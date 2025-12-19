Ведомости
Клиент PARI поставил 800 000 рублей на «Металлург» против «Трактора» в КХЛ

Аналитики оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру
Валентин Васильев

19 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между челябинским «Трактором» и магнитогорским «Металлургом». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.  

По оценке PARI , фаворит предстоящего матча — «Металлург». Коэффициент на успех гостей площадки в основное время игры — 2.10, что составляет 46% вероятности. Поставить на победу челябинцев можно по коэффициенту 3.15 (31%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.10 (24%). Победа «Металлурга» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.65 (58%). Поставить на итоговый успех «Трактора» можно за 2.25 (42%). 

Клиенты PARI верят в успех «Металлурга» в основное время. На победу команды Андрея Разина приходится около 84% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 13% сделано в пользу челябинцев, еще приблизительно 3% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов распределение ставок 85% на 15% в пользу «Металлурга». 

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 800 000 рублей. Один из клиентов собрал экспресс из трех событий и поставил в том числе на победу «Металлурга» в основное время по котировке 2.10. Общий коэффициент экспресса — 8.88

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25, в овертайме — за 5.60, по буллитам — за 7.40. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 12.50. Если игроки «Металлурга» будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 4.50.

По оценке аналитиков PARI, второе противостояние «Трактора» и «Металлурга» в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным, как и предыдущее — 3:4. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.40. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.80.

«Металлург» лидирует в Восточной конференции с 55 очками, у «Трактора» — 35 очков и шестое место на Востоке. Поставить сейчас на победу магнитогорцев в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 3.00. «Магнитка» — второй фаворит сезона после «Локомотива» (2.80). Чемпионство челябинцев котируется за 20.00.

