3 декабря 12:48ГлавнаяБонусы
БК BetBoomФрибеты за депозит
logo

Большой бум от БК BetBoom: часы Ролекс и фрибеты до 300 000 рублей за ставки на спорт

300000 ₽
Бонус
20 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Превратите ставки в шикарные подарки на Новый год!

Праздничная промоакция «Большой Бум» проводится букмекерской компанией BetBoom. Бетторы делают ставки, копят очки и обменивают их на купоны. После этого игроки попадают в розыгрыш «ролексов», айфонов и крупных фрибетов.

Как получить бонус BetBoom до 300 000 рублей за участие в активности

Свернуть

Пройдите все пункты в заданной последовательности:

1. Зарегистрируйтесь на платформе BetBoom, если еще не сделали этого.

2. Найдите предложение «Большой Бум и активируйте участие.

3. Размещайте ставки с кэфом от 1.10 на доступные события.

4. Накопленные баллы меняйте на купоны для участия в розыгрыше призов.

Очки зачисляются за ставки на спорт, киберспорт и Спорт 24/7 от 1000 рублей. Их количество зависит от типа ставки: 

  • Экспресс 37 (Спорт 24/7) — 0.5 балла.
  • Одиночные ставки и специальные игры (Экспресс 38, Повышай, Нарды, Форсаж и др.) — 1 балл.
  • Экспрессы и системы на спорт и кибер — 2 балла.
  • Система 1000 (Спорт 24/7) — 2 балла.
  • Линии 1/2, Бой 1/2, Система 80/80+ — 4 балла.

Купоны — это внутренняя валюта промоакции, получаемая за обмен накопленных очков. Они выполняют роль билетов для розыгрыша призов. Их ценность определяется уровнем:

  • Бронзовый — 10 очков.
  • Серебряный — 30 очков.
  • Золотой — 100 очков.

В новогоднем промо более 700 призов распределяется по уровням.

Тип купона

Количество победителей

Приз

Золотой

1

Часы Ролекс или фрибет 2 500 000 ₽

 

10

Айфон 17 Pro Max 2TB или фрибет 280 000 ₽

 

200

Фрибет 300 000 ₽

Серебряный

10

Айфон 17 Pro 256GB или фрибет 170 000 ₽

 

100

Фрибет 75 000 ₽

 

150

150

Бронзовый

10

Айфон 17 256GB или фрибет 140 000 ₽

 

100

Фрибет 25 000 ₽

 

150

Фрибет 50 000 ₽

Как отыграть бонус BetBoom до 300 000 рублей за участие в промоакции Большой Бум

Свернуть

Фрибет действует в течение 1 недели после получения. Он используется для одиночных и экспресс-ставок с обязательным общим коэффициентом от 1.30 до 3.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 300 000 рублей от BetBoom

Свернуть

Чтобы правильно участвовать в конкурсе, нужно учитывать следующие моменты.

Максимальный размер бонуса

300 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

23.12.2025 (23:59 МСК)

Играть можно через интернет или непосредственно в клубах БК.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Широкий спектр подарков, включая Rolex, айфоны и крупные фрибеты➖ Требуется регулярное совершение ставок
➕ Большое количество победителей — более 700 подарков 

Заключение

Свернуть

Промо выделяется масштабом и щедрой призовой программой. Несмотря на высокую конкуренцию, акция выглядит одной из самых привлекательных новогодних инициатив на букмекерском рынке.

Валентин Васильев

