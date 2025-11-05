Промокод от БК Tennisi на сумму до 6000 за регистрацию, депозит и ставки

Ведомости
Забери до 6000 рублей в Tennisi

Tennisi расширяет приветственную программу и предлагает игрокам до 6000 рублей фрибетами. Для участия в акции пользователям нужно зарегистрироваться с промокодом SPORIM6000, положить на баланс от 1000 рублей и выполнить серию отыгрышей.

Как получить бонус БК Tennisi на 6000 рублей

Свернуть

Для получения бонуса следует выполнить ряд действий:

1. Перейдите на сайт БК и нажмите на «Войти».

2. Откройте «Регистрацию».

3. Зарегистрируйтесь с кодом SPORIM6000.

5. Верифицируйте аккаунт.

6. Пополните счет на 1000 рублей одним платежом. 

7. Заберите фрибет на аналогичную сумму.

8. Выполните серию отыгрышей средствами с реального баланса на 2000, 3000 и 4000 рублей. 

9. Отыграйте 2000 рублей на пари из раздела «Спецставки».

На прохождение любого из этапов отводится 5 суток. За 4 первых шага контора начислит фрибетом 1000 рублей. На последнем этапе игроку дадут 2000. Минимальный коэффициент — 1.30. В зачет не идут рынки статистики игроков, целые тоталы и форы.

Как отыграть бонус БК Tennisi на 6000 рублей

Свернуть

Каждый фрибет активен 7 суток с начисления. Его разрешено использовать одной ставкой на экспресс или ординар с коэффициентами от 1.30 до 3.50. Непроставленный бонус сгорает и не подлежит дальнейшему применению. 

Как вывести средства после отыгрыша бонуса Tennisi

Свернуть

Букмекер запрещает выводить полученный по акции фрибет, но игроки могут распоряжаться выигранными по нему средствами. Снятие на сайте проходит в 5 этапов:

  1. Залогиньтесь в личном кабинете.
  2. Нажмите на кошелек и перейдите во вкладку «Снять».
  3. Выберите способ.
  4. Введите сумму вывода и пароль счета.
  5. Подтвердите заявку на снятие одноразовым кодом от ЦУПИСа.

Вывод может затянуться до нескольких дней. Сроки ожидания зависят от выбранного способа снятия. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Tennisi

Свернуть
Максимальный размер бонуса6000 ₽
Минимальный депозит1000 ₽
Тип париОрдинар, экспресс
Минимальный коэффициент1.30
Размер отыгрышах11
Срок отыгрыша бонуса7 дней
Срок окончания акции31.12. 2025 (23:59 МСК)

Общий призовой фонд ограничен 30 000 000 рублей. Если игроки раньше исчерпают выделенные деньги, букмекерская контора завершит акцию до 31 декабря 2025 года. 

Личный опыт эксперта при использовании бонуса БК Tennisi

Свернуть

Оператор выпустил простой и приятный бонус. После регистрации я внес деньги и получил аналогичную выплату. Дальнейшие отыгрыши выполнял на футболе, но забирать все 6000 не стал. От последнего этапа пришлось отказаться. На момент отыгрыша спецставок на интересные мне матчи не было, а ставить наугад 2000 ради фрибета не хотелось.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса до 6000 рублей от БК Tennisi

Свернуть

К самым частым затруднениям при использовании этого бонуса можно отнести:

  • неверный ввод промокода;
  • первый депозит на сумму меньше 1000 рублей;
  • затягивание со сроками пополнения;
  • ошибки в отыгрыше (сроки, коэффициенты менее 1.30).

В целом условия акции простые и подойдут даже начинающим пользователям. 

Плюсы и минусы

Свернуть

Преимущества 

Недостатки

➕ Учитывается прогресс по каждому этапу➖ Последнюю часть бонуса нужно отыгрывать спецставками
➕ Прозрачные условия 
➕ Нет ограничений по видам спорта 

Сравнение бонуса Tennisi до 6000 рублей с бонусами других БК

Свернуть

Логично сравнить акцию «СПОРИМ! ВЕЛКОМ 6000!» с некоторыми бонусами других контор.

УсловияЛига СтавокPARIFonbet
НазваниеЧемпионские 7777Фрибет 5х1000 ₽Бонус за регистрацию до 15 000
Максимальный размер бонуса7777 ₽5000 ₽До 15 000 ₽
Минимальный коэффициент1.011.011.01
Срок отыгрыша7 дней3 дня7 дней
Минимальный депозит1000 ₽1000 ₽
АктивацияЗабрать ЗабратьЗабрать

Заключение

Свернуть

Сложностей с получением подарка возникнуть не должно. Требования максимально прозрачные и выполнимы даже для новичков в беттинге. Промоакция отлично подходит для знакомства с миром спортивных ставок. 

Валентин Васильев

