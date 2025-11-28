БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на встречу Челси-Арсенал

Партнерский проект
В преддверии матча «Челси»-«Арсенал» БК «Балтбет» запускает конкурс для подписчиков. Призовой фонд акции составляет 6000 рублей. Фрибет достанется каждому, кто точно угадает минуту 1 желтой карточки. Участвовать можно без внесения депозита.
Присоединиться к акции можно, следуя нескольким несложным пунктам:
1. Оформить регистрацию на платформе «Балтбет».
2. Подписаться на Telegram-канал @rubaltbet.
3. Разместить прогноз в комментариях к посту акции с номером вашего счета в БК.
Прогноз должен содержать минуту 1 предупреждения в игре «Челси» и «Арсенала». В конкурсе разыгрывается 6000 рублей в виде фрибетов. Участники с точным прогнозом получают по 2000 рублей. Если правильных ответов больше 3, фрибеты делятся между всеми угадавшими.
Срок действия фрибета — 30 дней с момента получения. Если за это время ставок не было, он становится недействительным. Все условия применения отображаются при активации.
Выделим ключевые моменты предложения.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
300 ₽ (чтобы удвоить приз)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
30.11.2025 (19:30 МСК)
Ставка на игру «Челси» и «Арсенала» от 300 рублей позволяет увеличить выигрыш в 2 раза.
Плюсы
Минусы
|➕ Без депозита, достаточно регистрации и комментария
|➖ Размер выигрыша может быть ниже ожидаемого
|➕ Призовой фонд распределяется справедливо между победителями
В центре внимания Baltbet лондонское дерби «Челси»-«Арсенал». Атмосфера до и во время поединка обещает быть накаленной. Прогнозирование минуты первого «горчичника» требует от игрока полагаться на предчувствия, аналитика здесь играет второстепенную роль.