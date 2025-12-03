Большой бум от БК BetBoom: часы Ролекс и фрибеты до 300 000 рублей за ставки на спорт

Пройдите все пункты в заданной последовательности:

1. Зарегистрируйтесь на платформе BetBoom, если еще не сделали этого.

2. Найдите предложение «Большой Бум и активируйте участие.

3. Размещайте ставки с кэфом от 1.10 на доступные события.

4. Накопленные баллы меняйте на купоны для участия в розыгрыше призов.

Очки зачисляются за ставки на спорт, киберспорт и Спорт 24/7 от 1000 рублей. Их количество зависит от типа ставки:

Экспресс 37 (Спорт 24/7) — 0.5 балла.

Одиночные ставки и специальные игры (Экспресс 38, Повышай, Нарды, Форсаж и др.) — 1 балл.

Экспрессы и системы на спорт и кибер — 2 балла.

Система 1000 (Спорт 24/7) — 2 балла.

Линии 1/2, Бой 1/2, Система 80/80+ — 4 балла.

Купоны — это внутренняя валюта промоакции, получаемая за обмен накопленных очков. Они выполняют роль билетов для розыгрыша призов. Их ценность определяется уровнем:

Бронзовый — 10 очков.

Серебряный — 30 очков.

Золотой — 100 очков.

В новогоднем промо более 700 призов распределяется по уровням.