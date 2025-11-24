Центр заданий от БК BetBoom: фрибеты до 10 000 рублей за выполнение миссий

Чтобы стать владельцем призов, пройдите последовательно все пункты:

1. Зарегистрируйтесь на платформе «БетБум», если еще нет аккаунта.

2. Найдите и откройте акционный Telegram-бот .

3. Активируйте мини-приложение «Центр заданий» и приступите к выполнению миссий.

После входа в бот игрок получает персональный перечень заданий. Каждое выполненное приносит очки, которые позволяют продвигаться по уровням и открывать доступ к более ценным наградам. Примеры заданий:

Сделать ставку на BSB на сумму 2000 рублей с коэффициентом 1.30 и выше.

Привязать свой BetBoom-ID к боту .

Совершить успешное пари на BSB на 300 рублей.

По завершении турнира BetBoom Streamers Battle 12 х «Динамо» букмекер оценит активность участников «Центра заданий» и выберет тех, кто продемонстрировал наибольший прогресс. Самые успешных игроки получат ценные призы, среди которых: