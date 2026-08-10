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БК ВинлайнАкции
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Матч Тура от БК Winline: PlayStation 5 и iPhone 17 за прогнозы на РПЛ

Обновлено:
PlayStation 5 + другие призы
Бонус
37 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
-
Мин. коэф.
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Срок отыгрыша
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Мин. депозит
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Угадывайте точный счет — забирайте топовую технику!

Букмекер Winline запустил в Telegram новый сезон в боте «Матч Тура». Игроки предсказывают исходы матчей РПЛ и получают баллы за точность. Лучшие 134 прогнозиста разделят между собой призы: от сертификатов Ozon до PlayStation 5 Slim и iPhone 17. Итоги подведут 17 сентября.

Как получить технику от Winline за точные прогнозы на РПЛ

Чтобы побороться за призы, нужно выполнить несколько простых шагов:

1. Зарегистрироваться в БК Winline или авторизоваться в личном кабинете.

2. Подписаться на официальный Telegram-канал Winline.

3. Перейти в бот «Матч Тура» и оставлять прогнозы на исходы и точный счет игр РПЛ.

4. Выполнять дополнительные миссии от букмекера.

5. Следить за позицией в рейтинге до подведения итогов.

Начисление очков устроено так: 

  • Правильный исход встречи — 50 баллов.
  • Точный счет — 250 баллов.

Лимита на количество набранных баллов нет. Чем активнее участник, тем выше его шансы попасть в топ-134.

Место

Подарок

1

PlayStation 5 Slim

2-3

iPhone 17 (черный)

4-6

AirPods Max

7-9

Whoop Peak

10-14

EA FC 26 для PS5

15-34

Фирменный мерч Winline

35-134

Сертификат Ozon на 1000 ₽

Как отыграть призы от Winline за участие в конкурсе прогнозистов

В отличие от классических фрибетов, отыгрыш здесь не предусмотрен. В этом конкурсе разыгрываются техника, мерч, сертификаты, которые сразу достаются победителям по итогам соревнования. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Winline

Ниже представлена таблица с ключевой информацией о конкурсе.

Максимальный размер бонуса

PlayStation 5 Slim

Минимальный депозит

Тип пари

Минимальный коэффициент

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

17.09.2026 (23:59 МСК)

Обязательное условие — активная подписка на Telegram-канал Winline.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Бесплатное участие без необходимости отыгрывать подарки➖ Призы получают только те, кто попал в топ-134 рейтинга
➕ Богатый призовой фонд: от сертификатов Ozon до PS5 Slim и iPhone 17 

Заключение

Формат с прогнозами на матчи РПЛ подойдет тем, кто следит за чемпионатом России и готов бороться за хорошие призы. Отсутствие отыгрыша — весомый плюс. Стоит учитывать, что призовых мест не так много относительно общего числа участников, поэтому для попадания в топ придется регулярно возвращаться в бот и не пропускать туры.

Валентин Васильев

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