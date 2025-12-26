БК BetBoom: фрибеты до 2026 рублей и джерси клуба НХЛ за подписку на группы во ВКонтакте

Партнерский проект
Букмекерская контора BetBoom вместе с сообществом «36 студия | Хоккей» запустила розыгрыш во ВКонтакте специально для поклонников НХЛ. Игроков ждут фрибеты номиналом 2026 рублей и фирменное джерси клуба лиги. Для участия достаточно подписаться на 2 группы, поставить лайк записи и указать в комментариях любимую команду.
Чтобы вас включили в список участников, важно пройти все шаги:
1. Создать аккаунт в БК при отсутствии регистрации.
2. Подписаться на группы «36 студия | Хоккей» и BetBoom во ВКонтакте.
3. Поставить лайк под конкурсным постом.
4. Оставить комментарий с названием любимой команды НХЛ.
Итоги конкурса подведут 2 января. Победителей определят случайным образом. Участник, занявший первое место, получит джерси любимого клуба NHL и фрибет на 2026 рублей. Остальные 4 призера — фрибеты по 2026 рублей.
Для отыгрыша доступны как одиночные ставки, так и экспрессы с коэффициентами в диапазоне от 1.30 до 3.50. Срок действия фрибета ограничен 7 днями после его зачисления.
Основные нюансы, на которые стоит обратить внимание участникам.
Максимальный размер бонуса
2026 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
01.01.2026 (16:00 МСК)
Победителей конкурса объявят в сторис сообщества «36 студия | Хоккей».
Плюсы
Минусы
|➕ Акция не требует ставок и других финансовых вложений
|➖ Без аккаунта во Вконтакте участвовать нельзя
|➕ Розыгрыш не предполагает сложных условий
Поклонникам НХЛ точно стоит присоединиться к розыгрышу. Возможно, именно вам достанется фирменный мерч одного из клубов лиги. Организатор просит от игроков только лайк и подписку.