Центр заданий от БК BetBoom: фрибеты до 10 000 рублей за выполнение миссий

Букмекерская контора «БетБум» запускает специальный Центр заданий в рамках турнира BetBoom Streamers Battle 12 х «Динамо». Участники смогут выполнять миссии, повышать уровень и получать гарантированные призы, среди которых арканы героев Dota 2 и фрибеты номиналом до 10 000 рублей. Чтобы стать обладателем наград, достаточно следить за турниром и выполнять игровые и беттинговые задания.
Чтобы стать владельцем призов, пройдите последовательно все пункты:
1. Зарегистрируйтесь на платформе «БетБум», если еще нет аккаунта.
2. Найдите и откройте акционный Telegram-бот.
3. Активируйте мини-приложение «Центр заданий» и приступите к выполнению миссий.
После входа в бот игрок получает персональный перечень заданий. Каждое выполненное приносит очки, которые позволяют продвигаться по уровням и открывать доступ к более ценным наградам. Примеры заданий:
По завершении турнира BetBoom Streamers Battle 12 х «Динамо» букмекер оценит активность участников «Центра заданий» и выберет тех, кто продемонстрировал наибольший прогресс. Самые успешных игроки получат ценные призы, среди которых:
Все арканы переводятся на Steam-аккаунты участников. Фрибет разрешается ставить одиночными пари и экспрессами с обязательным общим коэффициентом от 1.30 до 3.50. Срок действия фрибета — 1 неделя после начисления.
Важные правила, которые нужно знать для участия в конкурсе.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
2000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
30.11.2025 (23:59 МСК)
«Центр заданий» — это не единственная активность от BetBoom в рамках BSB. В специальном боте-предикте игроки могут соревноваться в прогнозах на турнире и получать фрибеты до 5000 рублей. Для участия не требуется вносить депозит.
Плюсы
Минусы
|➕ Фрибеты и арканы для игроков за выполнение миссий
|➖ Некоторые задания требуют наличия ставок
|➕ Совмещение игровых механик и беттинговых заданий
К турниру BSB по Dota 2 букмекер BetBoom подготовил несколько видов активности. Участникам предстоит сочетать ставки на киберспортивные матчи с выполнением игровых заданий. Такой подход обеспечивает динамичное и интересное участие.