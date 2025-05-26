Промокод Winline до 3 000 000 рублей за ставки в турнирах BetRace

Партнерский проект
Букмекер Winline запустил масштабную акцию под названием BetRace — серию турниров с ежемесячным призовым фондом 25 000 000 рублей. Предложение охватывает множество спортивных дисциплин и проходит в удобном формате. Для участия достаточно ввести промокод VRACE.
Чтобы присоединиться к турнирам BetRace:
1. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в БК с промокодом VRACE.
2. Откройте раздел акции BetRace и выберите турнир, который вам интересен.
3. Нажмите «Принять участие».
4. Ознакомьтесь с условиями турнира.
5. Делайте ставки и поднимайтесь в рейтинге участников.
Во время акции нужно заключать пари любого типа с общим коэффициентом от 1.30. Ставки не должны быть выкуплены или возвращены. Каждый день 20 лучших игроков получают фрибеты. Места распределяются по сумме произведенных ставок, учитываются успешные и неудачные пари.
Место
Фрибет
1
250 000 ₽
2
180 000 ₽
3
130 000 ₽
4
100 000 ₽
5
70 000 ₽
6
50 000 ₽
7
40 000 ₽
8
35 000 ₽
9
30 000 ₽
10
20 000 ₽
11
14 000 ₽
12
13 000 ₽
13
12 000 ₽
14
11 000 ₽
15
10 000 ₽
16
9000 ₽
17
8000 ₽
18
7000 ₽
19
6000 ₽
20
5000 ₽
Ежемесячно 100 участников, которые наберут наибольшую сумму рассчитанных пари, получают фрибеты — размер зависит от места в рейтинге.
Место
Фрибет
1
3 000 000 ₽
2
2 000 000 ₽
3
1 500 000 ₽
4
1 000 000 ₽
5
900 000 ₽
6
800 000 ₽
7
750 000 ₽
8
700 000 ₽
9
650 000 ₽
10
600 000 ₽
11
550 000 ₽
12
500 000 ₽
13
450 000 ₽
14
400 000 ₽
15
350 000 ₽
16
325 000 ₽
17
300 000 ₽
18
275 000 ₽
19
250 000 ₽
20-25
200 000 ₽
26-30
180 000 ₽
31-35
170 000 ₽
36-40
160 000 ₽
41-45
150 000 ₽
46-50
140 000 ₽
51-55
130 000 ₽
56-60
120 000 ₽
61-65
110 000 ₽
66-70
100 000 ₽
71-75
90 000 ₽
76-80
80 000 ₽
81-85
75 000 ₽
86-90
70 000 ₽
91-95
65 000 ₽
96-100
60 000 ₽
В рамках акции BetRace пользователь может делать ставки на различные дисциплины, которые меняются по усмотрению букмекера.
Букмекер не устанавливает ограничений по коэффициентам. Полученные фрибеты действуют в течение 30 дней с момента начисления и могут быть использованы для заключения пари любого типа.
Снятие выигрыша осуществляется следующим образом:
Время обработки вывода варьируется от нескольких минут до 3 дней в зависимости от выбранного метода.
Мы внимательно проанализировали все условия акции и представили их в таблице.
Максимальный размер бонуса
3 000 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс, система
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
31.12.2025
Организатор может отказать в участии пользователю, если заметит мошенничество или неправильное использование промо. Также он может аннулировать фрибет без объяснения причин.
Присоединиться к программе не составило труда — процесс регистрации оказался довольно простым. Выбор турниров действительно широкий. Можно ставить на привычные футбол и хоккей или попробовать себя в киберспорте. Фрибеты начисляются каждый день, что добавляет динамичности.
Однако стоит отметить, что для получения значительных бонусов необходимо заключать крупные пари. Если вы ставите мало и редко, это предложение, скорее всего, не для вас. Лично мне не удалось попасть в топ-20 игроков за день — конкуренция за большие фрибеты очень серьезная.
Ряд распространенных проблем при участии в акции:
Кроме того, могут возникнуть технические неполадки на стороне БК. В любых непонятных ситуациях лучше лучше обратиться в службу поддержки.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Ежедневный розыгрыш большого количества фрибетов
|➖ Необходимость заключать крупные пари
|➕ Стать участником турнира можно в любой момент
|➕ В зачет идут успешные и проигранные ставки
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Условия
Название
Ежедневные интерактивные задания со ставками на спорт и киберспорт
Бонусы и мерч за ставки на игры Александра Овечкина
Бонусы за пари в разделе 24/7
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
10 000 ₽
1000 ₽
Минимальный коэффициент
1.01
1.01
1.50
Срок отыгрыша
13 дней
7 дней
10 дней
Минимальный депозит
—
—
100 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Букмекер предлагает участникам щедрые награды. Однако конкуренция за фрибеты весьма высокая, поэтому не сложно занять призовые места. Условия по отыгрышу бонусов лояльные, что облегчает процесс. Если вы ставите много и часто, то эта акция определенно стоит вашего внимания.
Партнерский проект