Промокод от БК Фонбет: бутсы и мерч Сергея Пиняева за ставку на футбол

Право на приз сохраняется только за теми, кто пройдет всю цепочку действий до конца:

1. Авторизоваться в личном кабинете «Фонбет» либо зарегистрироваться, если аккаунта еще нет.

2. Активировать промокод PINYAEV в разделе «Бонусы и акции».

3. До 4 сентября включительно оформить ординар или экспресс на любой футбольный матч суммой не менее 1000 рублей и коэффициентом от 1.50.

Всего в рамках коллаборации с Сергеем Пиняевым случайным образом будет распределен 131 подарок: