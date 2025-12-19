БК «БЕТ-М» запускает «Новогодний турнир»

Букмекерская компания «БЕТ-М» объявила о запуске «Новогоднего турнира», который продлится с 22 декабря 2025 года по 19 января 2026 года.

Для участия в акции необходимо заключать пари типа ординар или экспресс на сумму от 500 рублей с коэффициентом от 1.3 в рамках установленного турнирного периода. За каждое пари, соответствующее данным требованиям, игрок получает баллы.

В течение четырех недель между участниками будет разыгрываться по 50 призовых мест в неделю. Один участник может получить до четырех фрибетов за срок проведения акции. По итогам акции более 200 счастливчиков могут стать обладателями фрибетов до 10 000 рублей.

Фрибет будет начислен на специальный бонусный счет участника акции и его можно проставить пари вида ординар или экспресс в течение семи дней на спортивные события с коэффициентом от 1.1 до 3.5.