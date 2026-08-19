WINDOTTLE от БК Винлайн: фрибеты до 3000 рублей и мерч за выполнение заданий
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К The International 2026 букмекер «Винлайн» запустил в Telegram мини-игру WINDOTTLE. Участникам предстоит угадывать профессиональных киберспортсменов по набору характеристик, выполнять ежедневные миссии и бороться за место в топ-100 рейтинга. Победителей ждут коллекционный мерч чемпионата, уникальные арканы и фрибеты до 3000 рублей.
Как получить фрибет Винлайн до 3000 рублей в рамках акции WINDOTTLE
Чтобы включиться в игру, потребуется выполнить несколько шагов:
1. Зарегистрироваться в букмекерской конторе Winline (обязательное условие для новичков).
2. Открыть официальный Telegram-бот WINDOTTLE и запустить его.
3. Ежедневно в 12:00 по МСК получать новую миссию — угадать участника The International 2026 за минимальное число попыток.
4. Заходить во вкладку «Задания», где каждый день появляются вопросы по Dota 2 и простые активности (подписка на канал, реакция под постом) — они дают дополнительные попытки и очки.
5. Следить за позицией в общем рейтинге до конца сезона.
Игра построена на принципе постепенного сужения круга поиска. После каждой введенной фамилии система показывает совпадение по команде, роли, национальности, возрасту и числу участий в TI, подсвечивая параметры зеленым, желтым или красным цветом. Всего подарки получат 100 пользователей.
Место
Приз
1
Куртка TI15 + аркана на Zeus
2
Джерси TI15 + аркана на Shadow Fiend
3
Плюшевая игрушка Лягушки + аркана на Crystal Maiden
4-10
Аркана на Terrorblade
11-20
Фрибет 3000 ₽
21-50
Фрибет 1000 ₽
51-100
Фрибет 500 ₽
За каждый угаданный раунд (доступно 7 в сутки) начисляются баллы по 2 критериям — числу попыток и скорости ответа.
- Угадавшим за 1-2 попытки полагается 5 баллов.
- За 3-5 попыток — 3 балла.
- За 6-8 попыток — 2 балла.
Дополнительно за ответ быстрее 20 секунд дают 4 очка. Чем медленнее реакция — тем меньше бонус. Максимум за 1 раунд — 9 очков, за сутки — 63 очка.
Как отыграть бонус до 3000 рублей за участие в мини-игре
Для использования фрибета подойдет ставка любого коэффициента — как одиночная, так и комбинированная. Бонус необходимо применить в течение 30 дней после получения. Другие начисленные призы не имеют условий по отыгрышу и сразу доступны победителям.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3000 рублей от Winline
Вся необходимая информация об участии собрана в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
31.08.2026 (23:59 МСК)
Итоги сезона подводятся сразу после завершения акции.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Бесплатный формат и понятные правила
|➖ Итоговое место зависит не только от правильных ответов, но и от скорости
|➕ Ценные призы — мерч TI15, арканы и фрибеты до 3000 ₽
Заключение
WINDOTTLE подойдет тем бетторам, кто внимательно следит за киберспортивной сценой и хочет проверить свои знания на практике. За выполнение ежедневных миссий игроки получают баллы и конкурируют за места в лидерборде. В числе призов — фрибеты и тематические предметы, посвященные The International 2026.