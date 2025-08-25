Промокод БК Tennisi на сумму до 20 000 рублей за регистрацию или ставки

Партнерский проект
Букмекерская контора «Тенниси» запускает интересное предложение — «Бесконечный бонус» до 20 000 рублей. Он доступен не только для новичков, но и для постоянных клиентов. Для получения нужно пройти процедуру верификации с промокодом VED25 и пополнить счет.
Начать участие в акции поможет подробная инструкция ниже:
1. Зарегистрируйтесь на официальном сайте или в приложении БК «Тенниси».
2. Пройдите верификацию аккаунта и введите промокод VED25.
3. Пополните счет. Сумма первых 3 депозитов будет дублирована и зачислена на бонусный баланс (до 20 000 рублей).
Постоянные клиенты БК также могут присоединиться к программе. Для этого им необходимо участвовать в еженедельной акции «Бонусельник»: по понедельникам делать ставки на суммы, в которых только единицы (например, 111, 1111, 11 111 рублей и так далее). В результате игроки будут получать процент от размера пари.
Ординар принесет бонус 1% от суммы ставки. Если оформляете экспресс, размер бонуса зависит от количества событий: за 2 исхода — 5%, за 3 — 7%, за 4 — 9%, и так далее вплоть до 50% за 25 событий и больше. Ставок можно делать сколько угодно. Бонус начисляется после расчета пари.
При каждой выигрышной ставке часть бонусных средств автоматически переводится на основной счет. Для пари типа одинар вы получите 1% от чистого выигрыша на свой баланс.
Допустим, вы поставили 20 000 рублей с коэффициентом 2.50 и получили 37 500 рублей — чистый выигрыш составит 22 500 рублей. Из бонусного счета на основной будет переведен 1% от этой суммы, то есть 225 рублей.
Для экспресс-ставок процент перевода зависит от количества событий в пари. Чем больше исходов, тем выше процент. Минимум — 5% за экспресс из 2 событий, максимум — 50% при 25 и более событиях.
Полученные с бонусного счета деньги отыгрывать не нужно. Они сразу становятся вашими и доступны для вывода или ставок без дополнительных условий.
Чтобы получить выигрыш, просто выполните несколько простых шагов:
Функция доступна на сайте и в приложении «Тенниси» на смартфоне. При соблюдении условий верификации вывод производится быстро.
Все нюансы предложения представлены в таблице.
Максимальный размер бонуса
20 000 ₽
Минимальный депозит
30 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
—
Срок окончания акции
Бессрочно
Предложение от «Тенниси» оказалось довольно нестандартным, такую механику сложно встретить у других букмекеров. После регистрации и внесения депозита на бонусный счет начисляются средства, но в отличии от привычных фрибетов использовать их сразу для ставок нельзя. Пари заключаются только на реальные деньги. Если они заходят, то определенный процент от чистого выигрыша автоматически переводится с бонусного счета на основной. Это создает ощущение, что акция «работает в фоне», поддерживая баланс игрока со временем.
Самое интересное, что бонусный счет не сгорает. Даже если забыть про него на год или два, средства останутся на месте и продолжат переводиться при каждом успешном пари. Такая «вечная копилка» превращает бонус в долгосрочный актив, к которому всегда можно вернуться. Необычно, но выгодно при стабильной игре.
На первый взгляд бонусная программа от «Тенниси» кажется простой, но на практике у новичков могут возникнуть трудности. Главное — бонусные средства нельзя использовать напрямую для ставок. Многие ожидают фрибет, но здесь все иначе. Бонус просто начисляется на отдельный счет, его нельзя задействовать до тех пор, пока ставка на реальные деньги не сыграет.
Часто сложности начинаются еще на этапе регистрации. Если пользователь не завершил верификацию или указал некорректные данные, бонус может не начислиться вовсе.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Акция открыта для всех клиентов «Тенниси»
|➖ Некоторые моменты в правилах акции могут показаться запутанными
|➕ Срок действия бонуса не ограничен, он сохраняется навсегда
Почти все букмекеры привлекают новых игроков с помощью бонусов. Сравним предложения других компаний.
Акция от «Тенниси» выглядит довольно интересной, особенно для тех, кто готов играть регулярно и проявлять терпение. Несмотря на некоторые сложности в условиях, бонусная программа позволяет постепенно увеличивать баланс. Такой подход понравится игрокам, которые ценят стабильность и готовы вкладываться в долгосрочную игру.