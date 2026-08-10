Матч Тура от БК Winline: PlayStation 5 и iPhone 17 за прогнозы на РПЛ

Чтобы побороться за призы, нужно выполнить несколько простых шагов:

1. Зарегистрироваться в БК Winline или авторизоваться в личном кабинете.

2. Подписаться на официальный Telegram-канал Winline.

3. Перейти в бот «Матч Тура» и оставлять прогнозы на исходы и точный счет игр РПЛ.

4. Выполнять дополнительные миссии от букмекера.

5. Следить за позицией в рейтинге до подведения итогов.

Начисление очков устроено так:

Правильный исход встречи — 50 баллов.

Точный счет — 250 баллов.

Лимита на количество набранных баллов нет. Чем активнее участник, тем выше его шансы попасть в топ-134.