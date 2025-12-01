БК BetBoom: фрибеты до 10 000 рублей и IPhone 17 за подписку на Telegram-каналы

Партнерский проект
БК BetBoom и киберспортивный стример AVICE объявляют розыгрыш в честь начала матчей на турнире Streamers Battle х Динамо 12. В числе призов стилизованный айфон 17, скины Dota 2 и фрибеты до 10 000 рублей. Игрокам нужно всего лишь подписаться на 2 канала в Telegram.
Пользователь вступает в конкурс после того, как выполнит все шаги:
1. Пройти регистрацию в БК «БетБум».
2. Оформить подписку на 2 канала в Telegram: BetBoom Streamers Battle х Динамо и avice.
3. Кликнуть на плашку «Участвовать» в посте конкурса.
Розыгрыш предусматривает 70 призовых мест. Победители станут известны 5 декабря.
Место
Приз
Описание
1
Кастомный iPhone 17
Специальная версия смартфона в стиле турнира
2
Gingerbread Baby Roshan
Редкий внутриигровой предмет Dota 2
3-5
Билеты на BSB х Динамо CS 4
Доступ на LAN-турнир для просмотра матчей
6-10
Фрибет 10 000 ₽
11-20
Джерси с фирменным дизайном события
Официальная атрибутика турнира
21-30
Специальный ремень с фирменным обвесом
Ремень в стиле LAN-турнира
31-40
Купон на бесплатную пиццу от Papa John’s
41-50
Коллекционный ослик из пряжи
Коллекционный сувенир турнира
51-70
Фрибет 1000 ₽
Допускаются одиночные и экспресс-ставки с коэффициентами от 1.30 до 3.50. Фрибет активен на протяжении 7 дней после начисления.
Основная информация для корректного участия в розыгрыше.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
05.12.2025 (15:00 МСК)
Во время проведения Streamers Battle х Динамо 12 клиенты могут воспользоваться промоакциями BetBoom «Центр-заданий» и «Бот-предиктор».
Плюсы
Минусы
|➕ Чтобы стать участником, не требуется никаких финансовых вложений
|➖ Высокая конкуренция
|➕ На кону 70 подарков, включая технику Apple, редкие внутриигровые предметы и фрибеты
Конкурсы с таким числом призов в Telegram встречаются редко. Все действия займут всего несколько мгновений. Участникам важно иметь аккаунт в BetBoom, иначе выигрыш не будет зафиксирован.