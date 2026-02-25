БК Винлайн: розыгрыш редких скинов за подписку на WINLINE Star Series

Для включения в список претендентов на призы достаточно выполнить базовые шаги:

1. Оформить аккаунт в Winline.

2. Подключиться к Telegram-каналу WINLINE Star Series.

3. Найти пост о розыгрыше и кликнуть по кнопке GO, GO, GO!

Финал конкурса намечен на 9 марта. В этот день при помощи рандомного отбора станут известны имена 5 участников, получающих следующие награды.