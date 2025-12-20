Клиенты PARI ожидают победы «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом» в 17-м туре АПЛ

20 декабря в матче 17-го тура футбольной Английской Премьер-лиги сыграют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Встреча пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и начнется в 20:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на предстоящее событие.

По оценке букмекеров, небольшое преимущество на стороне «Ливерпуля». Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.03, что соответствует примерно 47% вероятности. Шансы на успех «Тоттенхэма» оцениваются котировкой 3.35 (около 28%). На ничью в линии установлен коэффициент 3.80 (25%).

Клиенты PARI уверены в победе гостей. В общем обороте ставок на исход субботнего матча почти 88% приходится на «Ливерпуль». На успех «Тоттенхэма» — 4% игроков, на ничью — 8%.

По оценке экспертов, игра будет результативной. Сделать ставку на минимум три гола в матче можно по коэффициенту 1.65. Обратный исход доступен за 2.20. Если же команды сумеют пробить тотал больше 3.5 голов, сыграет ставка за 2.50. Вероятность обмена голами оценивается коэффициентом 1.57, в случае противоположного результата сыграет ставка за 2.35.

В линии PARI также можно спрогнозировать итоги выступления команд в текущем розыгрыше АПЛ. «Ливерпуль» имеет в своем активе восемь побед, шесть поражений и две ничьи и на данный момент занимает в таблице седьмую строчку с 26-ю набранными очками. По оценке аналитиков, команда Арне Слота является гарантированным претендентом на попадание в топ-4 по итогам чемпионата — соответствующая ставка доступна за 1.55.

«Тоттенхэм» занимает одиннадцатое место в чемпионате — шесть побед, шесть поражений, четыре ничьи и 22 набранных балла. Букмекеры оценивают шансы команды на попадание в шестерку сильнейших коэффициентом 9.00. Главным фаворитом на чемпионство в АПЛ по-прежнему остается лондонский «Арсенал» (1.75), а его главным конкурентом — «Манчестер Сити» (2.60).