поставить на то, что общий тотал фрагов в серии составит больше 120.5, можно с котировкой 1.85. Ставка на победу Spirit и тотал фрагов больше 120.5 доступна за 3.20.

PARIVISION в четвертьфинале переиграла фаворита чемпионата Falcons со счетом 2:0. Поставить на успех состава Satanic в полуфинале можно с котировкой 2.08. Коэффициент на PARIVISION с форой по картам (+1.5) составляет 1.33, а с форой (-1.5) — 3.80. Вероятность того, что в матче будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 1.87. Обратный исход идет за 1.83

Клиенты PARI также отдают предпочтение составу Yatoro. На победу Spirit приходится около 71% от общего оборота пари на исход матча.

Самая крупная ставка на грядущий матч — 300 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из четырех событий, включив в него ставку на победу Spirit за 1.67. Общий коэффициент экспресса составил 3.95.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче КХЛ с ЦСКА
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче КХЛ с ЦСКА
Новости
Клиенты букмекеров ставят на победу «ПСЖ» над «Фламенго» в матче за Межконтинентальный кубок
Клиенты букмекеров ставят на победу «ПСЖ» над «Фламенго» в матче за Межконтинентальный кубок
Новости
БК «Уралмаш» отметит десятилетие своего возрождения
БК «Уралмаш» отметит десятилетие своего возрождения
Новости
FONBET вошел в рейтинг топ-50 штаб‑квартир российских компаний от Forbes и Pridex
FONBET вошел в рейтинг топ-50 штаб‑квартир российских компаний от Forbes и Pridex
Новости
БК «БЕТСИТИ» отправила VIP-клиентов в Дубай на бой Гассиев - Пулев
БК «БЕТСИТИ» отправила VIP-клиентов в Дубай на бой Гассиев - Пулев
Новости
Falcons — фаворит в матче с Team Spirit в шестом туре DreamLeague Season 27 по Dota 2
Falcons — фаворит в матче с Team Spirit в шестом туре DreamLeague Season 27 по Dota 2
Новости
Многодетные семьи получат помощь по итогам баскетбольного матча «Уралмаш» — ЦСКА в Екатеринбурге
Многодетные семьи получат помощь по итогам баскетбольного матча «Уралмаш» — ЦСКА в Екатеринбурге
Новости
PARI: Vitality победит FaZe Clan в финале StarLadder Budapest Major 2025 по CS
PARI: Vitality победит FaZe Clan в финале StarLadder Budapest Major 2025 по CS
Новости
Букмекеры повысили коэффициент на победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов после ничьей с «Атлетиком»
Букмекеры повысили коэффициент на победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов после ничьей с «Атлетиком»
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «ПСЖ» над «Атлетиком» в Лиге чемпионов
Клиенты PARI уверены в победе «ПСЖ» над «Атлетиком» в Лиге чемпионов
Новости

Новое