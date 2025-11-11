Турнир BetRace от БК Winline: до 250 000 рублей за ставки на КХЛ

Чтобы присоединиться к турниру BetRace, следует:

1. Пройти регистрацию в Winline, если у вас еще нет аккаунта.

2. Посетить вкладку акций и активировать «КХЛ» в рамках BetRace.

3. Кликнуть «Вступить», чтобы ваши пари учитывались в турнире.

4. Заключать ставки на игры КХЛ и бороться за возможность получить фрибеты.

При формировании экспресс-пари обязательно добавьте хотя бы 1 событие из КХЛ. Минимальный кэф ставки для участия — 1.30. Во время турнира обновляется online-таблица, где пользователи ранжируются по общей сумме совершенных ставок.