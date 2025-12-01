Ведомости
1 декабря 11:38ГлавнаяБонусы
БК BetBoomФрибеты без депозитаБездепозитные бонусы
logo

БК BetBoom: фрибеты до 10 000 рублей и IPhone 17 за подписку на Telegram-каналы

10000 ₽
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Без лишних условий и финансовых вложений!

БК BetBoom и киберспортивный стример AVICE объявляют розыгрыш в честь начала матчей на турнире Streamers Battle х Динамо 12. В числе призов стилизованный айфон 17, скины Dota 2 и фрибеты до 10 000 рублей. Игрокам нужно всего лишь подписаться на 2 канала в Telegram.

Как получить бонус BetBoom до 10 000 рублей за участие в тг-розыгрыше

Свернуть

Пользователь вступает в конкурс после того, как выполнит все шаги:

1. Пройти регистрацию в БК «БетБум».

2. Оформить подписку на 2 канала в Telegram: BetBoom Streamers Battle х Динамо и avice.

3. Кликнуть на плашку «Участвовать» в посте конкурса.

Розыгрыш предусматривает 70 призовых мест. Победители станут известны 5 декабря.

Место 

Приз

Описание

1

Кастомный iPhone 17

Специальная версия смартфона в стиле турнира

2

Gingerbread Baby Roshan

Редкий внутриигровой предмет Dota 2

3-5

Билеты на BSB х Динамо CS 4

Доступ на LAN-турнир для просмотра матчей

6-10

Фрибет 10 000 ₽

 

11-20

Джерси с фирменным дизайном события

Официальная атрибутика турнира

21-30

Специальный ремень с фирменным обвесом

Ремень в стиле LAN-турнира

31-40

Купон на бесплатную пиццу от Papa John’s

 

41-50

Коллекционный ослик из пряжи

Коллекционный сувенир турнира

51-70

Фрибет 1000 ₽

 

Как отыграть бонус BetBoom до 10 000 рублей за участие в конкурсе

Свернуть

Допускаются одиночные и экспресс-ставки с коэффициентами от 1.30 до 3.50. Фрибет активен на протяжении 7 дней после начисления.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от BetBoom

Свернуть

Основная информация для корректного участия в розыгрыше.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

05.12.2025 (15:00 МСК)

Во время проведения Streamers Battle х Динамо 12 клиенты могут воспользоваться промоакциями BetBoom «Центр-заданий» и «Бот-предиктор».

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Чтобы стать участником, не требуется никаких финансовых вложений➖ Высокая конкуренция
➕ На кону 70 подарков, включая технику Apple, редкие внутриигровые предметы и фрибеты 

Заключение

Свернуть

Конкурсы с таким числом призов в Telegram встречаются редко. Все действия займут всего несколько мгновений. Участникам важно иметь аккаунт в BetBoom, иначе выигрыш не будет зафиксирован.

Валентин Васильев

