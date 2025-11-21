Бот-предиктор от БК BetBoom: фрибеты до 5000 рублей за прогнозы на BSB

Чтобы стать обладателем фрибета, следует пройти несколько этапов:

1. Авторизуйтесь в БК BetBoom или создайте новый аккаунт.

2. Войдите в BattlePredict через свой аккаунт BetBoom.

3. Прогнозируйте исходы матчей BetBoom Streamers Battle х Динамо 12 и участвуйте в ежедневных розыгрышах фрибетов.

Ежедневно на счет участника попадает 2500 коинов для ставок на матчи турнира. Минимальное пари — 100 коинов. Прогнозировать можно множество раз до исчерпания баланса. Деньги со счета не списываются, используется только внутриигровая валюта. Каждый день до окончания соревнований БК распределяет фрибеты среди лучших прогнозистов.