Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



20 декабря 10:53ГлавнаяНовости

Клиенты PARI ожидают победы «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом» в 17-м туре АПЛ

Эксперты ожидают яркое зрелище в Лондоне
Валентин Васильев

20 декабря в матче 17-го тура футбольной Английской Премьер-лиги сыграют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Встреча пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и начнется в 20:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на предстоящее событие.

По оценке букмекеров, небольшое преимущество на стороне «Ливерпуля». Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.03, что соответствует примерно 47% вероятности. Шансы на успех «Тоттенхэма» оцениваются котировкой 3.35 (около 28%). На ничью в линии установлен коэффициент 3.80 (25%).

Клиенты PARI уверены в победе гостей. В общем обороте ставок на исход субботнего матча почти 88% приходится на «Ливерпуль». На успех «Тоттенхэма» — 4% игроков, на ничью — 8%.

По оценке экспертов, игра будет результативной. Сделать ставку на минимум три гола в матче можно по коэффициенту 1.65. Обратный исход доступен за 2.20. Если же команды сумеют пробить тотал больше 3.5 голов, сыграет ставка за 2.50. Вероятность обмена голами оценивается коэффициентом 1.57, в случае противоположного результата сыграет ставка за 2.35

В линии PARI также можно спрогнозировать итоги выступления команд в текущем розыгрыше АПЛ. «Ливерпуль» имеет в своем активе восемь побед, шесть поражений и две ничьи и на данный момент занимает в таблице седьмую строчку с 26-ю набранными очками. По оценке аналитиков, команда Арне Слота является гарантированным претендентом на попадание в топ-4 по итогам чемпионата — соответствующая ставка доступна за 1.55

«Тоттенхэм» занимает одиннадцатое место в чемпионате — шесть побед, шесть поражений, четыре ничьи и 22 набранных балла. Букмекеры оценивают шансы команды на попадание в шестерку сильнейших коэффициентом 9.00. Главным фаворитом на чемпионство в АПЛ по-прежнему остается лондонский «Арсенал» (1.75), а его главным конкурентом — «Манчестер Сити» (2.60).

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Аналитики PARI считают, что «Локомотив» возьмет реванш у «Авангарда» в КХЛ
Аналитики PARI считают, что «Локомотив» возьмет реванш у «Авангарда» в КХЛ
Новости
Более 120 тысяч рублей на помощь многодетным семьям: итоги баскетбольного матча «Уралмаш» — ЦСКА в Екатеринбурге
Более 120 тысяч рублей на помощь многодетным семьям: итоги баскетбольного матча «Уралмаш» — ЦСКА в Екатеринбурге
Новости
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче КХЛ с ЦСКА
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче КХЛ с ЦСКА
Новости
Клиенты букмекеров ставят на победу «ПСЖ» над «Фламенго» в матче за Межконтинентальный кубок
Клиенты букмекеров ставят на победу «ПСЖ» над «Фламенго» в матче за Межконтинентальный кубок
Новости
БК «Уралмаш» отметит десятилетие своего возрождения
БК «Уралмаш» отметит десятилетие своего возрождения
Новости
FONBET вошел в рейтинг топ-50 штаб‑квартир российских компаний от Forbes и Pridex
FONBET вошел в рейтинг топ-50 штаб‑квартир российских компаний от Forbes и Pridex
Новости
БК «БЕТСИТИ» отправила VIP-клиентов в Дубай на бой Гассиев - Пулев
БК «БЕТСИТИ» отправила VIP-клиентов в Дубай на бой Гассиев - Пулев
Новости
Falcons — фаворит в матче с Team Spirit в шестом туре DreamLeague Season 27 по Dota 2
Falcons — фаворит в матче с Team Spirit в шестом туре DreamLeague Season 27 по Dota 2
Новости
Многодетные семьи получат помощь по итогам баскетбольного матча «Уралмаш» — ЦСКА в Екатеринбурге
Многодетные семьи получат помощь по итогам баскетбольного матча «Уралмаш» — ЦСКА в Екатеринбурге
Новости
PARI: Vitality победит FaZe Clan в финале StarLadder Budapest Major 2025 по CS
PARI: Vitality победит FaZe Clan в финале StarLadder Budapest Major 2025 по CS
Новости

Новое