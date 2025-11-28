БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на встречу Челси-Арсенал

Присоединиться к акции можно, следуя нескольким несложным пунктам:

1. Оформить регистрацию на платформе «Балтбет».

2. Подписаться на Telegram-канал @rubaltbet.

3. Разместить прогноз в комментариях к посту акции с номером вашего счета в БК.

Прогноз должен содержать минуту 1 предупреждения в игре «Челси» и «Арсенала». В конкурсе разыгрывается 6000 рублей в виде фрибетов. Участники с точным прогнозом получают по 2000 рублей. Если правильных ответов больше 3, фрибеты делятся между всеми угадавшими.