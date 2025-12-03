Большой бум от БК BetBoom: часы Ролекс и фрибеты до 300 000 рублей за ставки на спорт

Партнерский проект
Праздничная промоакция «Большой Бум» проводится букмекерской компанией BetBoom. Бетторы делают ставки, копят очки и обменивают их на купоны. После этого игроки попадают в розыгрыш «ролексов», айфонов и крупных фрибетов.
Пройдите все пункты в заданной последовательности:
1. Зарегистрируйтесь на платформе BetBoom, если еще не сделали этого.
2. Найдите предложение «Большой Бум и активируйте участие.
3. Размещайте ставки с кэфом от 1.10 на доступные события.
4. Накопленные баллы меняйте на купоны для участия в розыгрыше призов.
Очки зачисляются за ставки на спорт, киберспорт и Спорт 24/7 от 1000 рублей. Их количество зависит от типа ставки:
Купоны — это внутренняя валюта промоакции, получаемая за обмен накопленных очков. Они выполняют роль билетов для розыгрыша призов. Их ценность определяется уровнем:
В новогоднем промо более 700 призов распределяется по уровням.
Тип купона
Количество победителей
Приз
Золотой
1
Часы Ролекс или фрибет 2 500 000 ₽
10
Айфон 17 Pro Max 2TB или фрибет 280 000 ₽
200
Фрибет 300 000 ₽
Серебряный
10
Айфон 17 Pro 256GB или фрибет 170 000 ₽
100
Фрибет 75 000 ₽
150
150
Бронзовый
10
Айфон 17 256GB или фрибет 140 000 ₽
100
Фрибет 25 000 ₽
150
Фрибет 50 000 ₽
Фрибет действует в течение 1 недели после получения. Он используется для одиночных и экспресс-ставок с обязательным общим коэффициентом от 1.30 до 3.50.
Чтобы правильно участвовать в конкурсе, нужно учитывать следующие моменты.
Максимальный размер бонуса
300 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
23.12.2025 (23:59 МСК)
Играть можно через интернет или непосредственно в клубах БК.
Плюсы
Минусы
|➕ Широкий спектр подарков, включая Rolex, айфоны и крупные фрибеты
|➖ Требуется регулярное совершение ставок
|➕ Большое количество победителей — более 700 подарков
Промо выделяется масштабом и щедрой призовой программой. Несмотря на высокую конкуренцию, акция выглядит одной из самых привлекательных новогодних инициатив на букмекерском рынке.