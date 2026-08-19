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БК «Фонбет»: iPhone 17, PlayStation 5 и фрибеты до 10 000 рублей за подписку

Обновлено:
до 10 000 ₽ + техника
Бонус
11 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
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Получайте технику и фрибеты за пару кликов в Telegram!

К завершению Esports World Cup БК «Фонбет» совместно с каналом T2x2 запустила розыгрыш. Главные призы — iPhone 17 Pro Max и PlayStation 5 Slim. Всего будет разыграно 20 подарков, включая игровую мышь Logitech G Pro 2 и фрибеты общим фондом 58 000 рублей. Ставки и пополнение счета не понадобятся. Игроку достаточно подписаться на 2 канала.

Как получить фрибет Фонбет до 10 000 рублей за победу в конкурсе

Чтобы попасть в число претендентов, выполните следующие шаги:

1. Зарегистрируйтесь в БК «Фонбет», указав промокод Т2х2 (если вы еще не клиент букмекера).

2. Подпишитесь на Telegram-каналы FONBET Esports и T2x2.

3. Кликните «Участвую!» под записью с конкурсом.

Итоги подведут 31 августа. Отписка от любого из каналов до этой даты аннулирует участие. Без нажатия кнопки под постом заявка не будет учтена.

Приз

Количество победителей

Смартфон iPhone 17 Pro Max

1

iPhone 17 Pro Max

1

Консоль PlayStation 5 Slim

1

Мышь Logitech G Pro 2

1

Фрибет 10 000 ₽

1

Фрибет 3000 ₽

16

Как отыграть фрибет до 10 000 рублей от Фонбет за победу в розыгрыше с T2x2

Полученный фрибет нужно активировать в течение 7 дней с момента начисления. Принимается только одиночная ставка, коэффициент события — не ниже 1.01.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от БК Фонбет

Основная информация об акции собрана в таблице.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

31.08.2026 (17:30 МСК)

Для новых участников регистрация с промокодом Т2х2 является обязательным условием. Без него воспользоваться предложением не получится.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Главные призы розыгрыша — последняя версия айфона и мощная игровая консоль ➖ Всего 20 призовых мест на всех подписчиков
➕ Общий фонд фрибетов достигает 58 000 ₽ 

Заключение

Букмекер Fonbet и T2x2 разыгрывают действительно щедрый набор призов — от флагманского смартфона до крупных фрибетов. Формат участия предельно облегчен: никаких депозитов, только подписка и при необходимости регистрация по промокоду. Рисковать своими деньгами здесь не нужно.

Валентин Васильев

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