Фрибет за UFC 323 от БК BetBoom: бонус на 1000 рублей за верный прогноз

Партнерский проект
Промо «Фрибет за UFC 323» от букмекерской конторы BetBoom открывает возможность получить бонус на 1000 рублей. От участника требуются правильные ответы на ряд вопросов и заключение ставки по условиям акции. После выполнения этих условий можно претендовать на подарок.
Участнику промоакции следует выполнить ряд требований:
1. Зарегистрироваться в BetBoom.
2. Открыть сторис бонуса и отвечать на вопросы.
3. Сделать ставку на UFC.
Учитываются ординары с коэффициентом от 1.50. Минимальная сумма — 2000 рублей. Игроку нужно угадать.
Вопрос
Варианты ответов
Наш вариант
Победитель главного боя
Двалишвили, ничья, Ян
Ян
Способ завершения главного боя
Сабмишн, нокаут, решение
Сабмишн
Победитель со-главного боя
Пантожа, ничья, Ван
Пантожа
Завершение боя Морено и Таира
Сабмишн, нокаут, решение
Сабмишн
Бетторы, правильно ответившие на все вопросы и угадавшие ответы на вопросы, получат по фрибету.
Полученный бонус поступает на фрибет-баланс пользователя и к нему применяются стандартные условия отыгрыша. Он работает в течение 7 суток. Подарок подходит для одиночной и множественной ставки с коэффициентами 1.30-3.50. При желании начисленный фрибет можно разделить на несколько пари и поставить их частями. Минимальная сумма должна быть эквивалентна 500 рублям.
Подробности регламента промоакции сведены в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
2000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
08.12.2025 (23:59 МСК)
Начисление фрибета состоится 8 декабря. Однако сделать прогнозы на UFC нужно до начала боев.
Плюсы
Минусы
|➕ Разрешено делить фрибет на несколько ставок
|➖ Начисление бонуса произойдет только при 4 правильных ответах
|➕ Простые условия квалификационного пари
Промоакция Фрибет за UFC 323 от BetBoom сложна для участия, ведь требуется спрогнозировать результаты 4 боев. Любая ошибка нивелирует возможность получения бонуса. Однако лояльные условия фрибета сохраняют привлекательность промо.