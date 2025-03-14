Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию

Партнерский проект
У новых игроков есть возможность получить в БК «Фонбет» бонус от 100 до 15 000 рублей. Для этого нужно при регистрации ввести промокод VED15000. Читайте подробные условия в нашем материале.
Для активации промокода достаточно:
После окончания регистрации и прохождения верификации БК заносит игрока в свою базу под индивидуальным номером. Для получения призов он должен быть кратным определенному числу:
Если номер участника в базе БК соответствует половине от общего количества претендентов на момент его регистрации, то ему начислят 15 000 рублей. Игрок не подошел ни под один алгоритм расчета — на счет придет 100 рублей. БК перечислит бонус в течение 2 суток.
Игрок может получить несколько фрибетов. В таком случае учитываются ставки типа ординар с общим коэффициентом не более 3.00. Если игрок получит 1 фрибет, то условия аналогичные. На отыгрыш дается 7 дней с момента получения бонуса.
Для вывода выигрыша нужно пополнить счет минимум на 100 рублей. Это необходимо, чтобы привязать средство платежа. После этого игрок может снять и совершенный депозит, и полученный по фрибету выигрыш.
Для вывода денег с мобильной версии сайта необходимо:
БК «Фонбет» предлагает широкий ассортимент платежных онлайн-инструментов.
Основные условия акции мы представили для вас в таблице.
Максимальный размер бонуса
15 000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент для отыгрыша
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок действия акции
31.01.2026 (23:59 МСК)
Если игрок прошел упрощенную верификацию, то БК вправе аннулировать бонусные средства.
Хорошее приветствие для новых игроков. Нужно только зарегистрироваться, пройти верификацию и ожидать поступления бонусных средств. Минимальный бонус составляет 100 рублей, но мне и нескольким друзьям начислили по 1000, что очень неплохо. Условия по отыгрышу максимально демократичные.
Пользователь может не получить бонус, если он:
Если столкнулись с проблемами, то незамедлительно свяжитесь с саппортом.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Крупный размер максимального бонуса
|➖ Акция доступна для новых пользователей
|➕ Лояльные условия получения
Размер приза зависит от алгоритма расчета букмекера. Пользователю не нужно много раз прокручивать бонусную сумму или выполнять другие требования по отыгрышу. Достаточно зарегистрироваться, пройти верификацию и ждать начислений.
Партнерский проект