FONBET BINGO от БК Фонбет: фрибеты до 3000 рублей за выполнение заданий

до 3000 ₽ + ценные призы
Станьте частью большого футбольного интерактива!

FONBET BINGO — это сезонное интерактивное предложение от БК «Фонбет». Активность построена вокруг футбольных заданий, мини-игр и прогнозов на матчи. Игроки зарабатывают баллы, попадают в рейтинги и участвуют в еженедельных и сезонных розыгрышах фрибетов, мерча и главного приза — поездки на VIP-встречу с Андреа Пирло.

Как получить фрибет БК Фонбет до 3000 рублей по акции FONBET BINGO

Участие в промо начинается с выполнения простых шагов:

1. Войдите в свой аккаунт на «Фонбет» или зарегистрируйте новый.

2. Запустите акцию FONBET BINGO.

3. Выполняйте еженедельные задания из всех категорий для начисления очков.

Участие в розыгрышах призов возможно только при выполнении минимального набора условий: прохождения 1 мини-игры, 1 предсказания и 1 ставки в рамках тура. Акция разбита на 9 туров (каждый длится 7 дней) и 3 сезона.

Сезон

Даты

1

23.03-12.04

2

13.04-03.05

3

04.05-24.05

Ниже приведены примеры заданий, которые предстоит выполнять в FONBET BINGO для набора баллов и участия в розыгрышах призов. Миссии меняются каждые 7 дней.

Мини-игра

Предсказания

Ставки

За ограниченное время необходимо дать ответы на вопросы, выбрав подходящие варианты из предложенных

Спрогнозировать точный счет матча

Пари на поединок Босния и Герцеговина-Италия

На игровом поле нужно переворачивать карточки и искать совпадающие эмблемы

Предсказать количество голов в игре

Ставка на встречу «Атлетико»-«Барселона»

Собрать картинку из карточек

Дать прогноз на победителя встречи

Пари на матч «Спартак»-«Локомотив»

Пари принимаются с кэфом не ниже 1.50 и суммой от 1000 рублей. Именно ставки приносят игроку больше всего баллов — 500. Игры и предсказания — по 200. В акции предусмотрено 3 уровня розыгрышей: тур, сезон и общий рейтинг.

Место

Призы за тур

Призы за сезон

1

Худи «Это клуб, братан» + фрибет 2000 ₽

Джерси любимой команды + фрибет 3000 ₽

2-3

Футболка + фрибет 2000 ₽

Худи либо футболка + фрибет 3000 ₽

4-5

Фрибет 2000 ₽

Фрибет 3000 ₽

6-10

Фрибет 1000 ₽

 

11-20

Фрибет 500 ₽

 

Главным призом промо считается поездка на VIP-мероприятие с участием легендарного футболиста Андреа Пирло. Для участия в розыгрыше достаточно принять участие хотя бы в 1 сезоне

Как отыграть бонус БК Фонбет до 3000 рублей за участие в акции FONBET BINGO

Фрибет допускается к использованию только в ординарных ставках. Итоговый коэффициент значения не имеет. Срок действия бонуса ограничен 7 днями с момента начисления.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3000 рублей от БК Фонбет

Ключевые данные об акции собраны ниже.

Максимальный размер бонуса

3000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

24.05.2026 (23:59 МСК)

По итогам тура участник может просмотреть свои ответы в заданиях и узнать количество заработанных баллов

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Использование мини-игр, предсказаний и прогнозов вместо стандартных форматов➖ Необходимость регулярной активности для сохранения рейтинговых позиций
➕ Многоуровневая структура розыгрышей (тур, сезон, общий зачет) увеличивает количество шансов на призы 

Заключение

Промо производит впечатление продуманного проекта с упором на вовлечение клиентов. Формат с турами и сезонами мотивирует возвращаться каждую неделю. Для достижения высоких результатов требуется регулярное участие и оформление ставок.

Валентин Васильев

