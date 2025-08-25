Ведомости
25 августа 13:48
БК TennisiПромокодыПромокод Тенниси

Промокод БК Tennisi на сумму до 20 000 рублей за регистрацию или ставки

20000 ₽
Бонус
1954 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
30 ₽
Мин. депозит
Супербонус от надежного букмекера!

Букмекерская контора «Тенниси» запускает интересное предложение — «Бесконечный бонус» до 20 000 рублей. Он доступен не только для новичков, но и для постоянных клиентов. Для получения нужно пройти процедуру верификации с промокодом VED25 и пополнить счет.

Как получить бесконечный бонус Tennisi до 20 000 рублей

Начать участие в акции поможет подробная инструкция ниже:

1. Зарегистрируйтесь на официальном сайте или в приложении БК «Тенниси».

2. Пройдите верификацию аккаунта и введите промокод VED25.

3. Пополните счет. Сумма первых 3 депозитов будет дублирована и зачислена на бонусный баланс (до 20 000 рублей).

Постоянные клиенты БК также могут присоединиться к программе. Для этого им необходимо участвовать в еженедельной акции «Бонусельник»: по понедельникам делать ставки на суммы, в которых только единицы (например, 111, 1111, 11 111 рублей и так далее). В результате игроки будут получать процент от размера пари.

Ординар принесет бонус 1% от суммы ставки. Если оформляете экспресс, размер бонуса зависит от количества событий: за 2 исхода — 5%, за 3 — 7%, за 4 — 9%, и так далее вплоть до 50% за 25 событий и больше. Ставок можно делать сколько угодно. Бонус начисляется после расчета пари.

Как отыграть бесконечный бонус Тенниси до 20 000 рублей

При каждой выигрышной ставке часть бонусных средств автоматически переводится на основной счет. Для пари типа одинар вы получите 1% от чистого выигрыша на свой баланс.

Допустим, вы поставили 20 000 рублей с коэффициентом 2.50 и получили 37 500 рублей — чистый выигрыш составит 22 500 рублей. Из бонусного счета на основной будет переведен 1% от этой суммы, то есть 225 рублей.

Для экспресс-ставок процент перевода зависит от количества событий в пари. Чем больше исходов, тем выше процент. Минимум — 5% за экспресс из 2 событий, максимум — 50% при 25 и более событиях.

Полученные с бонусного счета деньги отыгрывать не нужно. Они сразу становятся вашими и доступны для вывода или ставок без дополнительных условий.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в Тенниси

Чтобы получить выигрыш, просто выполните несколько простых шагов:

  1. Авторизуйтесь в своем аккаунте через сайт или мобильное приложение.
  2. Через иконку меню откройте доступ ко всем разделам.
  3. Выберите вкладку «Касса», она отвечает за управление балансом.
  4. Нажмите на кнопку «Вывод».
  5. Определитесь с платежным методом.
  6. Укажите сумму и реквизиты, затем подтвердите операцию.

Функция доступна на сайте и в приложении «Тенниси» на смартфоне. При соблюдении условий верификации вывод производится быстро.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Тенниси

Все нюансы предложения представлены в таблице.

Максимальный размер бонуса

20 000 ₽

Минимальный депозит

30 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

Срок окончания акции

Бессрочно

Личный опыт эксперта при использовании бонуса за регистрацию или ставки от Тенниси

Предложение от «Тенниси» оказалось довольно нестандартным, такую механику сложно встретить у других букмекеров. После регистрации и внесения депозита на бонусный счет начисляются средства, но в отличии от привычных фрибетов использовать их сразу для ставок нельзя. Пари заключаются только на реальные деньги. Если они заходят, то определенный процент от чистого выигрыша автоматически переводится с бонусного счета на основной. Это создает ощущение, что акция «работает в фоне», поддерживая баланс игрока со временем.

Самое интересное, что бонусный счет не сгорает. Даже если забыть про него на год или два, средства останутся на месте и продолжат переводиться при каждом успешном пари. Такая «вечная копилка» превращает бонус в долгосрочный актив, к которому всегда можно вернуться. Необычно, но выгодно при стабильной игре.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от Тенниси

На первый взгляд бонусная программа от «Тенниси» кажется простой, но на практике у новичков могут возникнуть трудности. Главное — бонусные средства нельзя использовать напрямую для ставок. Многие ожидают фрибет, но здесь все иначе. Бонус просто начисляется на отдельный счет, его нельзя задействовать до тех пор, пока ставка на реальные деньги не сыграет. 

Часто сложности начинаются еще на этапе регистрации. Если пользователь не завершил верификацию или указал некорректные данные, бонус может не начислиться вовсе.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Акция открыта для всех клиентов «Тенниси»➖ Некоторые моменты в правилах акции могут показаться запутанными
➕ Срок действия бонуса не ограничен, он сохраняется навсегда 

Сравнение бесконечного бонуса Тенниси с бонусами других БК

Почти все букмекеры привлекают новых игроков с помощью бонусов. Сравним предложения других компаний.

Условия

Winline

Фонбет

PARI

Промокод

V2025

VED25

VED5000

Максимальный размер бонуса

3000 ₽

15 000 ₽

5000 ₽

Минимальный коэффициент

1.30

1.01

1.01

Срок отыгрыша

30 дней

7 дней

5 дней

Минимальный депозит

500 ₽

100 ₽

1000 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

Акция от «Тенниси» выглядит довольно интересной, особенно для тех, кто готов играть регулярно и проявлять терпение. Несмотря на некоторые сложности в условиях, бонусная программа позволяет постепенно увеличивать баланс. Такой подход понравится игрокам, которые ценят стабильность и готовы вкладываться в долгосрочную игру.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
