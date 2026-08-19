WINDOTTLE от БК Винлайн: фрибеты до 3000 рублей и мерч за выполнение заданий

Чтобы включиться в игру, потребуется выполнить несколько шагов:

1. Зарегистрироваться в букмекерской конторе Winline (обязательное условие для новичков).

2. Открыть официальный Telegram-бот WINDOTTLE и запустить его.

3. Ежедневно в 12:00 по МСК получать новую миссию — угадать участника The International 2026 за минимальное число попыток.

4. Заходить во вкладку «Задания», где каждый день появляются вопросы по Dota 2 и простые активности (подписка на канал, реакция под постом) — они дают дополнительные попытки и очки.

5. Следить за позицией в общем рейтинге до конца сезона.

Игра построена на принципе постепенного сужения круга поиска. После каждой введенной фамилии система показывает совпадение по команде, роли, национальности, возрасту и числу участий в TI, подсвечивая параметры зеленым, желтым или красным цветом. Всего подарки получат 100 пользователей.

Место Приз 1 Куртка TI15 + аркана на Zeus 2 Джерси TI15 + аркана на Shadow Fiend 3 Плюшевая игрушка Лягушки + аркана на Crystal Maiden 4-10 Аркана на Terrorblade 11-20 Фрибет 3000 ₽ 21-50 Фрибет 1000 ₽ 51-100 Фрибет 500 ₽

За каждый угаданный раунд (доступно 7 в сутки) начисляются баллы по 2 критериям — числу попыток и скорости ответа.

Угадавшим за 1-2 попытки полагается 5 баллов.

За 3-5 попыток — 3 балла.

За 6-8 попыток — 2 балла.

Дополнительно за ответ быстрее 20 секунд дают 4 очка. Чем медленнее реакция — тем меньше бонус. Максимум за 1 раунд — 9 очков, за сутки — 63 очка.