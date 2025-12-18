Клиенты PARI полагают, что «Панатинаикос» прервет винстрик «Хапоэля» в Евролиге

18 декабря «Панатинаикос» примет тель-авивский «Хапоэль» в рамках регулярного сезона Евролиги. Игра пройдет в Афинах и начнется в 22:15 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

По оценке аналитиков PARI, фаворит — «Панатинаикос». Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.53, что соответствует 65% вероятности. Поставить на успех «Хапоэля» можно за 2.50. Вероятность триумфа сине-гранатовых составляет приблизительно 35%.

Несмотря на серию побед тель-авивской команды, клиенты PARI в основном предпочитают ставить на афинян. 91% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу хозяев.

По оценкам букмекеров, общий счет встречи составит не менее 174 очков. Поставить на тотал больше 173.5 можно с коэффициентом 1.77, а на тотал меньше 173.5 — с коэффициентом 1.94.

«Хапоэль» лидирует в турнирной таблице Евролиги — команда выиграла в 12 из 16 прошедших матчей регулярного сезона. В прошлых пяти играх израильтяне обыграли «Олимпию» (105:83), «АСВЕЛ» (87:80), «Виртус» (79:74) и «Црвену Звезду» (84:78), уступив только мадридскому «Реалу» (74:75).

Что же касается «Панатинаикоса», то он выиграл в 10 из 16 матчей и разместился на четвертом месте в турнирной таблице. В прошлых пяти играх афиняне обыграли «Дубай» (103:82), «Партизан» (91:69) и «Фенербахче» (81:71), однако проиграли «Валенсии» (79:89) и «Олимпии» (89:96).