Клиент PARI поставил 300 000 рублей на победу Team Spirit в матче с PARIVISION в полуфинале DreamLeague Season 27 по Dota 2

18 декабря на турнире DreamLeague Season 27 по Dota 2 пройдет первый полуфинал. В нем зрителей ждет СНГ-дерби между PARIVISION и Team Spirit. Серия в формате best-of-3 стартует в 17:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет Team Spirit. Поставить на победу состава Yatoro можно с котировкой 1.75. На точный счет 2:0 в пользу Spirit аналитики дают 3.00. Коэффициент на ростер Yatoro с форой по фрагам (-3.5) составляет 1.85. Поставить на то, что общий тотал фрагов в серии составит больше 120.5, можно с котировкой 1.85. Ставка на победу Spirit и тотал фрагов больше 120.5 доступна за 3.20.

PARIVISION в четвертьфинале переиграла фаворита чемпионата Falcons со счетом 2:0. Поставить на успех состава Satanic в полуфинале можно с котировкой 2.08. Коэффициент на PARIVISION с форой по картам (+1.5) составляет 1.33, а с форой (-1.5) — 3.80. Вероятность того, что в матче будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 1.87. Обратный исход идет за 1.83.

Клиенты PARI также отдают предпочтение составу Yatoro. На победу Spirit приходится около 71% от общего оборота пари на исход матча.

Самая крупная ставка на грядущий матч — 300 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из четырех событий, включив в него ставку на победу Spirit за 1.67. Общий коэффициент экспресса составил 3.95.