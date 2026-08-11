WINPASS от БК Винлайн: фрибеты до 700 000 рублей за выполнение киберспортивных заданий

Чтобы попасть в акцию, потребуется:

1. Зарегистрироваться в БК Winline (подходит и уже действующим клиентам).

2. Пройти идентификацию аккаунта.

3. Открыть в мобильном приложении раздел WINPASS.

4. Выбрать игрового персонажа — Курицу или Рошана.

5. Определиться со стримерской командой: в Dota 2 — NS или RAMZES, в CS2 — Buster или Bratishkin.

6. Привязать Steam-профиль (с открытой статистикой матчей Dota 2) и аккаунт FACEIT для заданий по CS2.

7. Выполнять доступные задания — ставочные, игровые и от выбранного стримера — и копить XP.

За каждый пройденный уровень (всего их 28) начисляются фрибеты разного номинала и лутбоксы со скинами для Dota 2 и CS2. Прогресс строится на 3 типах квестов, за выполнение которых участник получает очки XP.

Квесты на ставки . Например, за 3 лайв-пари по 500 рублей на киберспортивные встречи (Dota 2 или CS2) начисляют 50 XP.

. Например, за 3 лайв-пари по 500 рублей на киберспортивные встречи (Dota 2 или CS2) начисляют 50 XP. Внутриигровые задания . Их нужно выполнять непосредственно во время матча. Например, завершить партию с соотношением K/D выше 1,7 или собрать Midas до истечения 7-й минуты. На старте пасса такие условия дают порядка 10 XP, но чем дальше по уровням — тем выше награда.

. Их нужно выполнять непосредственно во время матча. Например, завершить партию с соотношением K/D выше 1,7 или собрать Midas до истечения 7-й минуты. На старте пасса такие условия дают порядка 10 XP, но чем дальше по уровням — тем выше награда. Квесты Streamer's Clash. Становятся доступны после выбора команды — Buster, Bratishkin, NS или RAMZES. Это персональные задания от выбранного лидера, за прохождение которых также копится опыт.

Задания открываются 2 способами:

Набором — все квесты видны сразу и выполняются в произвольном порядке

Цепочкой — следующий этап разблокируется только после закрытия предыдущего.

Дойдя до финального, 28-го уровня, участники получают шанс побороться за место в турнирной таблице BetRace. Суммарный фонд турнира — 11 800 000 рублей. Позиция в рейтинге зависит не от накопленного XP, а от количества засчитанных пари на киберспорт с коэффициентом от 1.30.