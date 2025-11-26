Бинго от БК Winline: фрибеты до 7000 рублей и iPad Air за участие в интерактиве

Доступ к акции открывается сразу после выполнения обязательных действий:

1. Пройти регистрацию в «Винлайн», если аккаунта еще нет.

2. Открыть «Бинго-бот WINLINE Esports» и нажать «Старт».

3. Ежедневно выбирать по несколько событий.

4. Собирать очки за правильно угаданные исходы и улучшать позиции в таблице лидеров.

Игроки начинают с возможности выбирать 3 события для бинго. Если пройти регистрацию и идентификацию в «Винлайне» или просто авторизоваться в уже существующем аккаунте, доступ расширяется до 5 событий. Подписка на Telegram-канал WINLINE CS2 позволяет отмечать до 6 событий одновременно.

Каждое правильно угаданное событие приносит очки. Их количество зависит от уровня сложности: легкое дает 1 балл, среднее — 2 балла, сложное — 3. Приведем некоторые примеры:

Положительный K/D у xiELO — 1 балл.

B8 и PVISION сыграют на Mirage — 1 балл.

The Huns вылетят с турнира — 1 балл.

Будут вторые допы — 2 балла.

Матч задержат на час+ — 2 балла.

NRG выйдут из группы 3-0 — 2 балла.

Карта закончится со счётом 13:0 — 3 балла.

Rare Atom выиграет матч — 3 балла.

0 матчей на Inferno — 3 балла.

Накопленные очки помогают продвигаться в рейтинге и увеличивают шансы на получение призов. По завершении турнира топ-15 игроков будут награждены ценными подарками.

Место Приз Фрибет 1 Планшет Apple iPad Air (M3) Wi-Fi 128 ГБ 6000 ₽ 2 Проводная клавиатура Logitech G413 TKL SE 5000 ₽ 3 Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 4000 ₽ 4 Микрофон Maono DM30 RGB 3000 ₽ 5 Проводная мышь Razer Cobra [RZ01-04650100-R3M1] 3000 ₽ 6-10 — 2000 ₽ 11-15 — 1000 ₽

Помимо основных призов, проводится отдельный розыгрыш 50 000 рублей. Они разыгрываются за ставку на турнир StarLadder Budapest Major 2025. Пари должно быть типа ординар или экспресс с коэффициентом не ниже 1.50 и суммой от 500 рублей.