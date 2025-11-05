Промокод от БК Tennisi на сумму до 6000 за регистрацию, депозит и ставки

Партнерский проект
Tennisi расширяет приветственную программу и предлагает игрокам до 6000 рублей фрибетами. Для участия в акции пользователям нужно зарегистрироваться с промокодом SPORIM6000, положить на баланс от 1000 рублей и выполнить серию отыгрышей.
Для получения бонуса следует выполнить ряд действий:
1. Перейдите на сайт БК и нажмите на «Войти».
2. Откройте «Регистрацию».
3. Зарегистрируйтесь с кодом SPORIM6000.
5. Верифицируйте аккаунт.
6. Пополните счет на 1000 рублей одним платежом.
7. Заберите фрибет на аналогичную сумму.
8. Выполните серию отыгрышей средствами с реального баланса на 2000, 3000 и 4000 рублей.
9. Отыграйте 2000 рублей на пари из раздела «Спецставки».
На прохождение любого из этапов отводится 5 суток. За 4 первых шага контора начислит фрибетом 1000 рублей. На последнем этапе игроку дадут 2000. Минимальный коэффициент — 1.30. В зачет не идут рынки статистики игроков, целые тоталы и форы.
Каждый фрибет активен 7 суток с начисления. Его разрешено использовать одной ставкой на экспресс или ординар с коэффициентами от 1.30 до 3.50. Непроставленный бонус сгорает и не подлежит дальнейшему применению.
Букмекер запрещает выводить полученный по акции фрибет, но игроки могут распоряжаться выигранными по нему средствами. Снятие на сайте проходит в 5 этапов:
Вывод может затянуться до нескольких дней. Сроки ожидания зависят от выбранного способа снятия.
|Максимальный размер бонуса
|6000 ₽
|Минимальный депозит
|1000 ₽
|Тип пари
|Ординар, экспресс
|Минимальный коэффициент
|1.30
|Размер отыгрыша
|х11
|Срок отыгрыша бонуса
|7 дней
|Срок окончания акции
|31.12. 2025 (23:59 МСК)
Общий призовой фонд ограничен 30 000 000 рублей. Если игроки раньше исчерпают выделенные деньги, букмекерская контора завершит акцию до 31 декабря 2025 года.
Оператор выпустил простой и приятный бонус. После регистрации я внес деньги и получил аналогичную выплату. Дальнейшие отыгрыши выполнял на футболе, но забирать все 6000 не стал. От последнего этапа пришлось отказаться. На момент отыгрыша спецставок на интересные мне матчи не было, а ставить наугад 2000 ради фрибета не хотелось.
К самым частым затруднениям при использовании этого бонуса можно отнести:
В целом условия акции простые и подойдут даже начинающим пользователям.
Преимущества
Недостатки
|➕ Учитывается прогресс по каждому этапу
|➖ Последнюю часть бонуса нужно отыгрывать спецставками
|➕ Прозрачные условия
|➕ Нет ограничений по видам спорта
Логично сравнить акцию «СПОРИМ! ВЕЛКОМ 6000!» с некоторыми бонусами других контор.
|Условия
|Лига Ставок
|PARI
|Fonbet
|Название
|Чемпионские 7777
|Фрибет 5х1000 ₽
|Бонус за регистрацию до 15 000
|Максимальный размер бонуса
|7777 ₽
|5000 ₽
|До 15 000 ₽
|Минимальный коэффициент
|1.01
|1.01
|1.01
|Срок отыгрыша
|7 дней
|3 дня
|7 дней
|Минимальный депозит
|1000 ₽
|1000 ₽
|—
|Активация
|✅ Забрать
|✅ Забрать
|✅ Забрать
Сложностей с получением подарка возникнуть не должно. Требования максимально прозрачные и выполнимы даже для новичков в беттинге. Промоакция отлично подходит для знакомства с миром спортивных ставок.