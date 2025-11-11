Турнир BetRace от БК Winline: до 250 000 рублей за ставки на КХЛ

Ведомости
11 ноября
Ставьте на любимые команды и попадайте в список лучших!

Букмекерская контора Winline приглашает поклонников хоккея принять участие в новом этапе турнира Bet Race. Он посвящен матчам Континентальной хоккейной лиги. Каждый зарегистрированный пользователь может зарабатывать очки за ставки на игры КХЛ и бороться за главный приз — фрибет на сумму до 250 000 рублей.

Как получить бонус БК Winline до 250 000 рублей за пари на КХЛ

Свернуть

Чтобы присоединиться к турниру BetRace, следует:

1. Пройти регистрацию в Winline, если у вас еще нет аккаунта.

2. Посетить вкладку акций и активировать «КХЛ» в рамках BetRace.

3. Кликнуть «Вступить», чтобы ваши пари учитывались в турнире.

4. Заключать ставки на игры КХЛ и бороться за возможность получить фрибеты.

При формировании экспресс-пари обязательно добавьте хотя бы 1 событие из КХЛ. Минимальный кэф ставки для участия — 1.30. Во время турнира обновляется online-таблица, где пользователи ранжируются по общей сумме совершенных ставок.

Как отыграть бонус Winline до 250 000 рублей за ставки на Континентальную хоккейную лигу

Свернуть

Выигранные в турнире фрибеты активны 30 дней и подходят как для одиночных ставок, так и для экспрессов с кэфом в границах 1.01-10.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 250 000 рублей от Winline

Свернуть

Основные правила акции собраны в простой и понятной таблице.

Максимальный размер бонуса

250 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

18.11.2025 (11:59 МСК)

Пройдя регистрацию в Winline впервые и указав промокод V2025, можно получить бонус до 3000 рублей.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Возможность получить крупный выигрыш➖ Необходимость активного участия
➕ Доступность для всех игроков 

Заключение

Свернуть

Букмекер учитывает все ставки участников, независимо от их исхода. Основную борьбу за крупные фрибеты ведут игроки с высоким оборотом пари. У пользователей с меньшими ставками тоже есть хорошие шансы — призовых мест достаточно много.

Валентин Васильев

