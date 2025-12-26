Ведомости
БК BetBoom: фрибеты до 2026 рублей и джерси клуба НХЛ за подписку на группы во ВКонтакте

Заберите эксклюзивный мерч любимой команды!

Букмекерская контора BetBoom вместе с сообществом «36 студия | Хоккей» запустила  розыгрыш во ВКонтакте специально для поклонников НХЛ. Игроков ждут фрибеты номиналом 2026 рублей и фирменное джерси клуба лиги. Для участия достаточно подписаться на 2 группы, поставить лайк записи и указать в комментариях любимую команду.

Как получить бонус BetBoom до 2026 рублей за участие в розыгрыше во ВКонтакте

Чтобы вас включили в список участников, важно пройти все шаги:

1. Создать аккаунт в БК при отсутствии регистрации.

2. Подписаться на группы «36 студия | Хоккей» и BetBoom во ВКонтакте.

3. Поставить лайк под конкурсным постом.

4. Оставить комментарий с названием любимой команды НХЛ.

Итоги конкурса подведут 2 января. Победителей определят случайным образом. Участник, занявший первое место, получит джерси любимого клуба NHL и фрибет на 2026 рублей. Остальные 4 призера — фрибеты по 2026 рублей.

Как отыграть бонус BetBoom до 2026 рублей за участие в конкурсе

Для отыгрыша доступны как одиночные ставки, так и экспрессы с коэффициентами в диапазоне от 1.30 до 3.50. Срок действия фрибета ограничен 7 днями после его зачисления.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2026 рублей от BetBoom

Основные нюансы, на которые стоит обратить внимание участникам.

Максимальный размер бонуса

2026 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

01.01.2026 (16:00 МСК)

Победителей конкурса объявят в сторис сообщества «36 студия | Хоккей».

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Акция не требует ставок и других финансовых вложений➖ Без аккаунта во Вконтакте участвовать нельзя
➕ Розыгрыш не предполагает сложных условий 

Заключение

Поклонникам НХЛ точно стоит присоединиться к розыгрышу. Возможно, именно вам достанется фирменный мерч одного из клубов лиги. Организатор просит от игроков только лайк и подписку.

Валентин Васильев

