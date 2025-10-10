Отец прогнозов от Winline: бездепозитные фрибеты до 5000 рублей за точные прогнозы счета

Winline запустил еженедельную акцию «Отец прогнозов» и предлагает подписчикам Telegram-канала угадать точный счет в 4 играх. Еженедельно букмекер разыгрывает фрибетами до 5000 рублей. Победители акции по итогам сезона получат iPhone Pro и другие ценные подарки.
Для участия в конкурсе игроку следует:
1. Зарегистрироваться в «Винлайн».
2. Вступить в Telegram-канал БК.
3. По пятницам отслеживать публикации букмекера.
4. Под акционными постами написать прогнозы точного счета 4-х предложенных матчей.
Прогнозы на новый тур принимаются до начала первой игры из списка. По пятницам букмекерская контора объявляет победителей. По 2000 рублей фрибетами получат 3 наиболее успешных прогнозиста. Если беттор угадает все 4 результата тура, то заберет 5000.
Параллельно подсчитывается общий зачет конкурса. В конце сезона контора объявит победителей, верно спрогнозировавших точный счет в максимальном количестве игр. Тип приза определяется занятым местом.
Место
Выигрыш
1
iPhone Pro (актуальная модель на момент окончания конкурса)
2
AirPods Max (актуальная модель на момент окончания конкурса)
3
Apple Watch (актуальная модель на момент окончания конкурса)
4-5
20 000 ₽
6-10
10 000 ₽
Для участия в общем конкурсе необходимо иметь открытые настройки конфиденциальности и никнейм в формате @.
Букмекерская контора сформировала стандартные правила отыгрыша фрибетов. Полученные по результатам акции бонусы нужно поставить ординаром или экспрессом с коэффициентом до 10.00. Срок действия — 30 суток.
Оценим выставляемые Winline условия подробнее
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
17.10.2025
Еженедельное подведение итогов проходит каждую пятницу. Время фиксации общих результатов пока неизвестно.
Плюсы
Минусы
|➕ Бездепозитный бонус
|➖ Сложно угадать точный счет
|➕ Еженедельные розыгрыши
|➕ Можно побороться за более весомые призы
Правильно назвать точный счет — нетривиальная задача. Предугадать результат сложно. Такая работа требует внимательной оценки игры и глубокого погружения в статистику. Однако Winline позволяет еженедельно участвовать в конкурсе, поэтому вы можете потренироваться в прогнозировании и получить за это приятный подарок.