FONBET BINGO от БК Фонбет: фрибеты до 3000 рублей за выполнение заданий

FONBET BINGO — это сезонное интерактивное предложение от БК «Фонбет». Активность построена вокруг футбольных заданий, мини-игр и прогнозов на матчи. Игроки зарабатывают баллы, попадают в рейтинги и участвуют в еженедельных и сезонных розыгрышах фрибетов, мерча и главного приза — поездки на VIP-встречу с Андреа Пирло.
Участие в промо начинается с выполнения простых шагов:
1. Войдите в свой аккаунт на «Фонбет» или зарегистрируйте новый.
2. Запустите акцию FONBET BINGO.
3. Выполняйте еженедельные задания из всех категорий для начисления очков.
Участие в розыгрышах призов возможно только при выполнении минимального набора условий: прохождения 1 мини-игры, 1 предсказания и 1 ставки в рамках тура. Акция разбита на 9 туров (каждый длится 7 дней) и 3 сезона.
Сезон
Даты
1
23.03-12.04
2
13.04-03.05
3
04.05-24.05
Ниже приведены примеры заданий, которые предстоит выполнять в FONBET BINGO для набора баллов и участия в розыгрышах призов. Миссии меняются каждые 7 дней.
Мини-игра
Предсказания
Ставки
За ограниченное время необходимо дать ответы на вопросы, выбрав подходящие варианты из предложенных
Спрогнозировать точный счет матча
Пари на поединок Босния и Герцеговина-Италия
На игровом поле нужно переворачивать карточки и искать совпадающие эмблемы
Предсказать количество голов в игре
Ставка на встречу «Атлетико»-«Барселона»
Собрать картинку из карточек
Дать прогноз на победителя встречи
Пари на матч «Спартак»-«Локомотив»
Пари принимаются с кэфом не ниже 1.50 и суммой от 1000 рублей. Именно ставки приносят игроку больше всего баллов — 500. Игры и предсказания — по 200. В акции предусмотрено 3 уровня розыгрышей: тур, сезон и общий рейтинг.
Место
Призы за тур
Призы за сезон
1
Худи «Это клуб, братан» + фрибет 2000 ₽
Джерси любимой команды + фрибет 3000 ₽
2-3
Футболка + фрибет 2000 ₽
Худи либо футболка + фрибет 3000 ₽
4-5
Фрибет 2000 ₽
Фрибет 3000 ₽
6-10
Фрибет 1000 ₽
11-20
Фрибет 500 ₽
Главным призом промо считается поездка на VIP-мероприятие с участием легендарного футболиста Андреа Пирло. Для участия в розыгрыше достаточно принять участие хотя бы в 1 сезоне
Фрибет допускается к использованию только в ординарных ставках. Итоговый коэффициент значения не имеет. Срок действия бонуса ограничен 7 днями с момента начисления.
Ключевые данные об акции собраны ниже.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
24.05.2026 (23:59 МСК)
По итогам тура участник может просмотреть свои ответы в заданиях и узнать количество заработанных баллов
Плюсы
Минусы
|➕ Использование мини-игр, предсказаний и прогнозов вместо стандартных форматов
|➖ Необходимость регулярной активности для сохранения рейтинговых позиций
|➕ Многоуровневая структура розыгрышей (тур, сезон, общий зачет) увеличивает количество шансов на призы
Промо производит впечатление продуманного проекта с упором на вовлечение клиентов. Формат с турами и сезонами мотивирует возвращаться каждую неделю. Для достижения высоких результатов требуется регулярное участие и оформление ставок.