25 февраля 17:07ГлавнаяБонусы
БК ВинлайнАкции
logo

БК Винлайн: розыгрыш редких скинов за подписку на WINLINE Star Series

скины
Бонус
11 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
-
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Получите уникальный нож CS2 без вложений!

К старту Star Series S2 букмекер Winline подготовил розыгрыш эксклюзивных ножей CS2 для подписчиков своего Telegram-канала. Условия участия предельно просты: подписка и нажатие кнопки, после чего игроку остается только ожидать объявления победителей.

Как получить скины от БК Winline за подписку на Telegram-канал

Свернуть

Для включения в список претендентов на призы достаточно выполнить базовые шаги:

1. Оформить аккаунт в Winline.

2. Подключиться к Telegram-каналу WINLINE Star Series.

3. Найти пост о розыгрыше и кликнуть по кнопке GO, GO, GO!

Финал конкурса намечен на 9 марта. В этот день при помощи рандомного отбора станут известны имена 5 участников, получающих следующие награды.

Место

Приз

Описание

1

Flip Knife | Doppler (Factory New)

Редкий нож с анимационным переливом оттенков, ценится за яркий визуальный эффект

2

Huntsman Knife | Tiger Tooth (Factory New)

Модель с фирменным «тигриным» узором 

3

Falchion Knife | Marble Fade (Factory New)

Нож с многоцветным градиентом и эффектной палитрой

4

StatTrak™ Falchion Knife | Doppler (Factory New)

Версия с системой подсчета фрагов и насыщенным допплер-паттерном

5

Talon Knife | Blue Steel (Well-Worn)

Изогнутый клинок с характерной стальной текстурой и выраженным боевым стилем

Как отыграть скины от Winline за победу в тг-розыгрыше

Свернуть

Полученные ножи не требуют отыгрыша и передаются победителям без дополнительных обязательств. После подведения итогов участнику необходимо предоставить данные своего аккаунта в Steam, на который организатор отправит выигранный скин.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Winline

Свернуть

Детальное описание предложения доступно ниже.

Максимальный размер бонуса

Скины для CS2

Минимальный депозит

Тип пари

Минимальный коэффициент

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

09.03.2026 (20:00 МСК)

Акция предназначена только для совершеннолетних пользователей.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Участие не требует финансовых вложений➖ Награды получат всего 5 подписчиков
➕ В розыгрыше представлены уникальные ножи CS2 

Заключение

Свернуть

На этот раз организатор разыгрывает только внутриигровые предметы, фрибеты не предусмотрены. Фанаты CS2 будут довольны получить редкий нож в свою коллекцию.

 

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

