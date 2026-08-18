Промокод от БК Фонбет: бутсы и мерч Сергея Пиняева за ставку на футбол
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БК «Фонбет» запустила совместную акцию с форвардом «Локомотива» Сергеем Пиняевым и разыгрывает среди клиентов 131 приз — от фирменных сумок и толстовок, до эксклюзивной пары кастомных бутс с личной подписью игрока. Чтобы претендовать на подарок, достаточно ввести промокод PINYAEV и оформить пари на футбол от 1000 рублей с минимальным кэфом 1.50.
Как получить футбольный мерч Сергея Пиняева от БК Фонбет
Право на приз сохраняется только за теми, кто пройдет всю цепочку действий до конца:
1. Авторизоваться в личном кабинете «Фонбет» либо зарегистрироваться, если аккаунта еще нет.
2. Активировать промокод PINYAEV в разделе «Бонусы и акции».
3. До 4 сентября включительно оформить ординар или экспресс на любой футбольный матч суммой не менее 1000 рублей и коэффициентом от 1.50.
Всего в рамках коллаборации с Сергеем Пиняевым случайным образом будет распределен 131 подарок:
- Кастомные профессиональные футбольные бутсы с оригинальным автографом Сергея Пиняева — 1 штука.
- Брендированные футболки белого окраса — 30 штук.
- Брендированные футболки черного окраса — 30 штук.
- Фирменные толстовки — 30 штук.
- Фирменные сумки — 40 штук.
Как отыграть мерч Сергея Пиняева от БК Фонбет
Отыгрывать ничего не нужно. Приз сразу достается игроку. Единственное условие — 1 пользователь может забрать только 1 предмет из линейки, будь то бутсы, футболка, толстовка или сумка.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Фонбет
Таблица дает полное представление о нюансах участия.
Максимальный размер бонуса
Мерч Сергея Пиняева
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.50
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
04.09.2026 (12:00 МСК)
Обладателей призов определят рандомайзером не позднее 9 сентября. Сами подарки разошлют победителям до 23 сентября 2026 года.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Сразу 131 приз в фонде — шансы получить вознаграждение заметно выше, чем в стандартных розыгрышах
|➖ Минимальный кэф для акционной ставки — от 1.50
|➕ Подходит и новичкам, и действующим клиентам БК
Заключение
Больше всего повезет обладателю главного приза — бутс с автографом Пиняева. Но конкуренция за подарки не ограничивается только ими: еще 130 клиентов букмекера смогут получить толстовки, сумки или футболки. Условие для старта очень простое — сделать ставку на футбол.