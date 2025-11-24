Центр заданий от БК BetBoom: фрибеты до 10 000 рублей за выполнение миссий

Ведомости
Станьте частью BetBoom Streamers Battle 12 х «Динамо»!

Букмекерская контора «БетБум» запускает специальный Центр заданий в рамках турнира BetBoom Streamers Battle 12 х «Динамо». Участники смогут выполнять миссии, повышать уровень и получать гарантированные призы, среди которых арканы героев Dota 2 и фрибеты номиналом до 10 000 рублей. Чтобы стать обладателем наград, достаточно следить за турниром и выполнять игровые и беттинговые задания.

Как получить бонус BetBoom до 10 000 рублей за участие в активности

Свернуть

Чтобы стать владельцем призов, пройдите последовательно все пункты:

1. Зарегистрируйтесь на платформе «БетБум», если еще нет аккаунта.

2. Найдите и откройте акционный Telegram-бот.

3. Активируйте мини-приложение «Центр заданий» и приступите к выполнению миссий.

После входа в бот игрок получает персональный перечень заданий. Каждое выполненное приносит очки, которые позволяют продвигаться по уровням и открывать доступ к более ценным наградам. Примеры заданий:

  • Сделать ставку на BSB на сумму 2000 рублей с коэффициентом 1.30 и выше.
  • Привязать свой BetBoom-ID к боту .
  • Совершить успешное пари на BSB на 300 рублей.

По завершении турнира BetBoom Streamers Battle 12 х «Динамо» букмекер оценит активность участников «Центра заданий» и выберет тех, кто продемонстрировал наибольший прогресс. Самые успешных игроки получат ценные призы, среди которых:

  • Аркана SHADOW FIEND.
  • Аркана PHANTOM.
  • Аркана ZEUS.
  • Аркана TERRORBLADE.
  • Фрибет 10 000 рублей.
  • Фрибет 5000 рублей.
  • Фрибет 2000 рублей.
  • Фрибет 1000 рублей. 
  • Фрибет 500 рублей.
  • Фрибет 200 рублей.
  • Фрибет 100 рублей.

Как отыграть бонус BetBoom до 10 000 рублей за участие в акции Центр заданий

Свернуть

Все арканы переводятся на Steam-аккаунты участников. Фрибет разрешается ставить одиночными пари и экспрессами с обязательным общим коэффициентом от 1.30 до 3.50. Срок действия фрибета — 1 неделя после начисления.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от BetBoom

Свернуть

Важные правила, которые нужно знать для участия в конкурсе.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

2000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

30.11.2025 (23:59 МСК)

«Центр заданий» — это не единственная активность от BetBoom в рамках BSB. В специальном боте-предикте игроки могут соревноваться в прогнозах на турнире и получать фрибеты до 5000 рублей. Для участия не требуется вносить депозит.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Фрибеты и арканы для игроков за выполнение миссий➖ Некоторые задания требуют наличия ставок
➕ Совмещение игровых механик и беттинговых заданий 

Заключение

Свернуть

К турниру BSB по Dota 2 букмекер BetBoom подготовил несколько видов активности. Участникам предстоит сочетать ставки на киберспортивные матчи с выполнением игровых заданий. Такой подход обеспечивает динамичное и интересное участие.

Валентин Васильев

