БК Винлайн
Бинго от БК Winline: фрибеты до 7000 рублей и iPad Air за участие в интерактиве

7000 ₽
Бонус
18 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Выигрывайте технику, геймерские девайсы и фрибеты!

В честь турнира StarLadder Budapest Major 2025 по CS2 БК Winline совместно с сайтом «Кибер» запускают промоакцию. Игроки выбирают события матчей и собирают бинго, чтобы накапливать баллы и попадать в лидерборд. Победители получат технику Apple, геймерские аксессуары и фрибеты.

Как получить бонус Winline до 7000 рублей за участие в интерактиве

Доступ к акции открывается сразу после выполнения обязательных действий:

1. Пройти регистрацию в «Винлайн», если аккаунта еще нет.

2. Открыть «Бинго-бот WINLINE Esports» и нажать «Старт».

3. Ежедневно выбирать по несколько событий.

4. Собирать очки за правильно угаданные исходы и улучшать позиции в таблице лидеров.

Игроки начинают с возможности выбирать 3 события для бинго. Если пройти регистрацию и идентификацию в «Винлайне» или просто авторизоваться в уже существующем аккаунте, доступ расширяется до 5 событий. Подписка на Telegram-канал WINLINE CS2 позволяет отмечать до 6 событий одновременно.

Каждое правильно угаданное событие приносит очки. Их количество зависит от уровня сложности: легкое дает 1 балл, среднее — 2 балла, сложное — 3. Приведем некоторые примеры:

  • Положительный K/D у xiELO — 1 балл.
  • B8 и PVISION сыграют на Mirage — 1 балл.
  • The Huns вылетят с турнира — 1 балл.
  • Будут вторые допы — 2 балла.
  • Матч задержат на час+ — 2 балла.
  • NRG выйдут из группы 3-0 — 2 балла.
  • Карта закончится со счётом 13:0 — 3 балла.
  • Rare Atom выиграет матч — 3 балла.
  • 0 матчей на Inferno — 3 балла.

Накопленные очки помогают продвигаться в рейтинге и увеличивают шансы на получение призов. По завершении турнира топ-15 игроков будут награждены ценными подарками. 

Место

Приз

Фрибет

1

Планшет Apple iPad Air (M3) Wi-Fi 128 ГБ

6000 ₽

2

Проводная клавиатура Logitech G413 TKL SE

5000 ₽

3

Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2

4000 ₽

4

Микрофон Maono DM30 RGB

3000 ₽

5

Проводная мышь Razer Cobra [RZ01-04650100-R3M1]

3000 ₽

6-10

2000 ₽

11-15

1000 ₽

Помимо основных призов, проводится отдельный розыгрыш 50 000 рублей. Они разыгрываются за ставку на турнир StarLadder Budapest Major 2025. Пари должно быть типа ординар или экспресс с коэффициентом не ниже 1.50 и суммой от 500 рублей.

Место

Фрибет

1

7000 ₽

2

6000 ₽

3

5000 ₽

4-7

4000 ₽

8-12

3000 ₽

13-19

2000 ₽

20-35

1000 ₽

36-50

500 ₽

Как отыграть бонус Winline до 7000 рублей за участие в акции Бинго

Победители получают технику без необходимости совершать дополнительные действия. Фрибеты остаются активными в течение 30 дней и подходят для всех видов пари и коэффициентов.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 7000 рублей от Winline

Краткая сводка ключевых условий доступна в таблице.

Максимальный размер бонуса

7000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽ (для участие в дополнительным розыгрыше)

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

14.12.2025 (23:59 МСК)

БК «Пари» приглашает раскрутить удачу на StarLadder Budapest Major 2025. Участникам доступны фрибеты номиналом до 5000 рублей.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Ежедневная мини-игра с увлекательной механикой➖ Требует регулярного участия
➕ Простая система начисления очков 

Заключение

В акции можно участвовать без собственных вложений, достаточно ежедневно отмечать новые события в боте. Даже 1 ставка открывает доступ к дополнительному розыгрышу фрибетов. Любители CS2 оценят предложение.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
