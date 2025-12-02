Ведомости
БК BetBoomФрибеты за депозит
The Last Race от БК BetBoom: фрибет 1000 рублей за участие в викторине и ставку на Формулу-1

1000 ₽
Бонус
5 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
2000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Проверьте свои знания «королевских гонок»!

БК BetBoom приглашает любителей Формулы-1 принять участие в акции The Last Race. Правильные ответы на 3 вопроса в сторис и 1 ставка дают право на фрибет 1000 рублей.

Как получить бонус BetBoom до 1000 рублей за ответы на вопросы и пари на Формулу-1

Участникам предстоит выполнить следующие действия:

1. Войти в BetBoom или создать новый аккаунт.
 

2. Перейти к сторис промоакции The Last Race.
 

3. Пройти викторину из 3 вопросов о Гран-при Абу-Даби.
 

4. Разместить ординарное пари на Формулу-1 с минимальной ставкой 2000 рублей и коэффициентом 1.50.
 

Вопросы для игроков подготовлены с вариантами ответов:

  • Выберите, кто закончит гонку выше: Макс Ферстаппен, Ландо Норрис или Оскар Пиастри.
  • На трассу выйдет автомобиль безопасности — да или нет?
  • Будет ли хотя бы один сход гонщика — да или нет?

Фрибет в размере 1000 рублей выдается пользователю только при правильных ответах на все 3 вопроса и оформлении ставки.

Как отыграть бонус BetBoom до 1000 рублей в рамках акции The Last Race

Фрибет дает право на 1 пари. Он действует 7 дней с момента зачисления и ограничен исходами с коэффициентами 1.30-3.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1000 рублей от BetBoom

В таблице можно увидеть ключевые параметры промо.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

2000 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

07.12.2025 (23:59 МСК)

БК «БетБум» раздает в Telegram фрибеты до 10 000 рублей, гаджеты Apple и другие подарки тем, кто подписался на 2 канала.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Простое участие через сторис приложения➖ Необходимость правильных ответов на все 3 вопроса
➕ Возможность проверить знания Формулы-1 

Заключение

Последний этап Formula-1 сезона 2025 проходит в ОАЭ. Борьба за чемпионский титул продолжается. БК «БетБум» дает шанс клиентам проверить интуицию и сделать точные прогнозы на гонку. Фрибет достанется всем, кто ни разу не ошибется.

Валентин Васильев

