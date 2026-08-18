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Промокод от БК Фонбет: бутсы и мерч Сергея Пиняева за ставку на футбол

Обновлено:
мерч от Сергея Пиняева
Бонус
15 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
1.5
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Более 100 подарков от звездного игрока!

БК «Фонбет» запустила совместную акцию с форвардом «Локомотива» Сергеем Пиняевым и разыгрывает среди клиентов 131 приз — от фирменных сумок и толстовок, до эксклюзивной пары кастомных бутс с личной подписью игрока. Чтобы претендовать на подарок, достаточно ввести промокод PINYAEV и оформить пари на футбол от 1000 рублей с минимальным кэфом 1.50.

Как получить футбольный мерч Сергея Пиняева от БК Фонбет

Право на приз сохраняется только за теми, кто пройдет всю цепочку действий до конца:

1. Авторизоваться в личном кабинете «Фонбет» либо зарегистрироваться, если аккаунта еще нет.

2. Активировать промокод PINYAEV в разделе «Бонусы и акции».

3. До 4 сентября включительно оформить ординар или экспресс на любой футбольный матч суммой не менее 1000 рублей и коэффициентом от 1.50.

Всего в рамках коллаборации с Сергеем Пиняевым случайным образом будет распределен 131 подарок:

  • Кастомные профессиональные футбольные бутсы с оригинальным автографом Сергея Пиняева — 1 штука.
  • Брендированные футболки белого окраса — 30 штук.
  • Брендированные футболки черного окраса — 30 штук.
  • Фирменные толстовки — 30 штук.
  • Фирменные сумки — 40 штук.

Как отыграть мерч Сергея Пиняева от БК Фонбет

Отыгрывать ничего не нужно. Приз сразу достается игроку. Единственное условие — 1 пользователь может забрать только 1 предмет из линейки, будь то бутсы, футболка, толстовка или сумка.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Фонбет

Таблица дает полное представление о нюансах участия.

Максимальный размер бонуса

Мерч Сергея Пиняева

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.50

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

04.09.2026 (12:00 МСК)

Обладателей призов определят рандомайзером не позднее 9 сентября. Сами подарки разошлют победителям до 23 сентября 2026 года.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Сразу 131 приз в фонде — шансы получить вознаграждение заметно выше, чем в стандартных розыгрышах➖ Минимальный кэф для акционной ставки — от 1.50
➕ Подходит и новичкам, и действующим клиентам БК 

Заключение

Больше всего повезет обладателю главного приза — бутс с автографом Пиняева. Но конкуренция за подарки не ограничивается только ими: еще 130 клиентов букмекера смогут получить толстовки, сумки или футболки. Условие для старта очень простое — сделать ставку на футбол.

Валентин Васильев

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