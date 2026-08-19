БК «Фонбет»: iPhone 17, PlayStation 5 и фрибеты до 10 000 рублей за подписку

Чтобы попасть в число претендентов, выполните следующие шаги:

1. Зарегистрируйтесь в БК «Фонбет», указав промокод Т2х2 (если вы еще не клиент букмекера).

2. Подпишитесь на Telegram-каналы FONBET Esports и T2x2.

3. Кликните «Участвую!» под записью с конкурсом.

Итоги подведут 31 августа. Отписка от любого из каналов до этой даты аннулирует участие. Без нажатия кнопки под постом заявка не будет учтена.