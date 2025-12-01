БК BetBoom: фрибеты до 10 000 рублей и IPhone 17 за подписку на Telegram-каналы

БК BetBoom и киберспортивный стример AVICE объявляют розыгрыш в честь начала матчей на турнире Streamers Battle х Динамо 12. В числе призов стилизованный айфон 17, скины Dota 2 и фрибеты до 10 000 рублей. Игрокам нужно всего лишь подписаться на 2 канала в Telegram.