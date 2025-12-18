Клиенты PARI ставят на выход «Милана» в финал Суперкубка Италии

18 декабря в матче 1/2 финала Суперкубка Италии встретятся «Наполи» и «Милан». Игра состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и изучили ставки клиентов на сегодняшнюю игру.

В день матча букмекеры считают шансы команд практически равными. На победу «Милана» в основное время можно поставить по коэффициенту 2.80, что соответствует примерно 35% вероятности. Победа «Наполи» по итогам 90 минут идет за 2.95 (около 33%). Котировки на ничью в линии PARI составляют 3.00 (приблизительно 32%).

Шансы «Милан» на выход в финал Суперкубка считаются чуть более предпочтительными. Поставить на итоговый успех «россонери», с учетом дополнительного времени и серии пенальти, можно по коэффициенту 1.88 (около 52%). Аналогичная ставка на «Наполи» доступна за 1.95 (приблизительно 48).

Клиенты PARI сделали свой выбор в пользу фаворита. На «Милан» приходится 87% от всего объема пари на проход той или иной команды в решающую стадию. Доля «Наполи» составляет 13%. В общем объеме ставок на исход встречи в основное время 46% приходится на победу «Наполи», 44% — на успех «Милана», а 10% — на ничью.

По оценкам аналитиков PARI, команды Антонио Конте и Массимилиано Аллегри забьют на двоих не более двух мячей. Пари на тотал меньше 2.5 принимаются по коэффициенту 1.60. Если соперники пробьют верх по голам, сыграет пари за 2.35. Ставки на обмен голами принимаются за 1.95. Если хотя бы один из соперников сыграет «на ноль», зайдет пари за 1.85.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятные варианты на этом рынке — ничьи 0:0 и 1:1 за 6.00. На победу «Милана» или «Наполи» с минимальным счетом 1:0 можно загрузить за 8.00. Наиболее вероятными авторами забитых мячей считаются игроки группы атаки «Наполи» и «Милана» Лоренцо Лукка и Кристиан Пулишич. Гол каждого из них можно спрогнозировать за 3.55.

«Наполи» принимает участие в Суперкубке Италии в статусе чемпиона Италии, а «Милан» — на правах финалиста Кубка страны. Во втором полуфинале встречаются обладатель Кубка «Болонья» и вице-чемпион «Интер».

Финал Суперкубка Италии состоится 22 декабря. В решающем матче предыдущего розыгрыша «Милан» обыграл «Интер» со счетом 3:2, вырвав победу в компенсированное время.