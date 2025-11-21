Бот-предиктор от БК BetBoom: фрибеты до 5000 рублей за прогнозы на BSB

Партнерский проект
Букмекерская контора «БетБум» запускает конкурс прогнозов в честь турнира BetBoom Streamers Battle х Динамо 12. Каждый игровой день пользователи могут предсказывать исходы встреч и получать фрибеты до 5000 рублей. Для участия не требуется внесение депозита или ставок, достаточно использовать специального бота и оставлять свои прогнозы.
Чтобы стать обладателем фрибета, следует пройти несколько этапов:
1. Авторизуйтесь в БК BetBoom или создайте новый аккаунт.
2. Войдите в BattlePredict через свой аккаунт BetBoom.
3. Прогнозируйте исходы матчей BetBoom Streamers Battle х Динамо 12 и участвуйте в ежедневных розыгрышах фрибетов.
Ежедневно на счет участника попадает 2500 коинов для ставок на матчи турнира. Минимальное пари — 100 коинов. Прогнозировать можно множество раз до исчерпания баланса. Деньги со счета не списываются, используется только внутриигровая валюта. Каждый день до окончания соревнований БК распределяет фрибеты среди лучших прогнозистов.
Место
Фрибет
1
5000 ₽
2
3500 ₽
3
2500 ₽
4-6
2000 ₽
7-8
1000 ₽
9-10
500 ₽
Обладатели фрибета могут выбирать между экспрессом и ординаром. Общий коэффициент купона должен составлять от 1.30 до 3.50. Фрибет действителен в течение 1 недели после зачисления.
Основные пункты правил конкурса.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
30.11.2025 (23:59 МСК)
В рамках промо «Путь героя» игроки могут возвращать до 10% от ставок на BSB или накапливать токены для BetBoom Pass.
Плюсы
Минусы
|➕ Ежедневные шансы выигрывать фрибеты от 500 до 5000 рублей
|➖ Необходимо внимательно наблюдать за матчами турнира
|➕ Без риска для собственных средств
Конкурс от BetBoom не требует депозита и полностью зависит от мастерства игрока. Знание киберспорта и точные прогнозы определяют победителей. Участвовать разрешено хоть каждый день до финала турнира.