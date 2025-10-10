Отец прогнозов от Winline: бездепозитные фрибеты до 5000 рублей за точные прогнозы счета

Для участия в конкурсе игроку следует:

1. Зарегистрироваться в «Винлайн».

2. Вступить в Telegram-канал БК.

3. По пятницам отслеживать публикации букмекера.

4. Под акционными постами написать прогнозы точного счета 4-х предложенных матчей.

Прогнозы на новый тур принимаются до начала первой игры из списка. По пятницам букмекерская контора объявляет победителей. По 2000 рублей фрибетами получат 3 наиболее успешных прогнозиста. Если беттор угадает все 4 результата тура, то заберет 5000.

Параллельно подсчитывается общий зачет конкурса. В конце сезона контора объявит победителей, верно спрогнозировавших точный счет в максимальном количестве игр. Тип приза определяется занятым местом.

Место Выигрыш 1 iPhone Pro (актуальная модель на момент окончания конкурса) 2 AirPods Max (актуальная модель на момент окончания конкурса) 3 Apple Watch (актуальная модель на момент окончания конкурса) 4-5 20 000 ₽ 6-10 10 000 ₽

Для участия в общем конкурсе необходимо иметь открытые настройки конфиденциальности и никнейм в формате @.