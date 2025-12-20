Ведомости
Клиенты PARI ставят на «Челси» в матче АПЛ против «Ньюкасла»

По оценке аналитиков, матч будет результативным
Валентин Васильев

20 декабря «Ньюкасл» и «Челси» встретятся в матче 17-го тура АПЛ. Игра начнется в 15:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

По оценке букмекеров, у гостей больше шансов победить. Коэффициент на успех «Челси» — 2.45, что соответствует примерно 39% вероятности. Поставить на то, что выиграют хозяева, можно за 2.75 (около 34%). Ничья котируется за 3.55 (27%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе лондонцев. На победу «Челси» приходится около 79% от общего объема ставок на исход матча. Примерно 13% сделано на «Ньюкасл», еще приблизительно 8% — на ничью.

По оценке аналитиков, матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.68. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.18. Если забьют и «Ньюкасл», и «Челси», сыграет ставка за 1.55. Обратный исход идет за 2.35. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить с коэффициентом 2.60.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 7.50. На то, что первыми отличатся лондонцы, можно поставить за 1.85. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении «сорок» составляют 2.05.

«Челси» набрал 28 очков в 16 турах и идет на четвертой позиции, отставая от лидера на восемь баллов. На то, что команда Энцо Марески станет чемпионом, можно поставить с коэффициентом 25.00, а на место в топ-4 предлагают котировку 1.95.

В активе «Ньюкасла» 22 очка и 12-е место. На чемпионство «сорок» дают коэффициент 500.00, а на то, что команда Эдди Хау по итогам сезона окажется в четверке сильнейших, можно сделать ставку за 11.00.

