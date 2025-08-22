Промокод БЕТСИТИ до 3000 рублей за регистрацию и ставки на Первую лигу

Для получения фрибета новичкам нужно выполнить несколько шагов:

1. Зарегистрируйте аккаунт в БК «БЕТСИТИ».

2. В поле для промокодов введите UFA3K.

3. Подтвердите свою личность согласно требованиям платформы.

4. Зачислите депозит на баланс аккаунта.

5. Разместите пари на любое событие с кэфом не ниже 1.70.

В акции разрешается делать одиночные ставки и экспрессы. После выполнения всех требований на бонусный счет беттора автоматически поступают 2 фрибета с разными характеристиками.

Номер фрибета Сумма бонуса Условия применения Время начисления 1 До 2000 ₽, 100% от первого пари Можно использовать на любые события линии и лайва На протяжении 1 суток 2 До 1000 ₽, 50% от первого пари Доступен только для ординаров на матчи Первой лиги На протяжении 1 суток

Бонусные средства начисляются даже в случае проигрыша первой ставки. Заключить пари разрешается на сайте и через мобильное приложение БК. Срок действия промокода UFA3K составляет 10 дней с момента регистрации.