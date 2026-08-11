WINPASS от БК Винлайн: фрибеты до 700 000 рублей за выполнение киберспортивных заданий
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Букмекер Winline запустил 3-й сезон WinPass. Это крупная геймифицированная акция, приуроченная к The International по Dota 2 и топовым турнирам по CS2. Участники прокачивают уровни, выполняют миссии по ставкам. В качестве наград игроки получают фрибеты до 700 000 рублей и кейсы со скинами.
Как получить фрибет до 700 000 рублей от БК Винлайн через активность WINPASS
Чтобы попасть в акцию, потребуется:
1. Зарегистрироваться в БК Winline (подходит и уже действующим клиентам).
2. Пройти идентификацию аккаунта.
3. Открыть в мобильном приложении раздел WINPASS.
4. Выбрать игрового персонажа — Курицу или Рошана.
5. Определиться со стримерской командой: в Dota 2 — NS или RAMZES, в CS2 — Buster или Bratishkin.
6. Привязать Steam-профиль (с открытой статистикой матчей Dota 2) и аккаунт FACEIT для заданий по CS2.
7. Выполнять доступные задания — ставочные, игровые и от выбранного стримера — и копить XP.
За каждый пройденный уровень (всего их 28) начисляются фрибеты разного номинала и лутбоксы со скинами для Dota 2 и CS2. Прогресс строится на 3 типах квестов, за выполнение которых участник получает очки XP.
- Квесты на ставки. Например, за 3 лайв-пари по 500 рублей на киберспортивные встречи (Dota 2 или CS2) начисляют 50 XP.
- Внутриигровые задания. Их нужно выполнять непосредственно во время матча. Например, завершить партию с соотношением K/D выше 1,7 или собрать Midas до истечения 7-й минуты. На старте пасса такие условия дают порядка 10 XP, но чем дальше по уровням — тем выше награда.
- Квесты Streamer's Clash. Становятся доступны после выбора команды — Buster, Bratishkin, NS или RAMZES. Это персональные задания от выбранного лидера, за прохождение которых также копится опыт.
Задания открываются 2 способами:
- Набором — все квесты видны сразу и выполняются в произвольном порядке
- Цепочкой — следующий этап разблокируется только после закрытия предыдущего.
Дойдя до финального, 28-го уровня, участники получают шанс побороться за место в турнирной таблице BetRace. Суммарный фонд турнира — 11 800 000 рублей. Позиция в рейтинге зависит не от накопленного XP, а от количества засчитанных пари на киберспорт с коэффициентом от 1.30.
Место
Фрибет
1
700 000 ₽
2
500 000 ₽
3
400 000 ₽
4
250 000 ₽
5
200 000 ₽
6
150 000 ₽
7
125 000 ₽
8
100 000 ₽
9
75 000 ₽
10
50 000 ₽
11-100
30 000 ₽
101-200
20 000 ₽
201-300
10 000 ₽
301-400
5000 ₽
401-500
3500 ₽
501-750
2100 ₽
751-1000
1500 ₽
Как отыграть фрибет от БК Винлайн до 700 000 рублей за участие в WINPASS
Полученный по итогам промо фрибет можно использовать для одиночного либо множественного пари без ограничений по кэфу. При успешном исходе на баланс зачисляется чистый выигрыш без номинала самого бонуса. Срок действия — 30 дней, если для конкретной награды не указано иное.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 700 000 рублей от БК Винлайн
Основные моменты участия перечислены ниже.
Максимальный размер бонуса
700 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
07.09.2026 (23:59 МСК)
Воспользоваться предложением можно исключительно через приложение Winline.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Огромный призовой фонд турнира — более 11 000 000 рублей
|➖ Часть механик (например, BetRace) доступна только после полного прохождения пасса
|➕ Помимо ставок можно выполнять задания прямо в играх
Заключение
WINPASS — это редкий случай, когда букмекерская акция выходит за рамки привычного «поставьте — получите бонус». Здесь пари соседствуют с активностью в играх Dota 2 и CS2. Прогресс осуществляется при помощи уровней, кейсов и финального ивента. Такой формат выглядит куда увлекательнее стандартных фрибет-раздач.