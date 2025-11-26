Бинго от БК Winline: фрибеты до 7000 рублей и iPad Air за участие в интерактиве

Партнерский проект
В честь турнира StarLadder Budapest Major 2025 по CS2 БК Winline совместно с сайтом «Кибер» запускают промоакцию. Игроки выбирают события матчей и собирают бинго, чтобы накапливать баллы и попадать в лидерборд. Победители получат технику Apple, геймерские аксессуары и фрибеты.
Доступ к акции открывается сразу после выполнения обязательных действий:
1. Пройти регистрацию в «Винлайн», если аккаунта еще нет.
2. Открыть «Бинго-бот WINLINE Esports» и нажать «Старт».
3. Ежедневно выбирать по несколько событий.
4. Собирать очки за правильно угаданные исходы и улучшать позиции в таблице лидеров.
Игроки начинают с возможности выбирать 3 события для бинго. Если пройти регистрацию и идентификацию в «Винлайне» или просто авторизоваться в уже существующем аккаунте, доступ расширяется до 5 событий. Подписка на Telegram-канал WINLINE CS2 позволяет отмечать до 6 событий одновременно.
Каждое правильно угаданное событие приносит очки. Их количество зависит от уровня сложности: легкое дает 1 балл, среднее — 2 балла, сложное — 3. Приведем некоторые примеры:
Накопленные очки помогают продвигаться в рейтинге и увеличивают шансы на получение призов. По завершении турнира топ-15 игроков будут награждены ценными подарками.
Место
Приз
Фрибет
1
Планшет Apple iPad Air (M3) Wi-Fi 128 ГБ
6000 ₽
2
Проводная клавиатура Logitech G413 TKL SE
5000 ₽
3
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2
4000 ₽
4
Микрофон Maono DM30 RGB
3000 ₽
5
Проводная мышь Razer Cobra [RZ01-04650100-R3M1]
3000 ₽
6-10
—
2000 ₽
11-15
—
1000 ₽
Помимо основных призов, проводится отдельный розыгрыш 50 000 рублей. Они разыгрываются за ставку на турнир StarLadder Budapest Major 2025. Пари должно быть типа ординар или экспресс с коэффициентом не ниже 1.50 и суммой от 500 рублей.
Место
Фрибет
1
7000 ₽
2
6000 ₽
3
5000 ₽
4-7
4000 ₽
8-12
3000 ₽
13-19
2000 ₽
20-35
1000 ₽
36-50
500 ₽
Победители получают технику без необходимости совершать дополнительные действия. Фрибеты остаются активными в течение 30 дней и подходят для всех видов пари и коэффициентов.
Краткая сводка ключевых условий доступна в таблице.
Максимальный размер бонуса
7000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽ (для участие в дополнительным розыгрыше)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
14.12.2025 (23:59 МСК)
БК «Пари» приглашает раскрутить удачу на StarLadder Budapest Major 2025. Участникам доступны фрибеты номиналом до 5000 рублей.
Плюсы
Минусы
|➕ Ежедневная мини-игра с увлекательной механикой
|➖ Требует регулярного участия
|➕ Простая система начисления очков
В акции можно участвовать без собственных вложений, достаточно ежедневно отмечать новые события в боте. Даже 1 ставка открывает доступ к дополнительному розыгрышу фрибетов. Любители CS2 оценят предложение.