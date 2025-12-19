ДоброFON и «Память поколений» помогли дому-интернату для престарелых и открыли световую инсталляцию в Ржеве

18 декабря во Ржеве состоялись сразу два события: ГБУ «Ржевскому дому-интернату для престарелых и инвалидов» была передана новая медицинская мебель и оборудование на общую сумму 1,8 млн рублей, а также установлена световая инсталляция «Ржев Город Побед» на общую сумму 2,1 млн рублей.

Всероссийский проект «Города Героев» — это инициатива благотворительной программы ДоброFON компании FONBET и благотворительного фонда «Память поколений». Масштабный проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В течение 2025 года в разных городах воинской славы и трудовой доблести было осуществлено оснащение социальных учреждений и объектов городской инфраструктуры на общую сумму около 30 млн рублей. Ржев – одиннадцатый город на карте «Городов Героев».



ГБУ «Ржевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» получил новое реабилитационное и медицинское оборудование на общую сумму 1,8 млн рублей. Теперь в учреждении появились электрокардиограф, электрические многофункциональные кровати, прикроватные передвижные столики, медицинские кровати и дезинфекционная камера.



Торжественная церемония передачи оборудования прошла в учреждении 18 декабря. В ней приняли участие: заместитель начальника отдела Министерства социальной защиты населения Тверской области Михаил Веселов, директор ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» Ржевского муниципального округа Тверской области Юлия Иванова, а также представители благотворительной программы ДоброFON и благотворительного фонда «Память поколений».

По словам директора учреждения Елены Жуковой, полученное оборудование позволит создать комфортные условия для проживающих и своевременно оказывать необходимую помощь и надлежащий уход. «Мы благодарим за предоставленную помощь благотворительный фонд «Память поколений» и компанию FONBET. Именно благодаря им наш дом-интернат был включен в программу проекта «Города Героев» и получил помощь в виде необходимого нам медицинского оборудования».



Заместитель начальника отдела Министерства социальной защиты населения Тверской области Михаил Веселов:

«Министерство социальной защиты населения Тверской области выражает признательность благотворительному фонду «Память поколений» за помощь, оказанную Ржевскому дому-интернату для престарелых и инвалидов. Учреждение получило современные технические средства, необходимые для обеспечения высокого уровня комфорта проживания и предоставления социальных услуг пожилым гражданам и людям с ограниченными возможностями. Данная помощь является ярким примером эффективного взаимодействия государственных структур и некоммерческих организаций в решении социальных задач».

Помощь во Ржеве — пример системной помощи, которая направлена на улучшение медицинской поддержки ветеранов Великой Отечественной войны в регионе в целом. Это не первая помощь региону – с 2016 года 215 ветеранов из Тверской области получили адресную медицинскую помощь от фонда «Память поколений» на общую сумму более 19 млн рублей.

Вручение оборудования — это не единственная помощь, которая была оказана Ржеву в рамках проекта «Города Героев». В парке культуры и отдыха прошла торжественная церемония открытия инсталляции «Ржев Город Побед». На церемонии присутствовали: глава Ржевского муниципального округа Роман Крылов и председатель Думы Ржевского муниципального округа Андрей Константинов. Панно с буквами возвели на месте старого, общая сумма инсталляции составила 2,1 млн рублей.

«Это особенный подарок Ржеву от благотворительной организации, реализованный исключительно за счёт внебюджетных средств. Для нас это не просто красивая конструкция – это символ, в котором воплощена вся сила духа нашего города и его жителей.

Когда мы говорим о победах Ржева, мы вспоминаем не только героические страницы Великой Отечественной войны. Мы говорим обо всём, чем по праву гордится наш город: о трудовых свершениях наших предков и современников, о спортивных достижениях, которые прославляют Ржев далеко за его пределами, о культурных событиях, наполняющих жизнь яркими красками, обо всех тех незаметных, но важных победах, из которых складывается история нашей малой Родины.

Каждая пядь ржевской земли хранит память о стойкости и мужестве наших земляков. Каждый день мы продолжаем эту славную традицию — строим, созидаем, побеждаем, делаем наш город лучше», — комментирует глава Ржевского муниципального округа, Роман Крылов.



Валентин Голованов, управляющий акционер компании FONBET:

«Ржев — ещё один город воинской славы, который получил двойную помощь в рамках нашего социально-значимого проекта «Города Героев». Помимо передачи необходимого оборудования «Ржевскому дому-интернату», ДоброFON совместно с фондом «Память поколений» также оказали содействие в установке световой инсталляции. Этот город в большом объёме испытал на себе все ужасы Великой Отечественной войны и мы точно не могли пройти его стороной. Уверены, что новое медицинское оборудование поспособствует улучшению условий жизни и реабилитации постояльцев интерната, а благодаря световой инсталляции ржевитяне будут хранить память о той страшной войне и гордиться историческим наследием своего города».

Особенность проекта «Города Героев» – в индивидуальном подходе к помощи каждому учреждению: специалисты на местах сами формируют запрос на оборудование, исходя из актуальных потребностей на данный момент. Ржев — одиннадцатый город, получивший поддержку в рамках проекта «Города Героев». В 2025 году новое реабилитационное оборудование было передано в учреждения в Орске, Саратове, Калаче-на-Дону, Старой Руссе, Сызрани, Зеленодольске, Великих Луках, Старом Осколе, Кургане и Ишимбае.