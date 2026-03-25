Созвездие первых от БК Фонбет: фрибеты до 50 000 рублей за пари на хоккей

Обновлено:
до 50 000 ₽
Бонус
58 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Эксклюзивное предложение к сериям плей-офф КХЛ!

Компания Fonbet открывает новую промоакцию для хоккейных болельщиков. Бетторам начисляются баллы за оформления пари на игры КХЛ и других чемпионатов. Очки можно конвертировать во фрибеты до 50 000 рублей либо фирменную одежду и аксессуары лиги. Призы забираются через «Магазин бонусов». 

Как получить бонус БК Фонбет до 50 000 рублей за пари на хоккей

Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо следовать указанным инструкциям:

1. Войдите в свой аккаунт или зарегистрируйтесь на сайте БК Fonbet.

2. На странице промо кликните «Начать участие».

3. Ставьте на хоккейные события, выбирая ординары или экспрессы с суммой от 500 рублей и коэффициентом 2,00+.

4. Обменивайте очки на фрибеты или аксессуары в «Магазине бонусов».

Баллы суммируются на основе дневного объема пари, независимо от их исхода. 

Сумма пари

Очки

500-999 ₽

100

1000-1999 ₽

200

2000-3999 ₽

300

4000-9999 ₽

400

10 000-24 999 ₽

800

25 000-99 999 ₽

2000

100 000-499 999 ₽

5000

500 000-999 999 ₽

10 000

1 000 000-1 999 999 ₽

15 000

от 2 000 000

20 000

Обмен очков на фрибеты осуществляется через бонусный раздел, доступный для игрока в любое время.

Фрибет

Баллы

300 ₽

800

500 ₽

1300

1000 ₽

2500

1500 ₽

3600

3000 ₽

6500

5000 ₽

10 000

10 000 ₽

20 000

20 000 ₽

39 000

50 000 ₽

90 000

Еще пользователи могут рассчитывать на дополнительные награды:

  • Толстовка, жилет или сумка с логотипом КХЛ — 25 000 баллов.
  • Ветровка с символикой КХЛ — 30 000 баллов.

Как отыграть бонус БК Фонбет до 50 000 рублей в рамках промо Созвездие первых

Каждый фрибет активен на протяжении недели. Они применяются только на одиночные ставки. Ограничений по коэффициенту нет. Беттор сам решает, на какой матч использовать фрибет.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от БК Фонбет

В этом блоке вы найдете таблицу с главными условиями акции.

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

23.05.2026 (23:59 МСК)

Пользователи могут бороться за призы столько раз, сколько захотят.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Клиенты сами выбирают, на что потратить баллы➖ Принимаются пари исключительно на хоккейные события
➕ Фрибеты действуют без планок по кэфам 

Заключение

Аналогичная акция на футбольные поединки в «Фонбете» существует давно. Хоккейное предложение появилось к старту плей-офф КХЛ. Основные призы достанутся бетторам с солидным объемом ставок.

Валентин Васильев

