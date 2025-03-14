Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию

Для активации промокода достаточно:

Зайти на сайт или в мобильное приложение БК «Фонбет». В приложении нажать «Зарегистрироваться». Кликнуть по кнопке «У меня есть промокод». В появившемся поле ввести VED15000. Указать номер телефона, пароль, подтвердить совершеннолетие и согласие с правилами Fonbet. Подтвердить номер телефона одноразовым паролем из СМС.

После окончания регистрации и прохождения верификации БК заносит игрока в свою базу под индивидуальным номером. Для получения призов он должен быть кратным определенному числу:

4953 — 10 000 рублей

2901 — 7000 рублей

1837 — 5000 рублей

976 — 3000 рублей

642 — 2100 рублей

487 — 1000 рублей

336 — 500 рублей

198 — 300 рублей

89 — 200 рублей

Если номер участника в базе БК соответствует половине от общего количества претендентов на момент его регистрации, то ему начислят 15 000 рублей. Игрок не подошел ни под один алгоритм расчета — на счет придет 100 рублей. БК перечислит бонус в течение 2 суток.