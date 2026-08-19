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WINDOTTLE от БК Винлайн: фрибеты до 3000 рублей и мерч за выполнение заданий

Обновлено:
до 3000 ₽ + мерч
Бонус
11 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Увлекательная игра для фанатов Dota 2!

К The International 2026 букмекер «Винлайн» запустил в Telegram мини-игру WINDOTTLE. Участникам предстоит угадывать профессиональных киберспортсменов по набору характеристик, выполнять ежедневные миссии и бороться за место в топ-100 рейтинга. Победителей ждут коллекционный мерч чемпионата, уникальные арканы и фрибеты до 3000 рублей.

Как получить фрибет Винлайн до 3000 рублей в рамках акции WINDOTTLE

Чтобы включиться в игру, потребуется выполнить несколько шагов:

1. Зарегистрироваться в букмекерской конторе Winline (обязательное условие для новичков).

2. Открыть официальный Telegram-бот WINDOTTLE и запустить его.

3. Ежедневно в 12:00 по МСК получать новую миссию — угадать участника The International 2026 за минимальное число попыток.

4. Заходить во вкладку «Задания», где каждый день появляются вопросы по Dota 2 и простые активности (подписка на канал, реакция под постом) — они дают дополнительные попытки и очки.

5. Следить за позицией в общем рейтинге до конца сезона.

Игра построена на принципе постепенного сужения круга поиска. После каждой введенной фамилии система показывает совпадение по команде, роли, национальности, возрасту и числу участий в TI, подсвечивая параметры зеленым, желтым или красным цветом. Всего подарки получат 100 пользователей.

Место

Приз

1

Куртка TI15 + аркана на Zeus

2

Джерси TI15 + аркана на Shadow Fiend

3

Плюшевая игрушка Лягушки + аркана на Crystal Maiden

4-10

Аркана на Terrorblade

11-20

Фрибет 3000 ₽

21-50

Фрибет 1000 ₽

51-100

Фрибет 500 ₽

За каждый угаданный раунд (доступно 7 в сутки) начисляются баллы по 2 критериям — числу попыток и скорости ответа. 

  • Угадавшим за 1-2 попытки полагается 5 баллов.
  • За 3-5 попыток — 3 балла.
  • За 6-8 попыток — 2 балла.

 Дополнительно за ответ быстрее 20 секунд дают 4 очка. Чем медленнее реакция — тем меньше бонус. Максимум за 1 раунд — 9 очков, за сутки — 63 очка.

Как отыграть бонус до 3000 рублей за участие в мини-игре

Для использования фрибета подойдет ставка любого коэффициента — как одиночная, так и комбинированная. Бонус необходимо применить в течение 30 дней после получения. Другие начисленные призы не имеют условий по отыгрышу и сразу доступны победителям.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3000 рублей от Winline

Вся необходимая информация об участии собрана в таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

3000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

31.08.2026 (23:59 МСК)

Итоги сезона подводятся сразу после завершения акции.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Бесплатный формат и понятные правила➖ Итоговое место зависит не только от правильных ответов, но и от скорости
➕ Ценные призы — мерч TI15, арканы и фрибеты до 3000 ₽ 

Заключение

WINDOTTLE подойдет тем бетторам, кто внимательно следит за киберспортивной сценой и хочет проверить свои знания на практике. За выполнение ежедневных миссий игроки получают баллы и конкурируют за места в лидерборде. В числе призов — фрибеты и тематические предметы, посвященные The International 2026.

Валентин Васильев

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