Турнир BetRace от БК Winline: до 250 000 рублей за ставки на КХЛ

Партнерский проект
Букмекерская контора Winline приглашает поклонников хоккея принять участие в новом этапе турнира Bet Race. Он посвящен матчам Континентальной хоккейной лиги. Каждый зарегистрированный пользователь может зарабатывать очки за ставки на игры КХЛ и бороться за главный приз — фрибет на сумму до 250 000 рублей.
Чтобы присоединиться к турниру BetRace, следует:
1. Пройти регистрацию в Winline, если у вас еще нет аккаунта.
2. Посетить вкладку акций и активировать «КХЛ» в рамках BetRace.
3. Кликнуть «Вступить», чтобы ваши пари учитывались в турнире.
4. Заключать ставки на игры КХЛ и бороться за возможность получить фрибеты.
При формировании экспресс-пари обязательно добавьте хотя бы 1 событие из КХЛ. Минимальный кэф ставки для участия — 1.30. Во время турнира обновляется online-таблица, где пользователи ранжируются по общей сумме совершенных ставок.
Выигранные в турнире фрибеты активны 30 дней и подходят как для одиночных ставок, так и для экспрессов с кэфом в границах 1.01-10.00.
Основные правила акции собраны в простой и понятной таблице.
Максимальный размер бонуса
250 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
18.11.2025 (11:59 МСК)
Пройдя регистрацию в Winline впервые и указав промокод V2025, можно получить бонус до 3000 рублей.
Плюсы
Минусы
|➕ Возможность получить крупный выигрыш
|➖ Необходимость активного участия
|➕ Доступность для всех игроков
Букмекер учитывает все ставки участников, независимо от их исхода. Основную борьбу за крупные фрибеты ведут игроки с высоким оборотом пари. У пользователей с меньшими ставками тоже есть хорошие шансы — призовых мест достаточно много.