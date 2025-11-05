Промокод от БК Tennisi на сумму до 6000 за регистрацию, депозит и ставки

Букмекер запрещает выводить полученный по акции фрибет, но игроки могут распоряжаться выигранными по нему средствами. Снятие на сайте проходит в 5 этапов:

Залогиньтесь в личном кабинете. Нажмите на кошелек и перейдите во вкладку «Снять». Выберите способ. Введите сумму вывода и пароль счета. Подтвердите заявку на снятие одноразовым кодом от ЦУПИСа.

Вывод может затянуться до нескольких дней. Сроки ожидания зависят от выбранного способа снятия.