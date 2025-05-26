Промокод Winline до 3 000 000 рублей за ставки в турнирах BetRace

Чтобы присоединиться к турнирам BetRace:

1. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в БК с промокодом VRACE.

2. Откройте раздел акции BetRace и выберите турнир, который вам интересен.

3. Нажмите «Принять участие».

4. Ознакомьтесь с условиями турнира.

5. Делайте ставки и поднимайтесь в рейтинге участников.

Во время акции нужно заключать пари любого типа с общим коэффициентом от 1.30. Ставки не должны быть выкуплены или возвращены. Каждый день 20 лучших игроков получают фрибеты. Места распределяются по сумме произведенных ставок, учитываются успешные и неудачные пари.

Место Фрибет 1 250 000 ₽ 2 180 000 ₽ 3 130 000 ₽ 4 100 000 ₽ 5 70 000 ₽ 6 50 000 ₽ 7 40 000 ₽ 8 35 000 ₽ 9 30 000 ₽ 10 20 000 ₽ 11 14 000 ₽ 12 13 000 ₽ 13 12 000 ₽ 14 11 000 ₽ 15 10 000 ₽ 16 9000 ₽ 17 8000 ₽ 18 7000 ₽ 19 6000 ₽ 20 5000 ₽

Ежемесячно 100 участников, которые наберут наибольшую сумму рассчитанных пари, получают фрибеты — размер зависит от места в рейтинге.

Место Фрибет 1 3 000 000 ₽ 2 2 000 000 ₽ 3 1 500 000 ₽ 4 1 000 000 ₽ 5 900 000 ₽ 6 800 000 ₽ 7 750 000 ₽ 8 700 000 ₽ 9 650 000 ₽ 10 600 000 ₽ 11 550 000 ₽ 12 500 000 ₽ 13 450 000 ₽ 14 400 000 ₽ 15 350 000 ₽ 16 325 000 ₽ 17 300 000 ₽ 18 275 000 ₽ 19 250 000 ₽ 20-25 200 000 ₽ 26-30 180 000 ₽ 31-35 170 000 ₽ 36-40 160 000 ₽ 41-45 150 000 ₽ 46-50 140 000 ₽ 51-55 130 000 ₽ 56-60 120 000 ₽ 61-65 110 000 ₽ 66-70 100 000 ₽ 71-75 90 000 ₽ 76-80 80 000 ₽ 81-85 75 000 ₽ 86-90 70 000 ₽ 91-95 65 000 ₽ 96-100 60 000 ₽

В рамках акции BetRace пользователь может делать ставки на различные дисциплины, которые меняются по усмотрению букмекера.