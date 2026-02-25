БК Винлайн: розыгрыш редких скинов за подписку на WINLINE Star Series

Партнерский проект
К старту Star Series S2 букмекер Winline подготовил розыгрыш эксклюзивных ножей CS2 для подписчиков своего Telegram-канала. Условия участия предельно просты: подписка и нажатие кнопки, после чего игроку остается только ожидать объявления победителей.
Для включения в список претендентов на призы достаточно выполнить базовые шаги:
1. Оформить аккаунт в Winline.
2. Подключиться к Telegram-каналу WINLINE Star Series.
3. Найти пост о розыгрыше и кликнуть по кнопке GO, GO, GO!
Финал конкурса намечен на 9 марта. В этот день при помощи рандомного отбора станут известны имена 5 участников, получающих следующие награды.
Место
Приз
Описание
1
Flip Knife | Doppler (Factory New)
Редкий нож с анимационным переливом оттенков, ценится за яркий визуальный эффект
2
Huntsman Knife | Tiger Tooth (Factory New)
Модель с фирменным «тигриным» узором
3
Falchion Knife | Marble Fade (Factory New)
Нож с многоцветным градиентом и эффектной палитрой
4
StatTrak™ Falchion Knife | Doppler (Factory New)
Версия с системой подсчета фрагов и насыщенным допплер-паттерном
5
Talon Knife | Blue Steel (Well-Worn)
Изогнутый клинок с характерной стальной текстурой и выраженным боевым стилем
Полученные ножи не требуют отыгрыша и передаются победителям без дополнительных обязательств. После подведения итогов участнику необходимо предоставить данные своего аккаунта в Steam, на который организатор отправит выигранный скин.
Детальное описание предложения доступно ниже.
Максимальный размер бонуса
Скины для CS2
Минимальный депозит
—
Тип пари
—
Минимальный коэффициент
—
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
09.03.2026 (20:00 МСК)
Акция предназначена только для совершеннолетних пользователей.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Участие не требует финансовых вложений
|➖ Награды получат всего 5 подписчиков
|➕ В розыгрыше представлены уникальные ножи CS2
На этот раз организатор разыгрывает только внутриигровые предметы, фрибеты не предусмотрены. Фанаты CS2 будут довольны получить редкий нож в свою коллекцию.