БК BetBoom: фрибеты до 2026 рублей, PlayStation 5 и скины за подписку

БК BetBoom организует праздничный розыгрыш для любителей CS2. Игроки получают возможность выиграть консоль, скины или фрибеты. Чтобы попасть в список участников, необходимо подписаться на Telegram-канал, отметить пост сердечком и подтвердить участие.
Игрок претендует на призы при полном соблюдении всех условий акции:
1. Зарегистрироваться в BetBoom, если еще нет аккаунта.
2. Подписаться на Telegram-канал BetBoom Esports CS2.
3. Отметить конкурсный пост сердечком.
4. Активировать кнопку «Хочу подгон на НГ!».
Всего разыгрывается 20 призовых мест. Победители определяются генератором случайных чисел. Счастливчики получат эксклюзивные подарки.
Место
Приз
Описание
1
PlayStation 5 Pro
Мощная консоль нового поколения для игр
2
Нож Кукри
Эффектный нож с агрессивным дизайном для CS2
3
Нож Наваха
Стильный нож с волнообразным узором
4
M4A4
Винтовка с уникальным оформлением «Темукау»
5
AK-47
Классический автомат с ярким скин-артом «Азимов»
6
M4A4
Винтовка с футуристическим дизайном «Неонуар»
7
Перчатки Гидра
Элегантные перчатки с рисунком «Гремучая змея»
8
AWP
Снайперская винтовка с красочной «Красной линией»
9
AK-47
Автомат с тематикой «Выстрел в голову»
10
M4A4
Винтовка со скином «Император»
11
Desert Eagle
Пистолет с динамичным узором «Поток информации»
12-20
2026 ₽
Как отыграть бонус BetBoom до 2026 рублей за участие в розыгрыше
Применять фрибет разрешено на ординары и экспрессы с коэффициентами 1.30-3.50. Он остается активным 7 дней после зачисления.
Основная информация для участия в розыгрыше.
Максимальный размер бонуса
2026 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
01.01.2026 (17:00 МСК)
Результаты появятся под конкурсным постом в Telegram 1 января 2026 года.
Плюсы
Минусы
|➕ Участие полностью бесплатное
|➖ Ограниченное количество призов
|➕ Ассортимент подарков охватывает топовую технику, игровые скины и крупные фрибеты
Поклонники CS2 могут забрать праздничный подарок на Новый год. Условия участия не создают лишних сложностей. Необходимо просто быть подписанным и поставить лайк.