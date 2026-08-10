Матч Тура от БК Winline: PlayStation 5 и iPhone 17 за прогнозы на РПЛ
Полное содержание
Букмекер Winline запустил в Telegram новый сезон в боте «Матч Тура». Игроки предсказывают исходы матчей РПЛ и получают баллы за точность. Лучшие 134 прогнозиста разделят между собой призы: от сертификатов Ozon до PlayStation 5 Slim и iPhone 17. Итоги подведут 17 сентября.
Как получить технику от Winline за точные прогнозы на РПЛ
Чтобы побороться за призы, нужно выполнить несколько простых шагов:
1. Зарегистрироваться в БК Winline или авторизоваться в личном кабинете.
2. Подписаться на официальный Telegram-канал Winline.
3. Перейти в бот «Матч Тура» и оставлять прогнозы на исходы и точный счет игр РПЛ.
4. Выполнять дополнительные миссии от букмекера.
5. Следить за позицией в рейтинге до подведения итогов.
Начисление очков устроено так:
- Правильный исход встречи — 50 баллов.
- Точный счет — 250 баллов.
Лимита на количество набранных баллов нет. Чем активнее участник, тем выше его шансы попасть в топ-134.
Место
Подарок
1
PlayStation 5 Slim
2-3
iPhone 17 (черный)
4-6
AirPods Max
7-9
Whoop Peak
10-14
EA FC 26 для PS5
15-34
Фирменный мерч Winline
35-134
Сертификат Ozon на 1000 ₽
Как отыграть призы от Winline за участие в конкурсе прогнозистов
В отличие от классических фрибетов, отыгрыш здесь не предусмотрен. В этом конкурсе разыгрываются техника, мерч, сертификаты, которые сразу достаются победителям по итогам соревнования.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Winline
Ниже представлена таблица с ключевой информацией о конкурсе.
Максимальный размер бонуса
PlayStation 5 Slim
Минимальный депозит
—
Тип пари
—
Минимальный коэффициент
—
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
17.09.2026 (23:59 МСК)
Обязательное условие — активная подписка на Telegram-канал Winline.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Бесплатное участие без необходимости отыгрывать подарки
|➖ Призы получают только те, кто попал в топ-134 рейтинга
|➕ Богатый призовой фонд: от сертификатов Ozon до PS5 Slim и iPhone 17
Заключение
Формат с прогнозами на матчи РПЛ подойдет тем, кто следит за чемпионатом России и готов бороться за хорошие призы. Отсутствие отыгрыша — весомый плюс. Стоит учитывать, что призовых мест не так много относительно общего числа участников, поэтому для попадания в топ придется регулярно возвращаться в бот и не пропускать туры.