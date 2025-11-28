БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на встречу Челси-Арсенал

Ведомости
Лондонское дерби может принести вам фрибет!

В преддверии матча «Челси»-«Арсенал» БК «Балтбет» запускает конкурс для подписчиков. Призовой фонд акции составляет 6000 рублей. Фрибет достанется каждому, кто точно угадает минуту 1 желтой карточки. Участвовать можно без внесения депозита.

Как получить фрибет до 2000 рублей в БК Балтбет за правильный прогноз на футбол

Свернуть

Присоединиться к акции можно, следуя нескольким несложным пунктам:

1. Оформить регистрацию на платформе «Балтбет».

2. Подписаться на Telegram-канал @rubaltbet.

3. Разместить прогноз в комментариях к посту акции с номером вашего счета в БК.

Прогноз должен содержать минуту 1 предупреждения в игре «Челси» и «Арсенала». В конкурсе разыгрывается 6000 рублей в виде фрибетов. Участники с точным прогнозом получают по 2000 рублей. Если правильных ответов больше 3, фрибеты делятся между всеми угадавшими.

Как отыграть фрибет до 2000 рублей за прогноз на футбол в БК Балтбет

Свернуть

Срок действия фрибета — 30 дней с момента получения. Если за это время ставок не было, он становится недействительным. Все условия применения отображаются при активации.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей от Балтбет

Свернуть

Выделим ключевые моменты предложения.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ (чтобы удвоить приз)

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

30.11.2025 (19:30 МСК)

Ставка на игру «Челси» и «Арсенала» от 300 рублей позволяет увеличить выигрыш в 2 раза.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Без депозита, достаточно регистрации и комментария➖ Размер выигрыша может быть ниже ожидаемого
➕ Призовой фонд распределяется справедливо между победителями 

Заключение

Свернуть

В центре внимания Baltbet лондонское дерби «Челси»-«Арсенал». Атмосфера до и во время поединка обещает быть накаленной. Прогнозирование минуты первого «горчичника» требует от игрока полагаться на предчувствия, аналитика здесь играет второстепенную роль.

Валентин Васильев

