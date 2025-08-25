Промокод БК Tennisi на сумму до 20 000 рублей за регистрацию или ставки

Начать участие в акции поможет подробная инструкция ниже:

1. Зарегистрируйтесь на официальном сайте или в приложении БК «Тенниси».

2. Пройдите верификацию аккаунта и введите промокод VED25.

3. Пополните счет. Сумма первых 3 депозитов будет дублирована и зачислена на бонусный баланс (до 20 000 рублей).

Постоянные клиенты БК также могут присоединиться к программе. Для этого им необходимо участвовать в еженедельной акции «Бонусельник»: по понедельникам делать ставки на суммы, в которых только единицы (например, 111, 1111, 11 111 рублей и так далее). В результате игроки будут получать процент от размера пари.

Ординар принесет бонус 1% от суммы ставки. Если оформляете экспресс, размер бонуса зависит от количества событий: за 2 исхода — 5%, за 3 — 7%, за 4 — 9%, и так далее вплоть до 50% за 25 событий и больше. Ставок можно делать сколько угодно. Бонус начисляется после расчета пари.