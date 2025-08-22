Промокод БЕТСИТИ до 3000 рублей за регистрацию и ставки на Первую лигу

Партнерский проект
БК «БЕТСИТИ» подготовила специальное предложение для поклонников футбольного клуба «Уфа». Новые игроки, которые при регистрации введут промокод UFA3K и сделают первую ставку, смогут получить фрибет до 3000 рублей.
Для получения фрибета новичкам нужно выполнить несколько шагов:
1. Зарегистрируйте аккаунт в БК «БЕТСИТИ».
2. В поле для промокодов введите UFA3K.
3. Подтвердите свою личность согласно требованиям платформы.
4. Зачислите депозит на баланс аккаунта.
5. Разместите пари на любое событие с кэфом не ниже 1.70.
В акции разрешается делать одиночные ставки и экспрессы. После выполнения всех требований на бонусный счет беттора автоматически поступают 2 фрибета с разными характеристиками.
Номер фрибета
Сумма бонуса
Условия применения
Время начисления
1
До 2000 ₽, 100% от первого пари
Можно использовать на любые события линии и лайва
На протяжении 1 суток
2
До 1000 ₽, 50% от первого пари
Доступен только для ординаров на матчи Первой лиги
На протяжении 1 суток
Бонусные средства начисляются даже в случае проигрыша первой ставки. Заключить пари разрешается на сайте и через мобильное приложение БК. Срок действия промокода UFA3K составляет 10 дней с момента регистрации.
Игроку дается 7 дней на использование фрибетов. Ставки принимаются на события с кэфом до 3.00.
Чтобы забрать выигрыш, достаточно соблюсти несколько простых правил:
В таблице отражены все важные моменты акции.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
10 ₽
Тип пари
Экспресс, ординар (зависит от фрибета)
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок действия
31.12.2025 (23:59 МСК)
«Уфа» — команда с амбициями, стремящаяся вернуться в РПЛ. За последние годы коллектив несколько раз выступал в элите российского футбола. В этом сезоне игроки и тренерский штаб нацелены на результат, который порадует болельщиков.
Следует отметить, что воспользоваться промокодом может любой новичок, независимо от того, является ли он фанатом «Уфы». Для поклонников команды из Башкортостана акция особенно актуальна. Стартовые фрибеты создают комфортные условия для новичков и дают шанс спокойно осваивать функционал БК.
Для корректного создания аккаунта необходимо тщательно заполнять регистрационную форму. Любые неточности могут помешать прохождению верификации и использованию бонусов. При активации промокода важно вводить его без ошибок, соблюдая точное написание.
Кроме того, второй фрибет предоставляется со строгими ограничениями. Его можно использовать исключительно для одиночных ставок на матчи ФНЛ, что сокращает количество доступных событий и рынков для пользователя.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Правила с минимумом сложностей
|➖ Фрибет доступен только для новичков
|➕ Промо предусматривает одновременное зачисление 2 фрибетов
Ниже представлена информация о других акциях легальных букмекеров.
Доступность двух фрибетов открывает новичкам путь к плавному освоению мира ставок. Первый бонус можно поставить на любые спортивные рынки, второй ограничен ординарами на ФНЛ. Игроки могут экспериментировать с типами пари и тактикой.