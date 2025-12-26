БК BetBoom: фрибеты до 2026 рублей, PlayStation 5 и скины за подписку

Игрок претендует на призы при полном соблюдении всех условий акции:

1. Зарегистрироваться в BetBoom, если еще нет аккаунта.

2. Подписаться на Telegram-канал BetBoom Esports CS2.

3. Отметить конкурсный пост сердечком.

4. Активировать кнопку «Хочу подгон на НГ!».

Всего разыгрывается 20 призовых мест. Победители определяются генератором случайных чисел. Счастливчики получат эксклюзивные подарки.

Место Приз Описание 1 PlayStation 5 Pro Мощная консоль нового поколения для игр 2 Нож Кукри Эффектный нож с агрессивным дизайном для CS2 3 Нож Наваха Стильный нож с волнообразным узором 4 M4A4 Винтовка с уникальным оформлением «Темукау» 5 AK-47 Классический автомат с ярким скин-артом «Азимов» 6 M4A4 Винтовка с футуристическим дизайном «Неонуар» 7 Перчатки Гидра Элегантные перчатки с рисунком «Гремучая змея» 8 AWP Снайперская винтовка с красочной «Красной линией» 9 AK-47 Автомат с тематикой «Выстрел в голову» 10 M4A4 Винтовка со скином «Император» 11 Desert Eagle Пистолет с динамичным узором «Поток информации» 12-20 2026 ₽



Как отыграть бонус BetBoom до 2026 рублей за участие в розыгрыше

Применять фрибет разрешено на ординары и экспрессы с коэффициентами 1.30-3.50. Он остается активным 7 дней после зачисления.