26 декабря 7:41ГлавнаяБонусы
БК BetBoomФрибеты без депозитаБездепозитные бонусы
logo

БК BetBoom: фрибеты до 2026 рублей, PlayStation 5 и скины за подписку

2026 ₽
Бонус
6 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Крутые призы к празднику!

БК BetBoom организует праздничный розыгрыш для любителей CS2. Игроки получают возможность выиграть консоль, скины или фрибеты. Чтобы попасть в список участников, необходимо подписаться на Telegram-канал, отметить пост сердечком и подтвердить участие.

Как получить бонус BetBoom до 2026 рублей за участие в конкурсе

Свернуть

Игрок претендует на призы при полном соблюдении всех условий акции:

1. Зарегистрироваться в BetBoom, если еще нет аккаунта.

2. Подписаться на Telegram-канал BetBoom Esports CS2.

3. Отметить конкурсный пост сердечком. 

4. Активировать кнопку «Хочу подгон на НГ!».

Всего разыгрывается 20 призовых мест. Победители определяются генератором случайных чисел. Счастливчики получат эксклюзивные подарки.

Место 

Приз

Описание

1

PlayStation 5 Pro

Мощная консоль нового поколения для игр

2

Нож Кукри

Эффектный нож с агрессивным дизайном для CS2

3

Нож Наваха

Стильный нож с волнообразным узором

4

M4A4

Винтовка с уникальным оформлением «Темукау»

5

AK-47

Классический автомат с ярким скин-артом «Азимов»

6

M4A4

Винтовка с футуристическим дизайном «Неонуар»

7

Перчатки Гидра

Элегантные перчатки с рисунком «Гремучая змея»

8

AWP

Снайперская винтовка с красочной «Красной линией»

9

AK-47

Автомат с тематикой «Выстрел в голову»

10

M4A4

Винтовка со скином «Император»

11

Desert Eagle

Пистолет с динамичным узором «Поток информации»

12-20

2026 ₽

 


Как отыграть бонус BetBoom до 2026 рублей за участие в розыгрыше

Применять фрибет разрешено на ординары и экспрессы с коэффициентами 1.30-3.50. Он остается активным 7 дней после зачисления.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2026 рублей от BetBoom

Свернуть

Основная информация для участия в розыгрыше.

 

Максимальный размер бонуса

2026 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

01.01.2026 (17:00 МСК)

Результаты появятся под конкурсным постом в Telegram 1 января 2026 года.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Участие полностью бесплатное➖ Ограниченное количество призов
➕ Ассортимент подарков охватывает топовую технику, игровые скины и крупные фрибеты 

Заключение

Свернуть

Поклонники CS2 могут забрать праздничный подарок на Новый год. Условия участия не создают лишних сложностей. Необходимо просто быть подписанным и поставить лайк.

Валентин Васильев

